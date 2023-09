Doodle aggiunge la potenza di Webex

Se la vostra vita lavorativa è come la nostra, le riunioni a distanza sono diventate rapidamente un luogo comune come portare a spasso il cane o lavare i piatti. Infatti, un sondaggio di Miro ha rilevato che il 73% dei dipendenti ha avuto almeno quattro riunioni a distanza in sette giorni.

È facile dire che tutto ciò è dovuto a COVID e in parte è vero. Secondo Statista, prima della pandemia circa il 17% delle persone lavorava a casa cinque giorni alla settimana. Dopo la COVID, questa percentuale è salita al 44%. D'altro canto, però, molte aziende si stavano già orientando verso un modello ibrido o completamente remoto. Semmai, gli ultimi anni hanno accelerato un processo già in corso.

Con il lancio della nostra ultima integrazione di videoconferenza, Webex, stiamo rendendo ancora più facile semplificare e automatizzare la vostra esperienza di riunione remota.

Che cos'è Webex?

Webex è una piattaforma di videoconferenza fornita da Cisco. È utilizzata da milioni di persone ogni mese per riunioni di gruppo a distanza, colloqui, incontri 1:1 e molto altro ancora.

Ciò che distingue Webex è che consente agli utenti una maggiore esperienza di videoconferenza utilizzando l'intelligenza artificiale per integrare funzioni quali il riconoscimento dei gesti, le trascrizioni automatiche e i layout personalizzati.

Offre inoltre altre funzionalità come la messaggistica e la possibilità di incorporare altri strumenti d'ufficio comunemente utilizzati.

Perché integrare Doodle con Webex?

Con Webex, ora offriamo più strumenti di videoconferenza che mai.

Collegando i vostri account Doodle e Webex, potrete aggiungere automaticamente i link Webex agli inviti alle riunioni e alle pagine di prenotazione. Ciò significa che per programmare un incontro con le persone basteranno pochi clic. Si tratta di una grande opportunità per aumentare la produttività, dedicando meno tempo al lavoro di organizzazione del tempo insieme e più alla realizzazione di una riunione eccellente.

Il remoto è qui per restare

Anche dopo la scomparsa di COVID, sappiamo che il lavoro remoto e ibrido è destinato a rimanere. Integrando Doodle con gli strumenti di videoconferenza più diffusi al mondo, possiamo fare in modo che programmare il tempo insieme non sia mai difficile.

Fornendo i link alla riunione direttamente nell'invito, è possibile ridurre il rischio di mancata presentazione alle riunioni.

Pensate a questo: inviate il vostro invito Doodle e includete un link alla videoconferenza come luogo. Una volta ricevuto l'invito, la maggior parte delle persone lo aggiungerà al proprio calendario, in modo che all'approssimarsi della riunione basterà aprire il calendario e fare clic sul link.

Con meno attrito, ci sono più possibilità di ottenere i partecipanti desiderati. Inoltre, Webex aumenta questo aspetto grazie alla possibilità di essere lanciato nel browser, senza bisogno di altre applicazioni.

Inoltre, non si tratta solo dei vantaggi che le videoconferenze possono offrire alle aziende. Con l'aumento delle aziende che operano solo da remoto, i team delle risorse umane si trovano ad affrontare una pletora di nuovi problemi, come l'isolamento o la solitudine dei dipendenti.

Secondo uno studio di GigaOm Research, l'87% dei dipendenti remoti sembra sentirsi più connesso con il proprio team quando utilizza la videoconferenza. Se le videoconferenze hanno il potere di far sentire i team remoti più connessi e impegnati, è perfettamente logico che la tecnologia video e di pianificazione lavorino meglio insieme per far sì che ciò accada.

Se desiderate saperne di più su ciò che l'integrazione Webex di Doodle può fare per voi, abbiamo ulteriori informazioni qui.