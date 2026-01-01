Wystarczy rzut oka na Pinterest, by przekonać się, że wszyscy przyjaciele są albo aniołami w ludzkiej postaci, albo spoiwem, które trzyma świat w całości, albo potrafią orzeźwić duszę. To sentymentalne stwierdzenia, które są równie mdłe, co nieprawdziwe. Wszyscy wiemy, że w rzeczywistości, choć przyjaźnie mogą być czymś pięknym, nie wszystkie są takie same ani równie magiczne.

Gotowy, żeby zacząć? Wypróbuj za darmo Poproś o prezentację

Jest taki „przyjaciel”, z którym chodziłeś do szkoły i który śledzi cię w mediach społecznościowych. Tak naprawdę nigdy go nie widzisz, z wyjątkiem tych niezręcznych spotkań podczas wizyt w domu, kiedy nie bardzo wiesz, co powiedzieć, ale na szczęście on wie… wszystko o tobie.

Jest taki znajomy, z którym miło pogadać i wypić drinka, ale wasza relacja pozostaje tak płytka jak kieliszek sambuki o północy. Ten „wygodny” znajomy jest całkiem sympatyczny, ale jesteście przyjaciółmi tylko dlatego, że mieszka na tej samej ulicy albo wasze dzieci chodzą do tej samej szkoły.

Moim ulubionym typem jest chyba „przyjaciel z wakacji” — przyjaźń, która płonie gorąco i jasno przez dwa tygodnie przy hotelowym basenie. „Spotkajmy się wkrótce” — obiecujecie sobie, rozstając się. Być może przez rok lub dwa będziecie wysyłać sobie kartki świąteczne. Potem jednak ta przyjaźń znika w wakacyjnych albumach ze zdjęciami.

„Przyjaciele”, o których mowa na Pinterest, to oczywiście najlepsi przyjaciele. Ta wyjątkowa grupa ludzi, którzy są lojalni i zawsze gotowi ci pomóc. W ich towarzystwie zawsze czujesz się swobodnie i jak w domu, bo oni zawsze wiedzą, o czym myślisz i czego potrzebujesz. Może to zabrzmieć jak dziwny sposób na rozpoczęcie wpisu na blogu o funkcji narzędzia do planowania (bo tak właśnie jest), ale proszę, wytrzymaj jeszcze chwilę.

Widzicie, narzędzia i programy, z których korzystamy w ciągu dnia pracy, dają się podzielić na te same kategorie. Media społecznościowe? Niezręczny, zbyt zainteresowany kolega ze szkoły. Teams? Przyjaciel towarzyski — nadaje się na pogawędkę, ale nie da się tam wykonać żadnej szczegółowej pracy. Microsoft Word? Wygodny przyjaciel. Nikt nie ekscytuje się jego używaniem, ale po prostu jest i, cóż, nie jest aż tak straszny. A przyjaciel na wakacje? TikTok, Clubhouse lub jakakolwiek inna krótkotrwała platforma, która jest modna w danym miesiącu. „Nigdy nie przestanę grać w Pokémon Go” – pomyślałeś sobie. A teraz? Nawet kartki świątecznej nie wyślesz.

A co z najlepszym przyjacielem? Cóż, sądzę, że Doodle, a dokładniej rzecz biorąc, funkcja kalendarza rezerwacji posiada wszystkie cechy i właściwości. Przyjrzyjmy się zatem jego zaletom jako najlepszego przyjaciela.

1. Najlepsi przyjaciele sprawiają, że życie staje się łatwiejsze

Wszyscy mamy takiego znajomego, który jakby przyciągał kłopoty. Fajnie jest mieć go w pobliżu. Jasne, sprawia, że życie staje się przyjemniejsze, ale nie nadaje się na najlepszego przyjaciela, bo wszystko tak bardzo komplikuje. Najlepsi przyjaciele nie komplikują życia – pomagają je uprościć.

Kalendarz rezerwacji jest łatwy w konfiguracji i obsłudze. Dostosuj go do swojej dostępności, ustaw reguły kalendarza, a następnie udostępnij go klientom, partnerom i współpracownikom. Koniec z niekończącą się wymianą e-maili. Od razu zaoszczędzisz mnóstwo czasu, który dotychczas poświęcałeś na ustalanie terminów spotkań. Kalendarz bez problemu synchronizuje się z wybranym przez Ciebie narzędziem do zarządzania kalendarzem. Bez żadnych komplikacji.

