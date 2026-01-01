A história da Doodle

O início

A Doodle foi fundada em 2007 por Michael Näf e Paul E. Sevinç, dois estudantes da ETH Zürich. Eles buscavam criar uma maneira mais inteligente de se encontrar com as pessoas, que evitasse as intermináveis rodadas de e-mails. Essa visão inicial deu origem à missão contínua da plataforma: simplificar a forma como as pessoas se agendam.

Incorporação e crescimento inicial

Em 2008, a Doodle foi incorporada como Doodle AG na Suíça e garantiu sua primeira rodada de financiamento. Em 2009, a empresa lançou seu primeiro serviço premium e introduziu as integrações de calendário pela primeira vez. Isso abriu o caminho para as visualizações de calendário no aplicativo em 2010.

Expansão e nova liderança

Em 2011, a Doodle ultrapassou 10 milhões de usuários e mudou o foco para a expansão global, reformulando suas plataformas móveis e de desktop. No mesmo ano, lançou o MeetMe (Quick Calendar), um perfil de agendamento pessoal. O TX Group, então chamado Tamedia, também adquiriu uma participação minoritária.

A empresa continuou a se expandir com o lançamento de seu aplicativo para Android em 2013, concluindo a otimização para smartphones e tablets. Em 2014, a base de usuários mensais do Doodle atingiu 20 milhões, com suporte a mais idiomas do que nunca. A equipe fundadora passou a liderança para Michael Brecht, que se tornou CEO, enquanto a Tamedia adquiriu uma participação majoritária na empresa.

A era profissional e a colaboração virtual

No final de 2018, o Doodle lançou as reuniões 1:1. O ano de 2019 marcou o lançamento de ferramentas importantes, como Group Polls e a Booking Page (inicialmente chamada de Bookable Calendar) - posteriormente redesenhada e renomeada como Booking Page em 2021. Renato Profico assumiu o cargo de CEO naquele ano. A Doodle também se expandiu para os Estados Unidos, abrindo escritórios em Nova York e Atlanta, além dos centros existentes em Berlim, Belgrado e Zurique.

A pandemia de COVID-19 em 2020 reformulou o trabalho em todo o mundo. O Doodle integrou rapidamente o Zoom, permitindo que os usuários se conectassem virtualmente ou pessoalmente, e adicionou perguntas personalizadas à Página de Reservas, ajudando as pessoas a se prepararem melhor para reuniões remotas.

Em 2021, a integração do Microsoft Teams expandiu as opções de colaboração virtual. No mesmo ano, foi lançada a Página de Reservas, aprimorando significativamente a experiência de agendamento profissional. Enquanto isso, o Doodle iniciou uma reformulação da marca, introduzindo um tom mais amigável e maduro e uma identidade visual atualizada.

Relançamento do site e mensagens da marca

No início de 2022, a Cisco integrou o Webex, completando o suporte às principais plataformas de vídeo. Em 28 de março de 2022, a Doodle lançou seu novo site em cinco idiomas, revelando o slogan "It starts with when". Isso capturou o valor central da Doodle: Grandes coisas acontecem quando nos unimos - e tudo começa com quando. Com um novo design que enfatiza a simplicidade e a humanidade, esse marco reforçou o papel do Doodle como uma plataforma de agendamento confiável.

Expansão contínua e novos recursos (2023-2025)

Entre 2023 e 2025, o Doodle desenvolveu seu foco profissional com novos recursos e integrações projetados para simplificar ainda mais o agendamento. A integração com o Stripe permitiu que os profissionais coletassem pagamentos diretamente por meio da página de agendamento do Doodle. A planilha de inscrição facilitou a coordenação de eventos, aulas e atividades voluntárias com capacidades de sessão, perguntas personalizadas e rastreamento de inscrições. As ferramentas de gerenciamento de participantes deram aos organizadores flexibilidade para adicionar ou remover manualmente os participantes e gerenciar as capacidades com mais facilidade.

Em outubro de 2024, o Doodle ampliou seu Conselho de Administração com as especialistas em SaaS e crescimento Katharina Pfaffhauser e Cris Grossmann. Essas atualizações fortaleceram a posição do Doodle como a plataforma de agendamento profissional preferida, ajudando as pessoas a organizar o tempo de forma mais eficaz no trabalho, no aprendizado e na vida pessoal.

O novo Doodle (2025-atual)

Agora, marcando 18 anos desde sua fundação, a Doodle, sob o comando do CEO Christian Fielitz, está entrando em uma nova era focada em uma orquestração do tempo que coloca os seres humanos e suas necessidades no centro - com mais de 30 milhões de usuários mensais em todo o mundo.

A jornada da Doodle está apenas começando. Em 2025 e nos anos seguintes, a empresa está comprometida em oferecer novos recursos, refinar a experiência do usuário e ajudar as pessoas a recuperar seu tempo - de modo que cada reunião, aula ou conexão tenha mais impacto. Em sua essência, a Doodle acredita que o tempo não é apenas uma questão de eficiência, mas de criar espaço para o que importa: foco, criatividade, conexão e descanso. Essa visão orienta a empresa à medida que ela continua a evoluir.