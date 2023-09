Die Geschichte von Doodle

Es ist kaum zu glauben, aber 2022 feiert Doodle sein 15-jähriges Bestehen. In dieser Zeit haben wir Millionen von Menschen geholfen, den perfekten Zeitpunkt für ein Treffen zu finden. Wir hoffen, dass wir mit dem neuen Doodle noch Millionen von Menschen helfen können, den perfekten Zeitpunkt zu finden.

Aber wo hat das alles angefangen? Wie sind wir hierher gekommen? Und wohin gehen wir? Lasst es uns herausfinden.

Der Anfang

Doodle wurde 2007 von Michael Näf und Paul E. Sevinç, Studenten der ETH Zürich, gegründet. Sie wollten einen Weg finden, um sich mit anderen Menschen zu treffen, ohne dass sie sich ständig E-Mails hin und her schicken mussten.

Das frühe Doodle war ein Erfolg - vor allem an Universitäten - und wurde von Michael und Paul schnell in ein Unternehmen umgewandelt. Im März des folgenden Jahres wurde Doodle als Doodle AG in der Schweiz eingetragen und die erste Finanzierungsrunde wurde gesichert.

Im Juni 2009 lancierte Doodle seinen ersten Premium-Dienst. In diesem Jahr wurden auch zum ersten Mal Kalenderintegrationen angeboten. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass 2010 die In-App-Kalenderansicht eingeführt wurde.

Etwas mehr als drei Jahre nach der Gründung war Doodle ein florierendes Start-up mit über 10 Mitarbeitern. Doodle hatte über sechs Millionen Nutzer und schrieb bereits schwarze Zahlen - eine unglaubliche Leistung für ein so junges Unternehmen. Hier begannen die Dinge ihren Lauf zu nehmen.

Als Doodle auf TX traf

Im Jahr 2011 begann für Doodle eine neue Ära. Das Unternehmen hatte nun über 10 Millionen Nutzer und wollte weiter expandieren. Neben einer kompletten Neugestaltung sowohl der Desktop- als auch der mobilen Version des Produkts wurde MeetMe, ein persönliches Terminplanungsprofil, eingeführt.

Zu diesem Zeitpunkt übernahm die TX Group (damals noch Tamedia) eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen.

Im folgenden Jahr verstärkte Doodle seine Werbestrategie, um weltweit mehr Menschen zu erreichen. Dies setzte sich 2013 fort, als Doodle auf Android lanciert wurde und damit die mobile Optimierung für alle Smartphones und Tablets abgeschlossen war.

2014 war ein großes Jahr für Doodle. Doodle erreichte jeden Monat 20 Millionen Nutzer und bot seinen Terminplanungsdienst in mehr Sprachen als je zuvor an. Es war auch das Jahr, in dem die Gründer Michael und Paul die Leitung des Unternehmens an Michael Brecht übergaben, der CEO wurde.

Tamedia übernahm zudem die Mehrheit an Doodle und half dem Unternehmen, seine Nutzerbasis weltweit weiter auszubauen.

Im Jahr 2015 wuchs die Nutzerbasis von Doodle weiter an. In Berlin eröffnete Doodle sein erstes Büro ausserhalb der Schweiz. Zudem wurden die iPhone- und Android-Apps grundlegend überarbeitet und eine neue mobile Website erstellt.

Im Juni 2016 erreichte Doodle mehr als 180 Millionen Nutzer in 175 verschiedenen Ländern. Es erwarb Meekan, ein Chatbot-Unternehmen mit Sitz in Israel. Im August dieses Jahres verließ Michael Brecht Doodle. Gabriele Ottino ersetzte ihn mit einer neuen Vision, Doodle in die Zukunft zu führen.

Mit Meekan und einem neuen CEO an Bord wurde Doodle im Jahr 2017 neu gestaltet. Das Tool zur Erstellung von Umfragen wurde verbessert. Zu diesem Zeitpunkt nutzten 28 Millionen Menschen Doodle jeden Monat.

