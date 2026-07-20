Om ditt arbetsliv ser ut som vårt har distansmöten snabbt blivit lika vanliga som att gå ut med hunden eller diska. Faktum är att en undersökning genomförd av Miro undersökningen visade att 73 procent av de anställda hade minst fyra distansmöten under sju dagar.

Det är lätt för oss att säga att allt detta beror på covid, och till viss del stämmer det. Enligt Statista , före pandemin arbetade cirka 17 procent av befolkningen hemifrån fem dagar i veckan. Efter covid har den siffran stigit till 44 procent. Å andra sidan var många företag redan på väg mot en hybridmodell eller en modell med helt distansarbete. De senaste åren har snarare påskyndat en process som redan var i gång.

Med lanseringen av vår senaste integrering för videokonferenser, Webex, gör vi det ännu enklare att förenkla och automatisera dina distansmöten.

Vad är Webex?

Webex är en videokonferensplattform från Cisco . Den används av miljontals människor varje månad för gruppmöten på distans, intervjuer, 1:1-samtal och mycket mer.

Det som utmärker Webex är att det ger användarna en bättre videokonferensupplevelse genom att använda AI för att integrera funktioner som gestigenkänning, automatiska transkriptioner och anpassade layouter.

Den erbjuder även andra funktioner, såsom meddelandehantering och möjligheten att integrera andra vanliga kontorsverktyg.

Varför integrera Doodle med Webex?

Med Webex erbjuder vi nu fler verktyg för videokonferenser än någonsin tidigare.

Genom att koppla ihop dina Doodle- och Webex-konton kan du automatiskt lägga till Webex-länkar i dina mötesinbjudningar och bokningssidor. Det innebär att det bara krävs några få klick för att boka in möten med andra. Det här är en utmärkt möjlighet att öka produktiviteten genom att lägga mindre tid på det tidskrävande arbetet med att ordna möten och mer tid på att genomföra givande möten.

Fjärrstyrning är här för att stanna

Även långt efter att covid-19 har försvunnit vet vi att distansarbete och hybridarbete är här för att stanna. Genom att integrera Doodle med världens mest populära verktyg för videokonferenser kan vi se till att det aldrig behöver vara svårt att boka in tid tillsammans.

Genom att lägga in länkar till mötet direkt i inbjudan kan du minska risken för att deltagare uteblir från mötena.

Tänk på det: du skickar iväg din Doodle-inbjudan och anger en länk till videokonferensen som mötesplats. När inbjudan har mottagits lägger de flesta in den i sin kalender, så när mötet närmar sig behöver de bara öppna sin kalender och klicka på länken.

Ju mindre krångel, desto större är chansen att få just de deltagare du vill ha. Dessutom underlättar Webex detta ytterligare genom att det kan startas direkt i webbläsaren – inga extra appar behövs.

Dessutom handlar det inte bara om de fördelar som videokonferenser kan erbjuda företagen. I takt med att allt fler företag övergår till att enbart bedriva verksamhet på distans står HR-avdelningarna inför en rad nya problem – frågor som isolering eller ensamhet bland medarbetarna.

Enligt en studie från GigaOm Research verkar 87 procent av de anställda som arbetar på distans känna sig mer sammankopplade med sina team när de använder videokonferenser. Om videokonferenser har förmågan att få team som arbetar på distans att känna sig mer sammankopplade och engagerade, är det helt logiskt att video- och schemaläggningstekniken fungerar bättre tillsammans för att åstadkomma detta.

Om du vill veta mer om vad Doodles Webex-integration kan göra för dig – har vi mer information här.