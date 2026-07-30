Historia de Doodle

Los comienzos

Doodle fue fundada en 2007 por Michael Näf y Paul E. Sevinç, dos estudiantes de ETH Zürich. Querían crear una forma más inteligente de quedar con la gente, que evitara interminables rondas de correos electrónicos. Esta visión fundacional impulsó la misión actual de la plataforma: simplificar la forma en que la gente se cita.

Constitución y crecimiento inicial

En 2008, Doodle se constituyó como Doodle AG en Suiza y consiguió su primera ronda de financiación. En 2009, la empresa lanzó su primer servicio premium e introdujo por primera vez integraciones de calendario. Esto allanó el camino para la visualización de calendarios en las aplicaciones en 2010.

Expansión y nuevo liderazgo

En 2011, Doodle había superado los 10 millones de usuarios y se centró en la expansión global, renovando sus plataformas móviles y de escritorio. Ese mismo año, lanzó MeetMe (Calendario Rápido), un perfil de programación personal. TX Group, que entonces se llamaba Tamedia, también tomó una participación minoritaria.

La empresa siguió expandiéndose con el lanzamiento de su aplicación para Android en 2013, completando la optimización para smartphones y tabletas. En 2014, la base de usuarios mensuales de Doodle alcanzó los 20 millones, y soportaba más idiomas que nunca. El equipo fundador traspasó el liderazgo a Michael Brecht, que se convirtió en Consejero Delegado, mientras Tamedia adquiría una participación mayoritaria en la empresa.

La era profesional y la colaboración virtual

A finales de 2018, Doodle lanzó las reuniones 1:1. 2019 marcó el lanzamiento de herramientas clave como las Encuestas Grupales y la Página de Reservas (inicialmente llamada Calendario Reservable), posteriormente rediseñada y rebautizada como Página de Reservas en 2021. Renato Profico asumió el cargo de Consejero Delegado ese año. Doodle también se expandió a EE.UU., abriendo oficinas en Nueva York y Atlanta, junto a los centros ya existentes en Berlín, Belgrado y Zúrich.

La pandemia de COVID-19 en 2020 reconfiguró el trabajo en todo el mundo. Doodle integró rápidamente Zoom, permitiendo a los usuarios conectarse virtualmente o en persona, y añadió preguntas personalizadas a la Página de Reservas, ayudando a la gente a prepararse mejor para las reuniones a distancia.

En 2021, la integración de Microsoft Teams amplió las opciones de colaboración virtual. Ese mismo año se lanzó la Página de Reservas, que mejoró significativamente la experiencia de programación profesional. Mientras tanto, Doodle inició un cambio de marca, introduciendo un tono más amistoso y maduro y una identidad visual actualizada.

Relanzamiento del sitio web y mensajes de la marca

A principios de 2022 llegó la integración con Cisco Webex, completando la compatibilidad con las principales plataformas de vídeo. El 28 de marzo de 2022, Doodle lanzó su nuevo sitio web en cinco idiomas, dando a conocer el eslogan "It starts with when". Esto reflejaba el valor fundamental de Doodle: Las grandes cosas ocurren cuando nos unimos, y todo empieza con cuándo. Con un diseño renovado que enfatizaba la sencillez y la humanidad, este hito reforzó el papel de Doodle como plataforma de programación de confianza.

Expansión continuada y nuevas funciones (2023-2025)

Entre 2023 y 2025, Doodle reforzó su enfoque profesional con nuevas funciones e integraciones diseñadas para simplificar aún más la programación. La integración con Stripe permitió a los profesionales cobrar pagos directamente a través de la Página de Reservas de Doodle. El Planificador de Eventos facilitó la coordinación de eventos, clases y actividades de voluntariado con capacidades de sesión, preguntas personalizadas y seguimiento de inscripciones. Las herramientas de gestión de participantes ofrecieron a los organizadores flexibilidad para añadir o eliminar asistentes manualmente y gestionar las capacidades más fácilmente.

En octubre de 2024, Doodle amplió su Consejo de Administración con los expertos en SaaS y crecimiento Katharina Pfaffhauser y Cris Grossmann. Estas actualizaciones reforzaron la posición de Doodle como la plataforma de programación profesional preferida, ayudando a las personas a organizar el tiempo de forma más eficaz en el trabajo, el aprendizaje y la vida personal.

El nuevo Doodle (2025-presente)

Ahora que se cumplen 18 años desde su fundación, Doodle, bajo la dirección de Christian Fielitz, está entrando en una nueva era centrada en una organización del tiempo que sitúa a las personas y sus necesidades en el centro, con más de 30 millones de usuarios mensuales en todo el mundo.

El viaje de Doodle no ha hecho más que empezar. A partir de 2025, la empresa se compromete a ofrecer nuevas funciones, perfeccionar la experiencia del usuario y ayudar a las personas a recuperar su tiempo, para que cada reunión, clase o conexión tenga más impacto. En esencia, Doodle cree que el tiempo no es sólo cuestión de eficiencia, sino de crear espacio para lo que importa: concentración, creatividad, conexión y descanso. Esta visión guía a la empresa en su continua evolución.