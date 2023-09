Historien om Doodle

Det er svært at tro, men i 2022 er det 15 år siden, at Doodle blev lanceret. I den tid har vi hjulpet millioner af mennesker med at finde det perfekte tidspunkt at komme i kontakt med hinanden på. Med den nye Doodle håber vi, at vi kan hjælpe endnu flere millioner af jer med at finde jeres perfekte tidspunkt.

Men hvor startede det hele? Hvordan kom vi hertil? Og hvor er vi på vej hen? Lad os finde ud af det.

Begyndelsen

Doodle blev grundlagt i 2007 af Michael Näf og Paul E. Sevinç, studerende fra ETH Zürich. De ønskede at finde en måde at mødes med folk på, som ikke krævede runder og runder af e-mails frem og tilbage.

Det tidlige Doodle blev en succes - især på universiteterne - og blev hurtigt omdannet til en virksomhed af Michael og Paul. I marts det følgende år blev Doodle registreret som Doodle AG i Schweiz, og den første finansieringsrunde blev sikret.

I juni 2009 lancerede Doodle sin første premium-tjeneste. Det var også dette år, at kalenderintegrationer blev tilbudt for første gang. Det var takket være dette, at kalendervisning, in-app, blev lanceret i 2010.

Lidt over tre år efter grundlæggelsen var Doodle en blomstrende startupvirksomhed med over 10 ansatte. Den betjente over seks millioner brugere og var allerede begyndt at opnå break-even - en utrolig præstation for en så ny virksomhed. Det var her, at tingene begyndte at tage fart.

Da Doodle mødte TX

I 2011 gik Doodle ind i en ny æra. Virksomheden havde nu over 10 millioner brugere og ønskede at ekspandere yderligere. Ud over et komplet redesign af både desktop- og mobilversionen af produktet blev MeetMe, en personlig planlægningsprofil, lanceret.

Det var på dette tidspunkt, at TX Group (dengang kaldet Tamedia) overtog en minoritetsandel i virksomheden.

Året efter styrkede Doodle sin reklamestrategi for at nå ud til flere mennesker over hele verden. Dette fortsatte i 2013, da Doodle blev lanceret på Android - og dermed fuldendte den mobile optimering til alle smartphones og tablets.

2014 var et stort år for Doodle. Den nåede 20 millioner brugere hver måned og begyndte at tilbyde sin planlægningstjeneste på flere sprog end nogensinde før. Det var også i dette år, at grundlæggerne Michael og Paul overdrog styringen af virksomheden til Michael Brecht, som blev CEO.

Tamedia overtog også størstedelen af Doodle og hjalp det med at udvide sin brugerbase yderligere på verdensplan.

I 2015 fortsatte Doodles brugerbase med at vokse. Virksomheden åbnede sit første kontor uden for Schweiz i Berlin i Tyskland. Det opdaterede også i høj grad sine iPhone- og Android-apps og oprettede et nyt mobilwebsted.

I juni 2016 nåede Doodle ud til mere end 180 millioner unikke brugere i 175 forskellige lande. Den købte Meekan, et chatbot-firma, baseret i Israel. I august i år forlod Michael Brecht Doodle. Gabriele Ottino erstattede ham med en ny vision om at føre Doodle ind i fremtiden.

Med Meekan og en ny CEO om bord gennemgik Doodle et redesign i 2017. Værktøjet til oprettelse af afstemninger blev opgraderet. På dette tidspunkt brugte 28 millioner mennesker Doodle hver måned.

Starten på det nye Doodle

2019 bød på nogle store ændringer hos Doodle. Ud over de meget elskede gruppeafstemninger blev der lanceret Bookable Calendar og 1:1s. Doodle var på vej til at blive et værktøj, som fagfolk kunne bruge til at gøre deres dag mere effektiv. Til at begynde med gjorde disse to værktøjer det nemmere end nogensinde før at samle folk uden at skulle gå uendeligt frem og tilbage. Det var også i dette år, at Renato Profico overtog posten som administrerende direktør.

Doodles ekspansion voksede også i USA med kontorer i New York og Atlanta, der sluttede sig til de eksisterende kontorer i Berlin, Beograd og Zürich.

I 2020 ændrede verden sig. Coronavirus-pandemien påvirkede den måde, hvorpå alle arbejdede. Hos Doodle blev at gøre det muligt for brugerne at fortsætte deres daglige arbejde, uanset hvor de befandt sig, en nøgleprioritet. Det startede med en Zoom-integration - hvilket betød, at folk for første gang kunne bruge Doodle til at oprette forbindelse på afstand eller personligt.

Brugerdefinerede spørgsmål blev også tilføjet til Bookable Calendar for at gøre det lettere at forberede sig til et møde. Dette var afgørende for at sikre, at folk kunne forvalte deres tid effektivt, når de arbejdede hjemmefra (som flere mennesker end nogensinde før gjorde i 2020/21).

I 2021 tog Doodle et stort skridt mod fremtiden. En Microsoft Teams-integration sluttede sig til Zoom for at udvide mulighederne for virtuelle møder. Da lockdowns fortsatte året igennem, var dette afgørende for at sikre, at folk stadig kunne finde tid til at mødes med dem, de havde brug for.

Fra juli fik alle Professional-kunder adgang til ny bookingside Denne omlægning af Bookable Calendar gav et løft til den professionelle planlægningsoplevelse, som Doodle tilbyder.

Det var også i dette år, at Doodle begyndte at arbejde på, hvordan det skulle se ud i fremtiden. Med hjælp fra et eksternt bureau begyndte arbejdet på et rebranding, der skulle etablere Doodle som det professionelle planlægningsværktøj, som alle ønskede.

I begyndelsen af 2022 blev anceret Dette betød, at Doodle nu var forbundet med nogle af de største videokonferenceværktøjer i verden. I februar fik gratis brugere sammen med dem på professionelle abonnementer adgang til Booking Page. En række ændringer i brugernes dashboard gjorde også Doodle hurtigere og lettere at bruge.

Det starter med hvornår

Den 28. marts sådet nye Doodle-websted gå live på fem sprog. Den nye slogan "It starts with when" blev afgørende for denne lancering. Ud over en mere moden, men venlig tone på doodle.com blev der tilføjet en menneskelig følelse, som afspejler brugerne tilbage på dem selv.

Selv om farver og typografi blev ændret, forblev Doodles kerneværdier. Faktisk understregede den nye tagline netop dette: Store ting sker, når vi mødes, og det starter med hvornår.

Hvad er det næste? Det enkle svar er, at Doodles rejse langt fra er slut. I 2022 er der allerede planlagt en række nye funktionsudgivelser samt vækst og udvidelse for løbende at forbedre alle brugernes planlægningsløsninger.