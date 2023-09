A história da Doodle

É difícil de acreditar, mas 2022 marca 15 anos de Doodle. Nessa época, ajudamos milhões de pessoas a encontrar o momento perfeito para se conectar. Com o novo Doodle, esperamos facilitar a milhões mais de vocês encontrarem o momento perfeito para se conectar.

Mas por onde tudo isso começou? Como chegamos aqui? E para onde estamos indo? Vamos descobrir.

O início

A Doodle foi fundada em 2007 por Michael Näf e Paul E. Sevinç, estudantes da ETH Zürich. Eles queriam encontrar uma maneira de se encontrar com pessoas que não fizessem rodadas e rodadas de e-mails de ida e volta.

O início do Doodle foi um sucesso - especialmente nas universidades - e foi rapidamente transformado em um negócio por Michael e Paul. Em março do ano seguinte, a Doodle foi incorporada como Doodle AG na Suíça e a primeira rodada de financiamento foi assegurada.

Em junho de 2009, a Doodle lançou seu primeiro serviço premium. Foi também este ano que, pela primeira vez, foram oferecidas integrações de calendário. Foi graças a isto que o calendário foi lançado em 2010.

Pouco mais de três anos após sua fundação, a Doodle foi um início próspero com mais de 10 funcionários. Servia a mais de seis milhões de usuários e já havia começado a se equilibrar - uma conquista incrível para uma empresa tão nova. Foi aqui que as coisas começaram a decolar.

Quando Doodle conheceu TX

Em 2011, o Doodle entrou em uma nova era. A empresa tinha agora mais de 10 milhões de usuários e estava procurando expandir-se ainda mais. Além de um redesenho completo das versões desktop e móvel do produto, foi lançado o MeetMe, um perfil de programação pessoal.

Foi nessa época TX Group (então chamado Tamedia) que tomou uma participação minoritária na empresa.

No ano seguinte, a Doodle impulsionou sua estratégia publicitária para atingir mais pessoas em todo o mundo. Isto continuou em 2013 quando a Doodle foi lançada no Android - completando a otimização móvel para todos os smartphones e tablets.

2014 foi um grande ano para a Doodle. Atingiu 20 milhões de usuários a cada mês e começou a oferecer seu serviço de programação em mais idiomas do que nunca. Foi também este ano que os fundadores, Michael e Paul, entregaram o reinado da empresa a Michael Brecht, que se tornou CEO.

A Tamedia também adquiriu a maioria da Doodle e a ajudou a expandir ainda mais sua base de usuários em todo o mundo.

Em 2015, a base de usuários do Doodle continuava a crescer. Ela abriu seu primeiro escritório fora da Suíça, em Berlim, Alemanha. Além disso, atualizou seus aplicativos para iPhone e Android e criou um novo site móvel.

Em junho de 2016, o Doodle estava alcançando mais de 180 milhões de usuários únicos em 175 países diferentes. Ela adquiriu Meekan, uma empresa chatbot, sediada em Israel. Em agosto deste ano, Michael Brecht deixou a Doodle. Gabriele Ottino o substituiu com uma nova visão de levar a Doodle para o futuro.

Com Meekan e um novo CEO a bordo, Doodle passou por um redesenho em 2017. A ferramenta de criação de pesquisas foi aperfeiçoada. Neste momento, 28 milhões de pessoas estavam usando o Doodle todos os meses.

O início do novo Doodle*

2019 viu algumas grandes mudanças na Doodle. Assim como as tão amadas pesquisas de grupo, Calendário Bookable Calendar e 1:1s foram lançados. O Doodle estava no caminho de ser uma ferramenta que os profissionais poderiam usar para tornar seu dia mais eficiente. Para começar, estas duas ferramentas tornaram mais fácil do que nunca reunir as pessoas, sem andar para trás e para frente sem fim. Foi também este ano que Renato Profico assumiu o cargo de CEO.

A expansão da Doodle também cresceu nos Estados Unidos, com escritórios em Nova Iorque e Atlanta unindo-se aos escritórios existentes em Berlim, Belgrado e Zurique.

O ano de 2020 viu o mundo mudar. A pandemia do coronavírus afetou a forma como todos trabalhavam. Na Doodle, permitindo aos usuários continuar com seu dia-a-dia, não importando onde estivessem, tornou-se uma prioridade chave. Isso começou com uma integração Zoom - significando que as pessoas poderiam usar o Doodle para se conectar remotamente ou pessoalmente pela primeira vez.

As perguntas personalizadas também foram adicionadas ao Calendário Reservável para facilitar a preparação para uma reunião. Isto foi crucial para garantir que as pessoas pudessem administrar seu tempo de forma eficiente ao trabalharem em casa ( como mais pessoas do que nunca em 2020/21).

Em 2021, a Doodle deu um grande passo em direção ao futuro. A Integração das Equipes da Microsoft juntou-se ao Zoom para expandir as opções de reuniões virtuais. Como os bloqueios continuaram durante todo o ano, isto foi crucial para garantir que as pessoas ainda pudessem encontrar tempo para se reunir com aqueles que precisavam.

A partir de julho, todos os clientes profissionais tiveram acesso à nova página de reservas. Este redesenho do Calendário Reservável impulsionou a experiência de agendamento profissional oferecida pela Doodle.

Foi também este ano que a Doodle começou a trabalhar em como seria no futuro. Com a ajuda de uma agência externa, começou a trabalhar em uma nova marca que estabeleceria a Doodle como a ferramenta de programação profissional que todos desejavam.

No início de 2022, foi lançado a integração Webex. Isto significou que o Doodle agora está conectado com algumas das maiores ferramentas de videoconferência do mundo. Em fevereiro, usuários gratuitos se juntaram aos dos planos Profissionais para ter acesso à Página de Reservas. Uma série de mudanças no painel do usuário também tornou o Doodle mais rápido e fácil de usar.

Começa com quando*

28 de março o novo site Doodle entra em funcionamento em cinco idiomas. O novo slogan, 'It starts with when', tornou-se a chave para este lançamento. Além de um tom mais maduro, porém amigável ao doodle.com, foi acrescentado um sentimento humano - refletindo os usuários de volta a si mesmos.

Embora as cores e a tipografia tenham mudado, os valores centrais do Doodle permaneceram. Na verdade, o novo slogan enfatizava exatamente isso: Grandes coisas acontecem quando nos reunimos e começamos com quando.

O que vem a seguir? A resposta simples é que a jornada de Doodle está longe de ter terminado. Em 2022, uma série de novos lançamentos de recursos já estão planejados, assim como o crescimento e a expansão para melhorar continuamente todas as soluções de programação do usuário.