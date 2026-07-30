Historien om Doodle

Begyndelsen

Doodle blev grundlagt i 2007 af Michael Näf og Paul E. Sevinç, to studerende fra ETH Zürich. De forsøgte at skabe en smartere måde at mødes med folk på - en måde, hvor man undgik endeløse runder af e-mails frem og tilbage. Denne grundlæggende vision udløste platformens igangværende mission: at forenkle, hvordan folk planlægger.

Inkorporering og tidlig vækst

I 2008 blev Doodle stiftet som Doodle AG i Schweiz og fik sin første finansieringsrunde. I 2009 lancerede virksomheden sin første premium-tjeneste og introducerede kalenderintegrationer for første gang. Det banede vejen for kalendervisninger i appen i 2010.

Ekspansion og ny ledelse

I 2011 havde Doodle passeret 10 millioner brugere og skiftede fokus til global ekspansion og fornyede sine desktop- og mobilplatforme. Samme år lancerede de MeetMe (Quick Calendar), en personlig planlægningsprofil. TX Group, som dengang hed Tamedia, overtog også en minoritetsandel.

Virksomheden fortsatte med at ekspandere med lanceringen af sin Android-app i 2013 og færdiggjorde optimeringen til smartphones og tablets. I 2014 nåede Doodles månedlige brugerbase op på 20 millioner og understøttede flere sprog end nogensinde før. Grundlæggerteamet overlod ledelsen til Michael Brecht, som blev CEO, mens Tamedia overtog aktiemajoriteten i virksomheden.

Den professionelle æra og virtuelt samarbejde

I slutningen af 2018 lancerede Doodle 1:1-møder. I 2019 blev der lanceret vigtige værktøjer som Group Polls og Booking Page (oprindeligt kaldet Bookable Calendar) - senere redesignet og omdøbt til Booking Page i 2021. Renato Profico overtog posten som CEO det år. Doodle udvidede også til USA og åbnede kontorer i New York og Atlanta ved siden af de eksisterende hubs i Berlin, Beograd og Zürich.

COVID-19-pandemien i 2020 omformede arbejdet på verdensplan. Doodle integrerede hurtigt Zoom, så brugerne kunne mødes virtuelt eller personligt, og tilføjede brugerdefinerede spørgsmål til bookingsiden, så folk bedre kunne forberede sig til fjernmøder.

I 2021 udvidede integrationen af Microsoft Teams mulighederne for virtuelt samarbejde. Samme år blev bookingsiden lanceret, hvilket forbedrede den professionelle planlægningsoplevelse betydeligt. I mellemtiden begyndte Doodle en rebranding, der introducerede en venligere, mere moden tone og en opdateret visuel identitet.

Relancering af hjemmesiden og brandbudskaber

I begyndelsen af 2022 kom Cisco Webex-integrationen, som afrundede understøttelsen af de største videoplatforme. Den 28. marts 2022 lancerede Doodle sin nye hjemmeside på fem sprog med taglinen "It starts with when". Dette indfangede Doodles kerneværdi: Store ting sker, når vi kommer sammen - og det starter med hvornår. Med et nyt design, der understregede enkelhed og menneskelighed, styrkede denne milepæl Doodles rolle som en pålidelig planlægningsplatform.

Fortsat ekspansion og nye funktioner (2023-2025)

Mellem 2023 og 2025 byggede Doodle videre på sit professionelle fokus med nye funktioner og integrationer designet til at forenkle planlægningen yderligere. Stripe-integration gjorde det muligt for fagfolk at opkræve betalinger direkte via Doodles bookingside. Tilmeldingsark gjorde det nemt at koordinere begivenheder, klasser og frivillige aktiviteter med sessionskapacitet, brugerdefinerede spørgsmål og tilmeldingssporing. Deltagerstyringsværktøjer gav arrangører fleksibilitet til manuelt at tilføje eller fjerne deltagere og administrere kapacitet lettere.

I oktober 2024 udvidede Doodle sin bestyrelse med SaaS- og væksteksperterne Katharina Pfaffhauser og Cris Grossmann. Disse opdateringer styrkede Doodles position som den foretrukne professionelle planlægningsplatform - og hjalp folk med at organisere tiden mere effektivt på tværs af arbejde, læring og privatliv.

Den nye Doodle (2025-nutid)

Med 18 år siden grundlæggelsen er Doodle under CEO Christian Fielitz på vej ind i en ny æra med fokus på en orkestrering af tid, der sætter mennesker og deres behov i centrum - med over 30 millioner månedlige brugere på verdensplan.

Doodles rejse er kun lige begyndt. I 2025 og fremover er virksomheden forpligtet til at levere nye funktioner, forfine brugeroplevelsen og hjælpe folk med at genvinde deres tid - så hvert møde, hver time eller hver forbindelse får større effekt. Kernen i Doodle er, at tid ikke kun handler om effektivitet, men om at skabe plads til det, der betyder noget: fokus, kreativitet, forbindelse og hvile. Denne vision guider virksomheden, mens den fortsætter med at udvikle sig.