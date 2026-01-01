L'histoire de Doodle

Les débuts

Doodle a été fondé en 2007 par Michael Näf et Paul E. Sevinç, deux étudiants de l'ETH Zürich. Ils cherchaient à créer une manière plus intelligente de rencontrer des gens - une méthode qui éviterait les interminables séries d'e-mails. Cette vision fondatrice est à l'origine de la mission actuelle de la plateforme : simplifier la façon dont les gens planifient leurs rendez-vous.

Constitution en société et croissance initiale

En 2008, Doodle a été constituée en société sous le nom de Doodle AG en Suisse et a obtenu son premier tour de financement. En 2009, la société a lancé son premier service premium et a introduit pour la première fois des intégrations de calendriers. Cela a ouvert la voie à l'affichage de calendriers in-app en 2010.

Expansion et nouvelle direction

En 2011, Doodle a dépassé les 10 millions d'utilisateurs et s'est concentré sur l'expansion mondiale, en réorganisant ses plates-formes de bureau et mobiles. La même année, elle a lancé MeetMe (Quick Calendar), un profil de planification personnelle. Le groupe TX, qui s'appelait alors Tamedia, a également pris une participation minoritaire.

L'entreprise a poursuivi son expansion avec le lancement de son application Android en 2013, achevant l'optimisation pour les smartphones et les tablettes. En 2014, le nombre d'utilisateurs mensuels de Doodle a atteint les 20 millions, et le nombre de langues prises en charge n'a jamais été aussi élevé. L'équipe fondatrice a cédé la direction à Michael Brecht, qui est devenu CEO, tandis que Tamedia a acquis une participation majoritaire dans l'entreprise.

L'ère professionnelle et la collaboration virtuelle

Fin 2018, Doodle a lancé les réunions 1:1. L'année 2019 a été marquée par le lancement d'outils clés tels que les Sondages de Groupe et la Page de Réservation (initialement appelée calendrier réservable), qui a été remaniée et rebaptisée Page de Réservation en 2021. Renato Profico a pris la direction de l'entreprise cette année-là. Doodle s'est également étendu aux États-Unis, en ouvrant des bureaux à New York et Atlanta, en plus des centres existants à Berlin, Belgrade et Zürich.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a bouleversé le travail dans le monde entier. Doodle a rapidement intégré Zoom, permettant aux utilisateurs de se connecter virtuellement ou en personne, et a ajouté des questions personnalisées à la page de réservation, aidant les gens à mieux se préparer aux réunions à distance.

En 2021, l'intégration de Microsoft Teams a élargi les options de collaboration virtuelle. La même année, la page de réservation a été lancée, améliorant considérablement l'expérience de planification professionnelle. Pendant ce temps, Doodle a commencé à changer de marque, introduisant un ton plus amical et plus mature ainsi qu'une identité visuelle actualisée.

Relance du site web et message de la marque

Début 2022, l'intégration de Cisco Webex complète la prise en charge des principales plates-formes vidéo. Le 28 mars 2022, Doodle a lancé son nouveau site web en cinq langues, dévoilant le slogan "It starts with when". Ce slogan reflète la valeur fondamentale de Doodle : De grandes choses se produisent lorsque nous nous réunissons - et cela commence par quand. Avec un nouveau design mettant l'accent sur la simplicité et l'humanité, cette étape a renforcé le rôle de Doodle en tant que plateforme de planification de confiance.

Poursuite de l'expansion et nouvelles fonctionnalités (2023-2025)

Entre 2023 et 2025, Doodle a renforcé son orientation professionnelle avec de nouvelles fonctionnalités et intégrations conçues pour simplifier encore davantage la planification. L'intégration de Stripe a permis aux professionnels d'encaisser des paiements directement via la Page de Réservation de Doodle. Le Planificateur d’Événements a facilité la coordination des événements, des classes et des activités bénévoles avec des capacités de session, des questions personnalisées et un suivi des inscriptions. Les outils de gestion des participants ont donné aux organisateurs la flexibilité d'ajouter ou de supprimer manuellement des participants et de gérer les capacités plus facilement.

En octobre 2024, Doodle a élargi son conseil d'administration avec Katharina Pfaffhauser et Cris Grossmann, experts en SaaS et en croissance. Ces mises à jour ont renforcé la position de Doodle en tant que plateforme de planification professionnelle de choix, aidant les gens à organiser leur temps de manière plus efficace au travail, dans l'apprentissage et dans leur vie personnelle.

Le nouveau Doodle (2025-aujourd'hui)

18 ans après sa création, Doodle, sous la direction de Christian Fielitz, entre dans une nouvelle ère axée sur une orchestration du temps qui place l'être humain et ses besoins au centre, avec plus de 30 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde entier.

Le voyage de Doodle ne fait que commencer. En 2025 et au-delà, l'entreprise s'engage à fournir de nouvelles fonctionnalités, à affiner l'expérience utilisateur et à aider les gens à se réapproprier leur temps afin que chaque réunion, cours ou connexion ait plus d'impact. Au fond, Doodle pense que le temps n'est pas seulement une question d'efficacité, mais qu'il s'agit de créer de l'espace pour ce qui compte : la concentration, la créativité, la connexion et le repos. Cette vision guide l'entreprise dans son évolution.