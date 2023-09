Se sua vida profissional é como a nossa, então reuniões remotas tornaram-se rapidamente tão comuns como levar o cachorro para passear ou lavar a louça. De fato, uma survey by Miro constatou que 73% dos funcionários tiveram pelo menos quatro reuniões remotas em sete dias.

É fácil para nós dizer que tudo isso se deve à COVID e, em certa medida, isso é verdade. Segundo a Statista, antes da pandemia, cerca de 17% das pessoas trabalhavam em casa cinco dias por semana. Após a COVID, isso subiu para 44%. No entanto, por outro lado, muitas empresas já estavam tendendo para um modelo híbrido ou totalmente remoto. Os últimos anos aceleraram um processo que já estava em andamento.

Com o lançamento de nossa mais recente integração de videoconferência, Webex, estamos tornando ainda mais fácil simplificar e automatizar sua experiência de reunião remota.

O que é Webex?

Webex é uma plataforma de video conferência fornecida pela Cisco. É utilizada por milhões de pessoas todos os meses para reuniões de grupo de longa distância, entrevistas, 1:1s e muito mais.

O que faz com que a Webex se destaque é que ela permite aos usuários uma maior experiência em videoconferência, utilizando a IA para integrar recursos como reconhecimento de gestos, transcrições automáticas e layouts personalizados.

Ele também fornece outras características, tais como mensagens e a capacidade de incorporar outras ferramentas de escritório comumente usadas.

Por que integrar Doodle com Webex?

Com a Webex, agora oferecemos mais ferramentas de videoconferência do que nunca.

Ao conectar suas contas Doodle e Webex, você poderá adicionar automaticamente links Webex aos seus convites para reuniões e Páginas de Reserva. Isto significa que o tempo de agendamento com as pessoas não demorará mais do que alguns cliques. Esta é uma grande chance de aumentar a produtividade, gastando menos tempo no ocupado trabalho de organizar o tempo juntos e mais em ter uma grande reunião.

Remote está aqui para ficar*

Muito tempo depois da COVID, sabemos que o trabalho remoto e híbrido estará aqui para ficar. Ao integrar o Doodle com as ferramentas de videoconferência mais populares do mundo, podemos garantir que o tempo de programação em conjunto nunca precisará ser difícil.

Ao fornecer links para sua reunião diretamente no convite, você é capaz de diminuir o risco de não comparecer em suas reuniões.

Pense nisso, você envia seu convite Doodle e inclui um link de videoconferência como o local. Quando for recebido, a maioria das pessoas adicionará isso em seu calendário, de modo que à medida que a reunião se aproxima, tudo o que precisam fazer é abrir seu calendário e clicar no link.

Com menos atrito, há mais chances de conseguir os participantes que você deseja. Além disso, a Webex só aumenta isto ao ser capaz de lançar in-browser - sem necessidade de aplicativos adicionais.

Além disso, não tem que ser apenas as vantagens que a videoconferência pode oferecer às empresas. Com o surgimento de empresas apenas remotas, as equipes de RH estão enfrentando uma infinidade de novos problemas - questões como o isolamento ou a solidão dos funcionários.

De acordo com um estudo da GigaOm Research, 87% dos funcionários remotos parecem se sentir mais conectados com suas equipes quando fazem uso de videoconferência. Se a videoconferência tem o poder de fazer com que as equipes remotas se sintam mais conectadas e engajadas, faz todo o sentido que a tecnologia de vídeo e agendamento trabalhem melhor em conjunto para que isso aconteça.

Se você gostaria de saber mais sobre o que a integração Doodle Webex pode fazer por você - temos mais informações *aqui**.