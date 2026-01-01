अगर आपका कार्य जीवन हमारे जैसा है, तो दूरस्थ बैठकें कुत्ते को घुमाने ले जाने या बर्तन धोने जितनी ही आम हो गई हैं। वास्तव में, एक मिरो द्वारा सर्वेक्षण पाया गया कि 73 प्रतिशत कर्मचारियों ने सात दिनों में कम से कम चार दूरस्थ बैठकें की थीं।

हमारे लिए यह कहना आसान है कि यह सब COVID के कारण है और एक हद तक यह सच भी है। स्टैटिस्टा के अनुसार महामारी से पहले लगभग 17 प्रतिशत लोग सप्ताह में पाँच दिन घर से काम करते थे। COVID के बाद यह संख्या बढ़कर 44 प्रतिशत हो गई है। हालांकि, दूसरी ओर, कई व्यवसाय पहले से ही हाइब्रिड या पूरी तरह से दूरस्थ मॉडल की ओर बढ़ रहे थे। अगर कुछ हुआ भी है, तो पिछले कुछ वर्षों ने पहले से चल रही प्रक्रिया को और तेज़ कर दिया है।

हमारे नवीनतम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटीग्रेशन, Webex के लॉन्च के साथ, हम आपके रिमोट मीटिंग अनुभव को सरल और स्वचालित बनाना और भी आसान बना रहे हैं।

Webex क्या है?

वेबएक्स एक है सिस्को द्वारा प्रदान किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफ़ॉर्म यह हर महीने लाखों लोगों द्वारा दूरस्थ समूह बैठकों, साक्षात्कारों, एक-से-एक बैठकों और बहुत कुछ के लिए उपयोग किया जाता है।

Webex को जो बात सबसे अलग बनाती है, वह यह है कि यह उपयोगकर्ताओं को इशारों की पहचान, स्वचालित प्रतिलिपियाँ और कस्टम लेआउट जैसी सुविधाओं को एआई के माध्यम से एकीकृत करके एक बेहतर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनुभव प्रदान करता है।

यह संदेशन जैसी अन्य सुविधाएँ भी प्रदान करता है और अन्य सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले कार्यालय उपकरणों को शामिल करने की क्षमता भी देता है।

Doodle को Webex के साथ क्यों एकीकृत करें?

Webex के साथ, अब हम पहले से कहीं अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण प्रदान करते हैं।

अपने Doodle और Webex खातों को जोड़कर, आप अपने मीटिंग निमंत्रणों और बुकिंग पेजों में स्वचालित रूप से Webex लिंक जोड़ सकेंगे। इसका मतलब है कि लोगों के साथ समय निर्धारित करने में आपको बस कुछ ही क्लिक करने होंगे। यह उत्पादकता बढ़ाने का एक बड़ा अवसर है, क्योंकि आप साथ में समय तय करने के व्यस्त काम में कम समय खर्च करके एक बेहतरीन मीटिंग पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

रिमोट हमेशा के लिए आ गया है।

कोविड के खत्म होने के बहुत बाद भी, हम जानते हैं कि रिमोट और हाइब्रिड कामकाज हमेशा के लिए रहेगा। दुनिया के सबसे लोकप्रिय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स के साथ Doodle को एकीकृत करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक साथ समय निर्धारित करना कभी भी मुश्किल न हो।

आमंत्रण में सीधे अपनी मीटिंग के लिंक प्रदान करके, आप अपनी मीटिंग में अनुपस्थित रहने वालों की संभावना को कम कर सकते हैं।

सोचिए, आप अपना Doodle निमंत्रण भेजते हैं और स्थान के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक शामिल करते हैं। जब यह प्राप्त होता है, तो ज्यादातर लोग इसे अपने कैलेंडर में जोड़ लेते हैं, इसलिए जैसे-जैसे मीटिंग नज़दीक आती है, उन्हें बस अपना कैलेंडर खोलना है और लिंक पर क्लिक करना है।

कम घर्षण के साथ, आपको अपनी इच्छित प्रतिभागियों को प्राप्त करने की अधिक संभावना होती है। इसके अलावा, Webex इसे और बढ़ा देता है क्योंकि यह ब्राउज़र में ही लॉन्च हो सकता है – किसी अतिरिक्त ऐप की आवश्यकता नहीं।

और तो और, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से व्यवसाय को मिलने वाले फायदे ही नहीं हैं। केवल दूरस्थ कंपनियों के उदय के साथ, मानव संसाधन टीमें कर्मचारियों के अलगाव या एकाकीपन जैसी कई नई समस्याओं का सामना कर रही हैं।

GigaOm Research के एक अध्ययन के अनुसार, 87 प्रतिशत दूरस्थ कर्मचारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करने पर अपनी टीमों से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दूरस्थ टीमों को अधिक जुड़ाव और संलग्नता महसूस कराने की शक्ति है, तो यह स्वाभाविक है कि वीडियो और शेड्यूलिंग तकनीक मिलकर इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाएं।

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि Doodle का Webex इंटीग्रेशन आपके लिए क्या कर सकता है - हमारे पास कुछ और जानकारी है। यहाँबिंदु