Wenn Ihr Arbeitsleben so ist wie unseres, dann sind Fernsitzungen schnell so alltäglich geworden wie der Spaziergang mit dem Hund oder der Abwasch. Eine Umfrage von Miro hat ergeben, dass 73 % der Arbeitnehmer innerhalb von sieben Tagen mindestens vier Fernsitzungen hatten.

Es fällt uns leicht zu sagen, dass dies alles auf COVID zurückzuführen ist, und bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch. [Laut Statista (https://www.statista.com/statistics/1122987/change-in-remote-work-trends-after-covid-in-usa/) arbeiteten vor der Pandemie etwa 17 Prozent der Menschen fünf Tage pro Woche zu Hause. Nach der COVID ist dieser Anteil auf 44 Prozent gestiegen. Auf der anderen Seite tendierten viele Unternehmen bereits zu einem hybriden oder vollständigen Fernarbeitsmodell. Wenn überhaupt, dann haben die letzten Jahre einen Prozess beschleunigt, der bereits im Gange war.

Mit der Einführung unserer neuesten Videokonferenz-Integration, Webex, machen wir es noch einfacher, Ihre Remote-Meetings zu vereinfachen und zu automatisieren.

Was ist Webex?

Webex ist eine Videokonferenzplattform von Cisco. Sie wird jeden Monat von Millionen von Menschen für Gruppenbesprechungen über große Entfernungen, Interviews, 1:1-Konferenzen und vieles mehr genutzt.

Webex zeichnet sich dadurch aus, dass es den Nutzern ein besseres Videokonferenzerlebnis ermöglicht, indem es KI nutzt, um Funktionen wie Gestenerkennung, automatische Transkripte und individuelle Layouts zu integrieren.

Darüber hinaus bietet es weitere Funktionen wie Messaging und die Möglichkeit, andere häufig verwendete Office-Tools einzubinden.

Warum Doodle mit Webex integrieren?

Mit Webex bieten wir jetzt mehr Videokonferenz-Tools als je zuvor.

Wenn Sie Ihre Doodle- und Webex-Konten miteinander verbinden, können Sie automatisch Webex-Links zu Ihren Einladungen und Buchungsseiten hinzufügen. Das bedeutet, dass Sie mit nur wenigen Klicks einen Termin mit anderen Personen vereinbaren können. Dies ist eine große Chance, die Produktivität zu steigern, indem Sie weniger Zeit mit der Planung von Besprechungen verbringen und dafür mehr Zeit für eine gute Besprechung haben.

Remote ist hier, um zu bleiben

Auch lange nach dem Ende von COVID wissen wir, dass Remote- und hybride Arbeitsformen auf Dauer Bestand haben werden. Durch die Integration von Doodle mit den weltweit beliebtesten Videokonferenz-Tools können wir sicherstellen, dass die Planung gemeinsamer Zeit nie schwierig sein muss.

Durch die Bereitstellung von Links zu Ihrem Meeting direkt in der Einladung können Sie das Risiko von Nichtteilnehmern an Ihren Meetings verringern.

Stellen Sie sich vor, Sie verschicken Ihre Doodle-Einladung und geben als Ort einen Videokonferenz-Link an. Nach Erhalt der Einladung fügen die meisten Teilnehmer diesen Link in ihren Kalender ein, so dass sie nur noch ihren Kalender öffnen und auf den Link klicken müssen, wenn das Treffen näher rückt.

Mit weniger Reibungsverlusten ist die Chance größer, die gewünschten Teilnehmer zu bekommen. Webex verstärkt dies noch dadurch, dass es im Browser gestartet werden kann - es sind keine zusätzlichen Anwendungen erforderlich.

Darüber hinaus müssen es nicht nur die Vorteile sein, die Videokonferenzen für Unternehmen bieten. Mit dem Aufkommen von Unternehmen, die nur an entfernten Standorten tätig sind, sehen sich die HR-Teams mit einer Fülle neuer Probleme konfrontiert, wie z. B. der Isolation oder Einsamkeit der Mitarbeiter.

Laut einer Studie von GigaOm Research fühlen sich 87 Prozent der Remote-Mitarbeiter besser mit ihren Teams verbunden, wenn sie Videokonferenzen nutzen. Wenn Videokonferenzen das Gefühl der Verbundenheit und des Engagements von Remote-Teams verstärken können, ist es nur logisch, dass Video- und Planungstechnologie besser zusammenarbeiten, um dies zu erreichen.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was die Webex-Integration von Doodle für Sie tun kann - wir haben weitere Informationen hier.