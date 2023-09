Historia de Doodle

Es difícil de creer, pero en 2022 se cumplen 15 años de Doodle. En ese tiempo, hemos ayudado a millones de personas a encontrar el momento perfecto para conectar. Con el nuevo Doodle, esperamos facilitar que millones de personas más encuentren su momento perfecto.

Pero, ¿dónde empezó todo? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Averigüémoslo.

El principio

Doodle fue fundada en 2007 por Michael Näf y Paul E. Sevinç, estudiantes de ETH Zürich. Querían encontrar una forma de quedar con la gente que no supusiera rondas y rondas de correos electrónicos de ida y vuelta.

El primer Doodle fue un éxito -especialmente en las universidades- y Michael y Paul lo convirtieron rápidamente en un negocio. En marzo del año siguiente, Doodle se constituyó como Doodle AG en Suiza y se aseguró la primera ronda de financiación.

En junio de 2009, Doodle lanzó su primer servicio premium. Fue también este año cuando se ofrecieron por primera vez integraciones de calendario. Gracias a ello, en 2010 se lanzó la vista de calendario in-app.

Poco más de tres años después de su fundación, Doodle era una próspera start-up con más de 10 empleados. Daba servicio a más de seis millones de usuarios y ya había empezado a alcanzar el punto de equilibrio, un logro increíble para una empresa tan nueva. Aquí es donde las cosas empezaron a despegar.

Cuando Doodle conoció a TX

En 2011, Doodle entró en una nueva era. La empresa contaba ya con más de 10 millones de usuarios y buscaba expandirse aún más. Además de un rediseño completo de las versiones de escritorio y móvil del producto, se lanzó MeetMe, un perfil de programación personal.

Fue entonces cuando TX Group (entonces llamada Tamedia) tomó una participación minoritaria en la empresa.

Al año siguiente, Doodle impulsó su estrategia publicitaria para llegar a más personas en todo el mundo. Esto continuó en 2013, cuando Doodle se lanzó en Android, completando la optimización móvil para todos los smartphones y tabletas.

2014 fue un gran año para Doodle. Llegaba a 20 millones de usuarios al mes y empezó a ofrecer su servicio de programación en más idiomas que nunca. También fue este año cuando los fundadores, Michael y Paul, cedieron las riendas de la empresa a Michael Brecht, que se convirtió en CEO.

Tamedia también adquirió la mayoría de Doodle y le ayudó a ampliar aún más su base de usuarios en todo el mundo.

En 2015, la base de usuarios de Doodle seguía creciendo. Abrió su primera oficina fuera de Suiza, en Berlín (Alemania). También actualizó a fondo sus aplicaciones para iPhone y Android y creó un nuevo sitio web para móviles.

En junio de 2016, Doodle llegaba a más de 180 millones de usuarios únicos en 175 países diferentes. Adquirió Meekan, una empresa de chatbot, con sede en Israel. En agosto de este año, Michael Brecht dejó Doodle. Gabriele Ottino le sustituyó con una nueva visión de llevar a Doodle hacia el futuro.

Con Meekan y un nuevo CEO a bordo, Doodle se sometió a un rediseño en 2017. Se actualizó la herramienta de creación de encuestas. En ese momento, 28 millones de personas utilizaban Doodle cada mes.

El inicio del nuevo Doodle.

2019 fue testigo de grandes cambios en Doodle. Además de las tan queridas encuestas de grupo, se lanzaron el Calendario Reservable y 1:1s. Doodle estaba en camino de convertirse en una herramienta que los profesionales pudieran utilizar para hacer su día más eficiente. Para empezar, estas dos herramientas hacían más fácil que nunca reunir a la gente sin tener que ir y venir interminablemente. Fue también este año cuando Renato Profico asumió el cargo de CEO.

La expansión de Doodle también creció en Estados Unidos, con oficinas en Nueva York y Atlanta que se sumaron a las ya existentes en Berlín, Belgrado y Zúrich.

En 2020 el mundo cambió. La pandemia de coronavirus afectó a la forma de trabajar de todo el mundo. En Doodle, permitir a los usuarios continuar con su día a día, sin importar dónde estuvieran, se convirtió en una prioridad clave. Esto empezó con la integración de Zoom, lo que significaba que la gente podía utilizar Doodle para conectarse a distancia o en persona por primera vez.

También se agregaron preguntas personalizadas a Bookable Calendar para facilitar la preparación de una reunión. Esto era crucial para garantizar que las personas pudieran gestionar su tiempo de manera eficiente cuando trabajaban desde casa (como más personas que nunca en 2020/21).

En 2021, Doodle dio un gran paso hacia el futuro. Una integración con Microsoft Teams se unió a Zoom para ampliar las opciones de reuniones virtuales. Como los cierres continuaron a lo largo del año, esto fue crucial para garantizar que la gente todavía pudiera encontrar tiempo para reunirse con aquellos que necesitaban.

A partir de julio, todos los clientes de Professional tuvieron acceso a la nueva página de reservas. Este rediseño de Bookable Calendar impulsó la experiencia de programación profesional ofrecida por Doodle.

También fue este año cuando Doodle empezó a trabajar en cómo sería en el futuro. Con la ayuda de una agencia externa, se comenzó a trabajar en un cambio de marca que establecería a Doodle como la herramienta de programación profesional que todos querían.

A principios de 2022, se lanzó la integración con Webex. Esto significaba que Doodle conectaba ahora con algunas de las mayores herramientas de videoconferencia del mundo. En febrero, los usuarios de planes gratuitos se unieron a los de planes profesionales para acceder a Booking Page. También se introdujeron cambios en el panel de control para que Doodle fuera más rápido y fácil de usar.

Empieza por cuándo

El 28 de marzo entró en funcionamiento el nuevo sitio web de Doodle en cinco idiomas. El nuevo eslogan, "It starts with when", se convirtió en la clave de este lanzamiento. Además de dar un tono más maduro y amable a doodle.com, se le añadió un toque humano, reflejando a los usuarios en sí mismos.

Aunque los colores y la tipografía cambiaron, los valores fundamentales de Doodle se mantuvieron. De hecho, el nuevo eslogan enfatizaba exactamente eso: Las grandes cosas ocurren cuando nos unimos y empieza por cuándo..

¿Y ahora qué? La respuesta es sencilla: el viaje de Doodle está lejos de terminar. En 2022, ya están previstas una serie de nuevas funciones, así como el crecimiento y la expansión para mejorar continuamente todas las soluciones de programación de los usuarios.