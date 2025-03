Hvad kan du gøre med 60 sekunder?

af Michael Clarke

Du har 60 sekunder fra nu af. Tiden står på uret. Hvordan vil du bruge den? Klar. Rolig. Go!

Lav måske en kop kaffe, send en sms til din mor, spis et æble, læs hurtigt videre med denne artikel til slutningen eller red din seng.

Selv nogle af disse ting ville du have svært ved at få plads til på under et minut. I stedet kunne du bare sidde der og nyde denne tid, der går stille og roligt forbi.

Men kom nu, lad os ikke spilde vores tid!

Hvor lang tid har vi tilbage? Omkring 42 sekunder, ok, bliv hos mig.

Så hvorfor bruger du ikke denne tid til at tænke over, hvordan du kan blive mere produktiv i dit liv.

Lige fra prokrastinering på arbejdet til at glemme den middag med vennerne i aften, som du havde planlagt for en måned siden, lader vi alle nogle gange vores selvlogistik glide.

Hos Doodle er vores ting, at vi er mødeeksperter. Vi har hjulpetverdenen med at arrangere interviews, fødselsdagsfester og universitetskurser siden 2007. 45 møder hvert 60. sekund bliver arrangeret ved hjælp af Doodle, så vi kender den bedste måde at mødes på. Right, ok. Hvor længe? Ahhhh kun 21 sekunder tilbage!

Vi vil gerne hjælpe dig med at tage det første skridt til at blive planlæggeren, arrangøren og planlæggeren i din gruppe.

Uanset om det er dit næste arbejdsmøde, om du skal skaffe nok spillere til fodbold på lørdag eller din næste rejse til udlandet, ønsker vi, at Doodle skal være det værktøj, der hjælper dig med at planlægge det hele.

10,9,8...

Ok vent, vent, vent, vent! Stop!

Lad os starte uret igen. Du har 60 sekunder. Her er planen. Doodle er gratis, og det tager mindre end 60 sekunder at tilmelde sig. Det var det.

Sådan får du Doodle gratis

På mindre end et minut kan du oprette og få adgang til Doodle gratis. Vi beder dig ikke om dine kreditkortoplysninger for at oprette en ny konto, og vi skal blot bruge din e-mailadresse for at starte processen.

Når du har oprettet din konto, vil du straks kunne bruge Doodle til at begynde at planlægge dine planer. Fra ubegrænsede Gruppeafstemninger til adgang til Doodles bookingside, gør det så nemt som muligt at planlægge med en gratis Doodle-konto.

Her er fem nemme trin, så du kan begynde at bruge den med det samme.

For at komme i gang skal du følge disse trin nedenfor for at oprette din Doodle-konto gratis

Fra Doodle.com skal du klikke på "Sign up" øverst til højre på skærmen eller klikke på "Try it free".

Indtast din e-mailadresse, og klik på "Opret konto". Angiv dit navn, opret en adgangskode, og din konto vil blive aktiveret med det samme.

Du kan tilslutte din kalender nu eller senere, men vi anbefaler, at du tilslutter den nu, så du kan nyde godt af planlægning med Doodle med det samme.

Før du planlægger med Doodle, skal du åbne dine kontoindstillinger fra dit nye Doodle-dashboard og indstille din tidszone og tilslutte din kalender, hvis du ikke gjorde det, da du oprettede din konto.

Du er klar til at begynde at bruge Doodle

Ud over en gratis Doodle-konto er der en række abonnementsfunktioner, som kan hjælpe dig med at planlægge dine begivenheder og møder mere effektivt.

Hvis du vil udnytte alt det, som Doodle har at tilbyde, herunder ingen reklamer, ubegrænsede bookingsider, appintegrationer og meget mere - overvej at prøve Doodle Professional. Du kan få adgang til prissiden her, der viser dig alle de muligheder og funktioner, som Doodle tilbyder dig.