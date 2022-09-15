Vad hinner man göra på 60 sekunder?

Av Michael Clarke

Du har 60 sekunder på dig från och med nu. Klockan tickar. Hur ska du använda tiden? Klara. Färdiga. Kör!

Kanske koka lite kaffe, skicka ett sms till din mamma, äta ett äpple, snabbt läsa klart den här artikeln eller bädda sängen.

Till och med vissa av de där sakerna skulle du ha svårt att hinna med på mindre än en minut. Istället kan du bara sitta där och njuta av att tiden sakta rinner förbi.

Men kom igen, låt oss inte slösa bort vår tid!

Hur lång tid har vi kvar? Ungefär 42 sekunder, okej, häng med nu.

Så varför inte passa på att fundera över hur du skulle kunna bli mer produktiv i ditt liv?

Från att skjuta upp saker på jobbet Från att glömma bort middagen med vännerna ikväll som du planerade för en månad sedan – vi alla tappar ibland greppet om våra egna planer.

Hos Doodle är vår grej att vi träffar experter. Vi har hjälpt har sedan 2007 arrangerat intervjuer, födelsedagsfester och universitetsföreläsningar världen över . Var 60:e sekund bokas 45 möten via Doodle, så vi vet hur vi bäst kan träffas.

Okej, visst. Hur länge? Ååååh, bara 21 sekunder kvar!

Vi vill hjälpa dig att ta det första steget mot att bli den som planerar, organiserar och sköter schemaläggningen i din grupp.

Oavsett om det gäller ditt nästa arbetsmöte, att få ihop tillräckligt många spelare till fotbollen på lördag eller din nästa utlandsresa, vill vi att Doodle ska vara det verktyg som hjälper dig planera allt .

10, 9, 8…

Okej, vänta, vänta, vänta! Stopp!

Låt oss starta klockan igen. Du har 60 sekunder på dig. Så här ser planen ut: Doodle är gratis och det tar mindre än 60 sekunder att registrera sig. Det är allt.

Så här får du Doodle gratis

På mindre än en minut kan du skapa ett konto och börja använda Doodle helt gratis. Vi ber inte om dina kreditkortsuppgifter när du skapar ett nytt konto, utan behöver bara din e-postadress för att komma igång.

När du har skapat ditt konto kan du omedelbart börja använda Doodle för att planera dina aktiviteter. Från obegränsat Gruppomröstningar för att få tillgång till Doodles bokningssida , med ett gratis Doodle-konto blir det så enkelt som möjligt att planera.

Här är fem enkla steg för att komma igång direkt.

För att komma igång, följ stegen nedan för att skapa din Skaffa ett Doodle-konto gratis

På Doodle.com klickar du på ”Registrera dig” längst upp till höger på skärmen, eller så klickar du på ”Prova gratis”.

Ange din e-postadress och klicka på ”Skapa konto”. Ange ditt namn, skapa ett lösenord, så aktiveras ditt konto omedelbart.

Du kan koppla in din kalender nu eller senare, men vi rekommenderar att du gör det nu så att du kan börja boka möten med Doodle direkt.

Innan du bokar via Doodle ska du öppna dina kontoinställningar från din nya Doodle-instrumentpanel och ställa in din tidszon samt koppla ihop din kalender om du inte gjorde det när du skapade ditt konto.

Nu är du redo att börja använda Doodle

Förutom ett kostnadsfritt Doodle-konto finns det en rad prenumerationsfunktioner som kan hjälpa dig att planera dina evenemang och möten på ett mer effektivt sätt.