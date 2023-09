Doodle ajoute la puissance de Webex

Si votre vie professionnelle est comme la nôtre, alors les réunions à distance sont rapidement devenues aussi banales que de promener le chien ou de faire la vaisselle. En fait, une enquête réalisée par Miro a révélé que 73 % des employés ont eu au moins quatre réunions à distance en sept jours.

Il est facile pour nous de dire que tout cela est dû à COVID et, dans une certaine mesure, c'est vrai. Selon Statista, avant la pandémie, environ 17 % des personnes travaillaient à domicile cinq jours par semaine. Après le COVID, ce chiffre est passé à 44 pour cent. Cependant, d'un autre côté, de nombreuses entreprises avaient déjà tendance à adopter un modèle hybride ou entièrement à distance. En fait, les dernières années ont accéléré un processus déjà en cours.

Avec le lancement de notre dernière intégration de vidéoconférence, Webex, nous simplifions et automatisons encore plus votre expérience de réunion à distance.

Qu'est-ce que Webex ?

Webex est une plateforme de vidéoconférence fournie par Cisco. Elle est utilisée par des millions de personnes chaque mois pour des réunions de groupe à distance, des entretiens, des entretiens individuels et bien plus encore.

Ce qui distingue Webex, c'est qu'il permet aux utilisateurs de vivre une meilleure expérience de vidéoconférence en utilisant l'IA pour intégrer des fonctionnalités telles que la reconnaissance des gestes, les transcriptions automatiques et les mises en page personnalisées.

Il offre également d'autres fonctionnalités telles que la messagerie et la possibilité d'intégrer d'autres outils bureautiques couramment utilisés.

Pourquoi intégrer Doodle à Webex ?

Avec Webex, nous proposons désormais plus d'outils de vidéoconférence que jamais.

En connectant vos comptes Doodle et Webex, vous pourrez ajouter automatiquement des liens Webex à vos invitations à des réunions et à vos pages de réservation. Cela signifie que la planification d'une réunion ne prendra que quelques clics. C'est l'occasion de stimuler la productivité en passant moins de temps sur le travail fastidieux d'organisation du temps passé ensemble et plus sur la tenue d'une excellente réunion.

La télétravail est là pour rester.

Bien après la disparition du COVID, nous savons que le travail à distance et le travail hybride seront toujours là. En intégrant Doodle aux outils de vidéoconférence les plus populaires au monde, nous pouvons faire en sorte que la planification du temps passé ensemble ne soit jamais difficile.

En fournissant des liens vers votre réunion directement dans l'invitation, vous êtes en mesure de réduire le risque de non-présentation à vos réunions.

Pensez-y : vous envoyez votre invitation Doodle et vous incluez un lien de vidéoconférence comme lieu. Lorsqu'ils reçoivent l'invitation, la plupart des gens l'ajoutent à leur calendrier. Ainsi, à l'approche de la réunion, il leur suffit d'ouvrir leur calendrier et de cliquer sur le lien.

En réduisant les frictions, vous avez plus de chances d'obtenir les participants que vous souhaitez. De plus, Webex ne fait qu'accentuer ce phénomène en permettant de lancer la réunion dans le navigateur - aucune application supplémentaire n'est nécessaire.

De plus, les avantages de la vidéoconférence pour les entreprises ne sont pas les seuls. Avec l'essor des entreprises à distance, les équipes de RH sont confrontées à une pléthore de nouveaux problèmes, comme l'isolement ou la solitude des employés.

Selon une étude de GigaOm Research, 87 % des employés distants semblent se sentir plus proches de leur équipe lorsqu'ils utilisent la vidéoconférence. Si la visioconférence a le pouvoir de renforcer les liens et l'engagement des équipes à distance, il est tout à fait logique que la technologie de la vidéo et de la planification fonctionne mieux ensemble pour y parvenir.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que l'intégration Webex de Doodle peut faire pour vous, vous trouverez de plus amples informations sur le site https://doodle.com/en/integrations/webex/.