Der Start des neuen Doodle

2019 gab es einige große Veränderungen bei Doodle. Neben den beliebten Gruppenumfragen wurden buchbare Kalender und 1:1s eingeführt. Doodle war auf dem Weg, ein Werkzeug zu werden, mit dem Berufstätige ihren Tag effizienter gestalten konnten. Mit diesen beiden Werkzeugen war es einfacher denn je, Menschen zusammenzubringen, ohne endlos hin- und herzugehen. In diesem Jahr übernahm auch Renato Profico die Geschäftsführung.

Doodle expandierte auch in den USA und eröffnete Büros in New York und Atlanta, zusätzlich zu den bestehenden Büros in Berlin, Belgrad und Zürich.

2020 hat sich die Welt verändert. Die Coronavirus-Pandemie beeinflusste die Arbeitsweise aller. Bei Doodle wurde es zu einer der wichtigsten Prioritäten, den Nutzern zu ermöglichen, ihren Alltag fortzusetzen, egal wo sie sich befanden. Das begann mit einer Zoom-Integration - was bedeutete, dass die Leute Doodle zum ersten Mal nutzen konnten, um sich aus der Ferne oder persönlich zu verbinden.

Außerdem wurden benutzerdefinierte Fragen zum buchbaren Kalender hinzugefügt, um die Vorbereitung auf ein Meeting zu erleichtern. Dies war von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Menschen ihre Zeit effizient verwalten können, wenn sie von zu Hause aus arbeiten (wie mehr Menschen als je zuvor in 2020/21).

Im Jahr 2021 machte Doodle einen großen Schritt in Richtung Zukunft. Eine Microsoft Teams-Integration ergänzte Zoom, um die Möglichkeiten für virtuelle Meetings zu erweitern. Da es im Laufe des Jahres immer wieder zu Schließungen kam, war dies entscheidend, um sicherzustellen, dass die Menschen immer noch Zeit finden konnten, sich mit denjenigen zu treffen, die sie brauchten.

Ab Juli erhielten alle Professional-Kunden Zugriff auf die neue Buchungsseite. Mit dieser Neugestaltung von Bookable Calendar wurde das Doodle-Angebot für die professionelle Terminplanung verbessert.

In diesem Jahr begann Doodle auch, sich Gedanken darüber zu machen, wie es in Zukunft aussehen sollte. Mit Hilfe einer externen Agentur begann die Arbeit an einem Rebranding, das Doodle als professionelles Terminplanungs-Tool etablieren sollte, das jeder wollte.

Anfang 2022 wurde die Webex-Integration eingeführt. Dies bedeutete, dass Doodle nun mit einigen der größten Videokonferenz-Tools der Welt verbunden war. Im Februar erhielten neben den kostenlosen Nutzern auch die Nutzer der Professional-Pläne Zugang zu Booking Page. Durch eine Reihe von Änderungen am Benutzer-Dashboard wurde Doodle zudem schneller und einfacher zu bedienen.

Es beginnt mit wann

Am 28. März ging die neue Doodle-Website in fünf Sprachen online (https://doodle.com/en/rebrand-announcement/). Der neue Slogan "It starts with when" (Es beginnt mit dem Zeitpunkt) war der Schlüssel zu diesem Start. Neben einem reiferen, aber dennoch freundlichen Ton auf doodle.com wurde auch ein menschliches Gefühl hinzugefügt, das die Benutzer auf sich selbst zurückwirft.

Obwohl sich Farben und Typografie änderten, blieben die Kernwerte von Doodle erhalten. Die neue Tagline unterstreicht genau das: Großartige Dinge passieren, wenn wir zusammenkommen, und es fängt an, wenn.

Wie geht es weiter? Die einfache Antwort ist, dass die Reise von Doodle noch lange nicht zu Ende ist. Für das Jahr 2022 sind bereits eine Reihe von neuen Funktionen geplant, sowie Wachstum und Expansion, um die Terminplanungslösungen für alle Nutzer kontinuierlich zu verbessern.