Doodle का इतिहास

आरंभ

Doodle की स्थापना 2007 में ETH ज़्यूरिख के दो छात्रों, माइकल नेफ़ और पॉल ई. सेविंच ने की थी। उन्होंने लोगों से मिलने का एक स्मार्ट तरीका विकसित करने का प्रयास किया—एक ऐसा तरीका जो अनंत ईमेल आदान-प्रदान के चक्र से बचाए। इस संस्थापक दृष्टि ने प्लेटफ़ॉर्म के निरंतर मिशन को प्रेरित किया: लोग कैसे शेड्यूल करते हैं, उसे सरल बनाना।

निगमन और प्रारंभिक विकास

2008 में, Doodle को स्विट्ज़रलैंड में Doodle एजी के रूप में पंजीकृत किया गया और उसने अपनी पहली वित्तपोषण राउंड हासिल की। 2009 में, कंपनी ने अपनी पहली Premium सेवा लॉन्च की और पहली बार कैलेंडर एकीकरण पेश किए। इन कदमों ने 2010 तक इन-ऐप कैलेंडर व्यूज़ के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

विस्तार और नया नेतृत्व

2011 तक, Doodle ने 10 मिलियन उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार कर लिया था और अपने डेस्कटॉप तथा मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म को नया रूप देते हुए वैश्विक विस्तार की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसी वर्ष, इसने लॉन्च किया। मीटमी (त्वरित कैलेंडर), एक व्यक्तिगत अनुसूचीकरण प्रोफ़ाइल। TX ग्रुप, जिसे तब टैमेडिया कहा जाता था, ने भी एक अल्पसंख्यक हिस्सेदारी ली।

कंपनी ने 2013 में अपने एंड्रॉइड ऐप के लॉन्च के साथ विस्तार जारी रखा, स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए अनुकूलन पूरा किया। 2014 में Doodle का मासिक उपयोगकर्ता आधार 20 मिलियन तक पहुंच गया, पहले से कहीं अधिक भाषाओं का समर्थन करते हुए। स्थापना टीम ने नेतृत्व माइकल ब्रेक्ट को सौंप दिया, जो सीईओ बने, जबकि टामेडिया ने कंपनी में बहुमत हिस्सेदारी हासिल की।

व्यावसायिक युग और आभासी सहयोग

2018 के अंत में, Doodle ने लॉन्च किया। एक-एक बैठकें. 2019 में जैसे प्रमुख उपकरणों का शुभारंभ हुआ ग्रुप पोल और बुकिंग पेज (प्रारंभ में कहा जाता था आरक्षण योग्य कैलेंडर)—बाद में पुनः डिज़ाइन और नाम परिवर्तन बुकिंग पेज 2021 में। उस वर्ष रेनाटो प्रोफिको ने सीईओ का पदभार संभाला। Doodle ने अमेरिका में भी विस्तार किया, और न्यूयॉर्क तथा अटलांटा में कार्यालय खोले, साथ ही बर्लिन, बेलग्रेड और ज्यूरिख में अपने मौजूदा केंद्र भी स्थापित किए।

2020 में कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में काम करने के तरीके को बदल दिया। Doodle ने तुरंत ज़ूम को एकीकृत किया, जिससे उपयोगकर्ता वर्चुअल या व्यक्तिगत रूप से जुड़ सके, और जोड़ा बुकिंग पेज के लिए कस्टम प्रश्न, लोगों को दूरस्थ बैठकों के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद करना।

२०२१ में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एकीकरण विस्तारित आभासी सहयोग विकल्प। उसी वर्ष का शुभारंभ हुआ। बुकिंग पेज, जिससे पेशेवर शेड्यूलिंग अनुभव में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इस बीच, Doodle ने रीब्रांडिंग शुरू की, जिसमें एक अधिक मैत्रीपूर्ण और परिपक्व लहजा तथा एक अद्यतन दृश्य पहचान पेश की गई।

वेबसाइट पुनः लॉन्च और ब्रांड संदेश

2022 की शुरुआत में आया सिस्को वेबएक्स एकीकरण, प्रमुख वीडियो प्लेटफ़ॉर्म के लिए समर्थन पूरा करते हुए। 28 मार्च, 2022 को, Doodle ने अपनी नई वेबसाइट का पाँच भाषाओं में शुभारंभ किया, और टैगलाइन का अनावरण किया। यह 'कब' से शुरू होता है। इसने Doodle के मूल मूल्य को दर्शाया: जब हम एक साथ आते हैं तो महान चीजें होती हैं—और यह 'कब' से शुरू होता है। सरलता और मानवीयता पर जोर देने वाले एक नए डिज़ाइन के साथ, इस मील के पत्थर ने एक विश्वसनीय शेड्यूलिंग प्लेटफ़ॉर्म के रूप में Doodle की भूमिका को और मज़बूत किया।

निरंतर विस्तार और नई सुविधाएँ (2023–2025)

2023 और 2025 के बीच, Doodle ने अपने पेशेवर फोकस को नई सुविधाओं और इंटीग्रेशन के साथ और बढ़ाया, जिन्हें शेड्यूलिंग को और भी सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। Stripe एकीकरण पेशेवरों को सक्षम बनाया भुगतान वसूलें Doodle के माध्यम से सीधे बुकिंग पेजबिंदु साइन-अप शीट सत्र क्षमता, कस्टम प्रश्न, और नामांकन ट्रैकिंग के साथ कार्यक्रमों, कक्षाओं, और स्वयंसेवी गतिविधियों का समन्वय करना आसान बना दिया। प्रतिभागी प्रबंधन उपकरण आयोजकों को मैन्युअल रूप से प्रतिभागियों को जोड़ने या हटाने और क्षमता को अधिक आसानी से प्रबंधित करने की सुविधा प्रदान की।

अक्टूबर 2024 में, Doodle ने SaaS और विकास विशेषज्ञों के साथ अपने निदेशक मंडल का विस्तार किया। कैथरीना फाफहाउसर और क्रिस ग्रॉसमैनइन अपडेट्स ने Doodle की पेशेवर शेड्यूलिंग प्लेटफ़ॉर्म के रूप में पसंदीदा स्थिति को मजबूत किया—जिससे लोगों को काम, सीखने और निजी जीवन में समय को अधिक प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करने में मदद मिलती है।

नया Doodle (2025–वर्तमान)

अब चिह्नित कर रहा है अठारह साल अपनी स्थापना के बाद से, Doodle, सीईओ के अधीन क्रिश्चियन फिएलिट्ज़, एक पर केंद्रित एक नए युग में प्रवेश कर रहा है समय का आयोजन जो मनुष्यों और उनकी जरूरतों को केंद्र में रखता है—के साथ 30 मिलियन मासिक उपयोगकर्ता विश्वव्यापी

Doodle की यात्रा अभी शुरू हो रही है। 2025 और उसके बाद, कंपनी नई सुविधाएँ देने, उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, और लोगों को उनका समय वापस दिलाने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है—ताकि हर बैठक, कक्षा, या संपर्क का अधिक प्रभाव हो। मूल रूप से, Doodle का मानना है कि समय केवल दक्षता के बारे में नहीं है, बल्कि उन चीजों के लिए जगह बनाने के बारे में है जो मायने रखती हैं: एकाग्रता, रचनात्मकता, जुड़ाव, और विश्रामयह दृष्टि कंपनी को उसके निरंतर विकास के दौरान मार्गदर्शन करती है।