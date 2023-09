L'histoire de Doodle

C'est difficile à croire, mais 2022 marque les 15 ans de Doodle. Au cours de cette période, nous avons aidé des millions de personnes à trouver le moment idéal pour se connecter. Avec le nouveau Doodle, nous espérons aider des millions d'autres personnes à trouver le moment idéal.

Mais où tout cela a-t-il commencé ? Comment en sommes-nous arrivés là ? Et où allons-nous ? C'est ce que nous allons découvrir.

Le commencement

Doodle a été fondé en 2007 par Michael Näf et Paul E. Sevinç, étudiants de l'ETH Zürich. Ils voulaient trouver un moyen de rencontrer des gens sans passer par des allers-retours d'e-mails.

Les débuts de Doodle ont été couronnés de succès - notamment dans les universités - et Michael et Paul les ont rapidement transformés en entreprise. En mars de l'année suivante, Doodle a été constitué en société sous le nom de Doodle AG en Suisse et le premier tour de financement a été obtenu.

En juin 2009, Doodle a lancé son premier service premium. C'est également cette année-là que les intégrations de calendrier ont été proposées pour la première fois. C'est grâce à cela que la vue du calendrier, in-app, a été lancée en 2010.

Un peu plus de trois ans après sa création, Doodle était une start-up florissante comptant plus de 10 employés. Elle comptait plus de six millions d'utilisateurs et avait déjà commencé à atteindre le seuil de rentabilité - une réussite incroyable pour une entreprise aussi récente. C'est là que les choses ont commencé à décoller.

Quand Doodle a rencontré TX

En 2011, Doodle entre dans une nouvelle ère. L'entreprise compte désormais plus de 10 millions d'utilisateurs et cherche à se développer davantage. En plus d'une refonte complète des versions desktop et mobile du produit, MeetMe, un profil de planification personnelle, a été lancé.

C'est à cette époque que TX Group (alors appelé Tamedia) prend une participation minoritaire dans la société.

L'année suivante, Doodle a dynamisé sa stratégie publicitaire afin de toucher davantage de personnes dans le monde. Cela s'est poursuivi en 2013, lorsque Doodle a été lancé sur Android - achevant ainsi l'optimisation mobile pour tous les smartphones et tablettes.

2014 a été une grande année pour Doodle. Elle atteignait 20 millions d'utilisateurs chaque mois et a commencé à proposer son service de programmation dans plus de langues que jamais. C'est également cette année-là que les fondateurs, Michael et Paul, ont remis les rênes de l'entreprise à Michael Brecht, qui est devenu PDG.

Tamedia a également acquis la majorité de Doodle et l'a aidé à étendre sa base d'utilisateurs dans le monde entier.

En 2015, la base d'utilisateurs de Doodle continuait de croître. Elle a ouvert son premier bureau hors de Suisse, à Berlin, en Allemagne. Elle a également mis à jour en profondeur ses applications iPhone et Android et créé un nouveau site web mobile.

En juin 2016, Doodle touchait plus de 180 millions d'utilisateurs uniques dans 175 pays différents. Elle a acquis Meekan, une entreprise de chatbot, basée en Israël. En août de cette année, Michael Brecht a quitté Doodle. Gabriele Ottino l'a remplacé avec une nouvelle vision pour emmener Doodle vers l'avenir.

Avec Meekan et un nouveau PDG à bord, Doodle a subi une refonte en 2017. L'outil de création de sondages a été mis à niveau. À ce moment-là, 28 millions de personnes utilisaient Doodle chaque mois.

Le début du nouveau Doodle

[L'année 2019 a été marquée par de grands changements chez Doodle. En plus des sondages de groupe tant appréciés, le calendrier réservable et les 1:1s ont été lancés. Doodle était sur la voie de devenir un outil que les professionnels pouvaient utiliser pour rendre leur journée plus efficace. Pour commencer, ces deux outils permettaient plus facilement que jamais de réunir des personnes sans faire d'interminables allers-retours. C'est également cette année-là que Renato Profico a repris le poste de PDG.

L'expansion de Doodle s'est également faite aux États-Unis, avec des bureaux à New York et à Atlanta qui ont rejoint les bureaux existants à Berlin, Belgrade et Zurich.

En 2020, le monde a changé. La pandémie de coronavirus a affecté la façon dont tout le monde travaillait. Chez Doodle, permettre aux utilisateurs de poursuivre leur quotidien, où qu'ils se trouvent, est devenu une priorité essentielle. Cela a commencé par une intégration de Zoom - ce qui signifie que les gens pouvaient utiliser Doodle pour se connecter à distance ou en personne pour la première fois.

Des questions personnalisées ont également été ajoutées à Bookable Calendar pour faciliter la préparation d'une réunion. Cela était crucial pour s'assurer que les gens puissent gérer leur temps efficacement lorsqu'ils travaillent à domicile (comme plus de gens que jamais en 2020/21).

En 2021, Doodle a fait un grand pas vers l'avenir. Une intégration de Microsoft Teams a rejoint Zoom pour élargir les options de réunion virtuelle. Comme les lockdowns se sont poursuivis tout au long de l'année, cela a été crucial pour s'assurer que les gens pouvaient encore trouver le temps de se réunir avec ceux dont ils avaient besoin.

À partir de juillet, tous les clients professionnels ont eu accès à la nouvelle page de réservation. Cette refonte de Bookable Calendar a dynamisé l'expérience de planification professionnelle offerte par Doodle.

C'est également cette année que Doodle a commencé à travailler sur ce à quoi il ressemblerait à l'avenir. Avec l'aide d'une agence externe, nous avons commencé à travailler sur une nouvelle image de marque qui ferait de Doodle l'outil de planification professionnelle que tout le monde souhaite.

Début 2022, le lancement de l'intégration Webex a eu lieu. Cela signifiait que Doodle était désormais connecté à certains des plus grands outils de vidéoconférence au monde. En février, les utilisateurs gratuits ont rejoint ceux des plans professionnels en obtenant l'accès à Booking Page. Un certain nombre de modifications apportées au tableau de bord de l'utilisateur ont également rendu Doodle plus rapide et plus facile à utiliser.

Ça commence par quand

Le 28 mars, le nouveau site web Doodle a été mis en ligne en cinq langues. Le nouveau slogan, "It starts with when", est devenu la clé de ce lancement. En plus d'un ton plus mature mais amical pour doodle.com, une touche humaine a été ajoutée - renvoyant les utilisateurs à eux-mêmes.

Bien que les couleurs et la typographie aient changé, les valeurs fondamentales de Doodle sont restées. En fait, le nouveau slogan souligne exactement cela : De grandes choses se produisent lorsque nous nous rassemblons et cela commence par quand.

Quelle est la prochaine étape ? La réponse est simple : le voyage de Doodle est loin d'être terminé. En 2022, un certain nombre de nouvelles fonctionnalités sont déjà prévues, ainsi que la croissance et l'expansion pour améliorer continuellement les solutions de planification de tous les utilisateurs.