आप 60 सेकंड में क्या कर सकते हैं?

माइकल क्लार्क द्वारा

अब से आपके पास 60 सेकंड हैं। समय शुरू हो चुका है। आप इसका उपयोग कैसे करेंगे? तैयार। स्थिर। शुरू!

कॉफ़ी बना लो शायद, अपनी माँ को मैसेज करो, एक सेब खा लो, जल्दी से इस लेख को अंत तक पढ़ते रहो या अपना बिस्तर ठीक कर लो।

इनमें से कुछ चीज़ें तो आप एक मिनट में भी समा नहीं पाएंगे। इसके बजाय, आप बस वहीं बैठकर इस समय को आराम से बीतते हुए आनंद ले सकते हैं।

लेकिन चलिए, अपना समय बर्बाद न करें!

हमारे पास और कितना समय बचा है? लगभग 42 सेकंड, ठीक है मेरे साथ रहो।

तो, आप इस समय का उपयोग यह सोचने में क्यों नहीं करते कि आप अपने जीवन में अधिक उत्पादक कैसे बन सकते हैं।

से काम में टालमटोल करना एक महीने पहले से प्लान किए गए आज रात के दोस्तों के साथ डिनर को भूल जाने तक, हम सभी कभी-कभी अपनी व्यवस्थाओं में चूक कर जाते हैं।

Doodle में, हमारी खासियत यह है कि हम विशेषज्ञों से मिलते हैं। हम मदद कर रहे हैं। दुनिया 2007 से साक्षात्कार, जन्मदिन की पार्टियाँ और विश्वविद्यालय की कक्षाएँ आयोजित करती है। . Doodle का उपयोग करके हर 60 सेकंड में 45 बैठकें निर्धारित की जाती हैं, इसलिए हमें मिलन का सबसे अच्छा तरीका पता है।

ठीक है, ठीक है। कितना समय बचा है? आह्ह्ह्ह, सिर्फ 21 सेकंड बचे हैं!

हम आपको अपने समूह में योजनाकार, आयोजक और समय-सारिणी निर्माता बनने की दिशा में पहला कदम उठाने में मदद करना चाहते हैं।

चाहे वह आपकी अगली कार्य बैठक हो, शनिवार को फुटबॉल के लिए पर्याप्त खिलाड़ियों को इकट्ठा करना हो या आपकी अगली विदेश यात्रा हो, हम चाहते हैं कि Doodle वह उपकरण हो जो आपकी मदद करे। सब योजना बनाओ बिंदु।

१०, ९, ८…

ओके रुको, रुको, रुको! रुको!

चलो घड़ी फिर से शुरू करते हैं। आपके पास 60 सेकंड हैं। ठीक है, योजना यह है। Doodle मुफ्त है और साइन-अप करने में 60 सेकंड से भी कम समय लगता है। बस इतना ही।

Doodle कैसे मुफ्त में प्राप्त करें

एक मिनट से भी कम समय में, आप मुफ्त में Doodle बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। हम नया खाता बनाने के लिए आपसे क्रेडिट कार्ड की जानकारी नहीं मांगेंगे और प्रक्रिया शुरू करने के लिए हमें केवल आपका ईमेल पता चाहिए।

एक बार जब आप अपना खाता बना लेते हैं, तो आप तुरंत Doodle का उपयोग करके अपनी योजनाओं को शेड्यूल करना शुरू कर सकेंगे। असीमित से ग्रुप पोल तक पहुँच Doodle का बुकिंग पेज , एक मुफ्त Doodle खाते का उपयोग करके शेड्यूलिंग को यथासंभव आसान बनाता है।

इसे तुरंत उपयोग करना शुरू करने के लिए यहाँ पाँच आसान चरण दिए गए हैं।

शुरू करने के लिए, अपनी बनाने में मदद के लिए नीचे दिए गए इन चरणों का पालन करें Doodle खाता मुफ़्त में

Doodle.com पर स्क्रीन के ऊपरी दाएँ कोने में "Sign up" पर क्लिक करें, या "Try it free" पर क्लिक करें।

अपना ईमेल दर्ज करें और "खाता बनाएँ" पर क्लिक करें। अपना नाम प्रदान करें, एक पासवर्ड बनाएँ और आपका खाता तुरंत सक्रिय हो जाएगा।

आप अपना कैलेंडर अभी या बाद में कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम सुझाव देते हैं कि आप इसे अभी कनेक्ट करें ताकि आप तुरंत Doodle के साथ शेड्यूलिंग का आनंद ले सकें।

Doodle के साथ शेड्यूल करने से पहले, अपने नए Doodle डैशबोर्ड से अपनी खाता सेटिंग्स खोलें, अपना टाइमज़ोन सेट करें और यदि आपने अपना खाता बनाते समय ऐसा नहीं किया था तो अपना कैलेंडर कनेक्ट करें।

आप Doodle का उपयोग शुरू करने के लिए तैयार हैं।

नि:शुल्क Doodle खाते के साथ-साथ कई सदस्यता सुविधाएँ भी हैं जो आपको अपने कार्यक्रमों और बैठकों को अधिक कुशलता से निर्धारित करने में मदद कर सकती हैं।