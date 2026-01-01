Doodle wykorzystuje możliwości Webex

Jeśli Twoje życie zawodowe wygląda tak jak nasze, to spotkania zdalne szybko stały się czymś tak powszechnym, jak wyprowadzanie psa na spacer czy zmywanie naczyń. W rzeczywistości, a ankieta przeprowadzona przez Miro stwierdzono, że 73 procent pracowników uczestniczyło w co najmniej czterech spotkaniach zdalnych w ciągu siedmiu dni.

Łatwo nam powiedzieć, że to wszystko przez COVID, i w pewnym stopniu to prawda. Według serwisu Statista , przed pandemią około 17 procent osób pracowało z domu pięć dni w tygodniu. Po wybuchu pandemii COVID odsetek ten wzrósł do 44 procent. Z drugiej jednak strony wiele firm już wcześniej zmierzało w kierunku modelu hybrydowego lub całkowicie zdalnego. Jeśli już, to ostatnie kilka lat przyspieszyło proces, który i tak już trwał.

Wraz z wprowadzeniem naszej najnowszej integracji z platformą do wideokonferencji Webex jeszcze bardziej ułatwiamy Państwu organizację i automatyzację spotkań zdalnych.

Czym jest Webex?

Webex to platforma do wideokonferencji oferowana przez firmę Cisco . Co miesiąc korzystają z niego miliony ludzi, organizując między innymi spotkania grupowe na odległość, rozmowy kwalifikacyjne, rozmowy indywidualne i wiele innych.

To, co wyróżnia Webex, to fakt, że zapewnia on użytkownikom lepsze wrażenia z wideokonferencji dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji do integracji takich funkcji, jak rozpoznawanie gestów, automatyczne transkrypcje i niestandardowe układy ekranu.

Oferuje również inne funkcje, takie jak komunikator oraz możliwość integracji z innymi popularnymi narzędziami biurowymi.

Dlaczego warto zintegrować Doodle z Webexem?

Dzięki Webex oferujemy teraz więcej narzędzi do wideokonferencji niż kiedykolwiek wcześniej.

Po połączeniu kont Doodle i Webex będziesz mógł automatycznie dodawać linki do Webex do zaproszeń na spotkania i Booking Pages. Oznacza to, że umawianie spotkań z innymi osobami zajmie zaledwie kilka kliknięć. To świetna okazja, by zwiększyć wydajność – poświęcając mniej czasu na żmudne ustalanie terminów, a więcej na prowadzenie owocnych spotkań.

Praca zdalna to już stały element naszego życia

Wiemy, że nawet długo po ustąpieniu pandemii COVID praca zdalna i hybrydowa pozostaną z nami na stałe. Dzięki integracji Doodle z najpopularniejszymi na świecie narzędziami do wideokonferencji możemy zapewnić, że wspólne ustalanie terminów nigdy nie będzie sprawiało trudności.

Umieszczając linki do spotkania bezpośrednio w zaproszeniu, możesz zmniejszyć ryzyko niepojawienia się uczestników na spotkaniach.

Pomyśl o tym: wysyłasz zaproszenie przez Doodle i jako miejsce spotkania podajesz link do wideokonferencji. Po otrzymaniu zaproszenia większość osób doda je do swojego kalendarza, więc gdy zbliża się termin spotkania, wystarczy, że otworzą kalendarz i klikną w link.

Gdy proces przebiega płynniej, wzrasta szansa na przyciągnięcie pożądanych uczestników. Co więcej, Webex dodatkowo zwiększa te szanse, umożliwiając uruchamianie bezpośrednio w przeglądarce – bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.

Co więcej, nie chodzi tu wyłącznie o korzyści, jakie wideokonferencje mogą przynieść firmom. Wraz z rosnącą popularnością firm działających wyłącznie zdalnie działy kadr borykają się z mnóstwem nowych problemów – takich jak izolacja pracowników czy poczucie samotności.

Według badania przeprowadzonego przez GigaOm Research 87 procent pracowników zdalnych wydaje się czuć silniejszą więź ze swoimi zespołami, gdy korzystają z wideokonferencji. Skoro wideokonferencje mają moc wzmacniania poczucia więzi i zaangażowania w zespołach zdalnych, to całkowicie logiczne jest, że technologie wideokonferencyjne i narzędzia do planowania spotkań powinny lepiej ze sobą współpracować, aby to osiągnąć.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jakie korzyści może przynieść Ci integracja Doodle z Webexem – mamy dla Ciebie więcej informacji tutaj.