Doodle añade la potencia de Webex

Si tu vida laboral es como la nuestra, las reuniones a distancia se han convertido rápidamente en algo tan habitual como sacar a pasear al perro o fregar los platos. De hecho, una encuesta de Miro descubrió que el 73% de los empleados había tenido al menos cuatro reuniones a distancia en siete días.

Nos resulta fácil decir que todo esto se debe a COVID y, hasta cierto punto, es cierto. Según Statista, antes de la pandemia alrededor del 17% de las personas trabajaban en casa cinco días a la semana. Después de la COVID, esa cifra ha aumentado hasta el 44%. Sin embargo, por otro lado, muchas empresas ya tendían hacia un modelo híbrido o totalmente remoto. En todo caso, los últimos años han acelerado un proceso que ya estaba en marcha.

Con el lanzamiento de nuestra última integración de videoconferencia, Webex, estamos haciendo aún más fácil simplificar y automatizar su experiencia de reuniones remotas.

¿Qué es Webex? **

Webex es una plataforma de videoconferencia de Cisco. Millones de personas la utilizan cada mes para reuniones de grupo a larga distancia, entrevistas, reuniones individuales y mucho más.

Lo que hace que Webex destaque es que permite a los usuarios una mayor experiencia de videoconferencia mediante el uso de IA para integrar funciones como el reconocimiento de gestos, transcripciones automáticas y diseños personalizados.

También ofrece otras funciones como la mensajería y la posibilidad de incorporar otras herramientas ofimáticas de uso común.

¿Por qué integrar Doodle con Webex?

Con Webex, ahora ofrecemos más herramientas de videoconferencia que nunca.

Al conectar tus cuentas de Doodle y Webex, podrás añadir automáticamente enlaces de Webex a tus invitaciones de reunión y páginas de reserva. Esto significa que programar una reunión no te llevará más que unos pocos clics. Es una gran oportunidad para aumentar la productividad dedicando menos tiempo a organizar reuniones y más a celebrarlas.

Remote está aquí para quedarse

Mucho después de que COVID desaparezca, sabemos que el trabajo remoto e híbrido seguirá existiendo. Mediante la integración de Doodle con las herramientas de videoconferencia más populares del mundo, podemos garantizar que la programación de tiempo juntos nunca tiene que ser difícil.

Al proporcionar enlaces a tu reunión directamente en la invitación, puedes reducir el riesgo de que no se presenten a tus reuniones.

Piénsalo, envías tu invitación Doodle e incluyes un enlace de videoconferencia como ubicación. Cuando se recibe, la mayoría de la gente lo añade a su calendario, de modo que cuando se acerca la reunión todo lo que tienen que hacer es abrir su calendario y hacer clic en el enlace.

Con menos fricciones, hay más posibilidades de conseguir los asistentes deseados. Además, Webex aumenta aún más esta posibilidad al poder iniciarse en el navegador, sin necesidad de aplicaciones adicionales.

Y lo que es más, no se trata sólo de las ventajas que la videoconferencia puede ofrecer a las empresas. Con el auge de las empresas remotas, los equipos de RRHH se enfrentan a una plétora de nuevos problemas, como el aislamiento o la soledad de los empleados.

Según un estudio de GigaOm Research, el 87% de los empleados remotos parecen sentirse más conectados con sus equipos cuando hacen uso de la videoconferencia. Si la videoconferencia tiene el poder de hacer que los equipos remotos se sientan más conectados y comprometidos, tiene todo el sentido que el vídeo y la tecnología de programación trabajen mejor juntos para que esto suceda.

Si quieres saber más sobre lo que la integración Webex de Doodle puede hacer por ti, tenemos más información en here.