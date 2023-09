Doodle tilføjer styrken fra Webex

Hvis dit arbejdsliv er som vores, er fjernmøder hurtigt blevet lige så almindeligt som at gå tur med hunden eller vaske op. Faktisk viste en undersøgelse fra Miro, at 73 procent af medarbejderne havde mindst fire fjernmøder på syv dage.

Det er let for os at sige, at alt dette skyldes COVID, og det er til en vis grad sandt. I henhold til Statista arbejdede omkring 17 procent af alle mennesker før pandemien fem dage om ugen hjemme. Efter COVID er det steget til 44 procent. På den anden side var der imidlertid allerede mange virksomheder, der havde en tendens til en hybrid eller fuldt ud fjernstyret model. De sidste par år har snarere fremskyndet en proces, der allerede var i gang.

Med lanceringen af vores seneste integration af videokonferencer, Webex, gør vi det endnu nemmere at forenkle og automatisere din oplevelse af fjernmøder.

Hvad er Webex?

Webex er en videokonferenceplatform leveret af Cisco. Den bruges af millioner af mennesker hver eneste måned til gruppemøder på lang afstand, interviews, 1:1-møder og meget mere.

Det, der får Webex til at skille sig ud, er, at den giver brugerne en større videokonferenceoplevelse ved at bruge AI til at integrere funktioner som f.eks. gestegenkendelse, automatiske transskriptioner og tilpassede layouts.

Det giver også andre funktioner som f.eks. messaging og mulighed for at indarbejde andre almindeligt anvendte kontorværktøjer.

Hvorfor integrere Doodle med Webex?

Med Webex tilbyder vi nu flere videokonferenceværktøjer end nogensinde før.

Ved at forbinde dine Doodle- og Webex-konti kan du automatisk tilføje Webex-links til dine mødeinvitationer og bookingsider. Det betyder, at det kun tager et par klik at planlægge tid med folk. Dette er en stor chance for at øge produktiviteten ved at bruge mindre tid på det travle arbejde med at arrangere tid sammen og mere på at få et godt møde.

Remote er kommet for at blive

Længe efter at COVID er væk, ved vi, at fjernarbejde og hybridarbejde vil være her for at blive. Ved at integrere Doodle med verdens mest populære videokonferenceværktøjer kan vi sikre, at det aldrig behøver at være svært at planlægge tid sammen.

Ved at give links til dit møde direkte i invitationen er du i stand til at mindske risikoen for udeblivelser på dine møder.

Tænk over det: Du sender din Doodle-invitation og inkluderer et videokonferencelink som lokation. Når de fleste mennesker modtager den, vil de tilføje den i deres kalender, så når mødet nærmer sig, skal de blot åbne deres kalender og klikke på linket.

Med mindre friktion er der større chance for at få de deltagere, du ønsker. Og Webex gør dette endnu mere effektivt ved at kunne starte i browseren - der kræves ingen ekstra apps.

Desuden behøver det ikke kun at være de fordele, som videokonferencer kan tilbyde virksomheder. Med fremkomsten af virksomheder, der kun arbejder på afstand, står HR-teams over for en lang række nye problemer - problemer som medarbejdernes isolation eller ensomhed.

Ifølge en undersøgelse fra GigaOm Research synes 87 procent af fjernansatte medarbejdere at føle sig mere forbundet med deres team, når de benytter sig af videokonferencer. Hvis videokonferencer kan få fjernte teams til at føle sig mere forbundet og engagerede, giver det god mening, at video- og planlægningsteknologi arbejder bedre sammen for at få dette til at ske.

I Hvis du gerne vil vide mere om, hvad Doodles Webex-integration kan gøre for dig - vi har flere oplysninger her.