2. Z najlepszymi przyjaciółmi fajnie się spędza czas

Dobrzy przyjaciele rozśmieszają cię, wywołują uśmiech na twojej twarzy i sprawiają, że czujesz się dobrze. Tak samo jak kalendarze Bookable. Konieczność wykonywania prozaicznych i powtarzalnych zadań, takich jak próby umawiania spotkań z klientami, ma kluczowe znaczenie dla zmniejszone zaangażowanie wśród pracowników. A mniej zaangażowani pracownicy częściej odchodzą z firmy, są narażeni na stres lub korzystają ze zwolnień lekarskich. Są też mniej produktywni. Zmniejsz obciążenie związane z planowaniem harmonogramów, a zyskasz zmotywowanych i zaangażowanych pracowników, którzy są lepiej przygotowani aby pomóc Ci osiągnąć cele biznesowe.

3. Najlepsi przyjaciele to ludzie, którzy dają, a nie biorą

Wszyscy od czasu do czasu potrzebujemy wsparcia od naszych znajomych; po to właśnie są. Jednak niektóre relacje wydają się działać tylko w jedną stronę: wszystko kręci się wokół nich. Bookable Calendar nie jest taki. O nie.

Bookable Calendar nie wymaga od Ciebie zbyt wiele. Wystarczy raz go skonfigurować i o nim zapomnieć. A kiedy już to zrobisz, przynosi same korzyści: szybsze planowanie spotkań, mniej e-maili, mniej stresu i więcej czasu na to, co naprawdę ważne. Co za przyjaciel!

4. Najlepsi przyjaciele nie są zazdrośni

Jedną z podgrup „potrzebujących przyjaciół” są ci, którzy lubią zajmować cały twój czas. Chciwie pochłaniają każdą wolną chwilę, tak że nie masz ani minuty dla siebie, nie mówiąc już o czasie na nawiązywanie nowych znajomości. Zupełnie jak procesy kadrowe.

Stary, dobry kalendarz Bookable jest bezinteresowny. Jak wierny kumpel, jest przy tobie, gdy go potrzebujesz, i nie jest zazdrosny. Robi wszystko, co w jego mocy, by zwolnić ci czas, dzięki czemu możesz poświęcić jeszcze więcej czasu na spotkania z klientami lub zajmowanie się tymi uciążliwymi procedurami kadrowymi.

5. Najlepsi przyjaciele zawsze wspierają się nawzajem

O tym, że ktoś jest prawdziwym najlepszym przyjacielem, przekonasz się, gdy przeżywasz trudne chwile. Taki przyjaciel rzuca wszystko, żeby przyjść i porozmawiać, albo od razu sięga po telefon i dzwoni do ciebie. Jest tam, gdzie go potrzebujesz, dokładnie wtedy, gdy potrzebujesz go najbardziej. Tak właśnie działa Bookable Calendar. BC jest zawsze do Twojej dyspozycji dzięki swojej szereg botów i integracji — niezależnie od tego, czy korzystasz z Outlooka, Teams czy Google Meet, ta funkcja jest zawsze pod ręką i służy pomocą, gdy jej potrzebujesz. Co więcej, działa ona niezależnie od platformy.

6. Najlepsi przyjaciele oddzwaniają

Dzwonisz, a oni nie odbierają. Przychodzisz na spotkanie, a oni się nie pojawiają. To albo opisy kiepskich przyjaciół, albo katastrofalnych spotkań z klientami.

Na szczęście Bookable Calendar pomaga Ci również w tej kwestii. Każde zaproszenie wygenerowane za pośrednictwem Bookable Calendar zawiera link umożliwiający zmianę terminu. Klienci, którzy mają terminy do dotrzymania lub muszą zmierzyć się z nieoczekiwanymi zmianami planów, mogą szybko i bez wysiłku wybrać nową datę i godzinę spotkania, co oznacza, że Twój czas i energia nie są marnowane na osoby, które nie pojawiają się na spotkaniu, ani na odwołania w ostatniej chwili.

7. Najlepsi przyjaciele to po prostu najlepsi przyjaciele

Może po prostu świetnie słuchają. Albo cię rozumieją. A może po prostu znacie się już tak długo, że wiecie, o czym myśli druga osoba. Czasami trudno jest dokładnie wyjaśnić, dlaczego dana osoba – albo narzędzie do planowania online – jest dla ciebie jak najlepszy przyjaciel. Po prostu tak jest. Wasza relacja po prostu się sprawdza. Nie wyobrażasz sobie życia bez tej osoby, a świat jest trochę lepszy i jaśniejszy, bo wiesz, że jest przy tobie, gdy jej potrzebujesz.

Wiesz, co jeszcze jest takie samo...? No dobra, chyba wiesz, o co chodzi.

Czy wiesz, że oprócz kalendarza Bookable możesz ustawiać przypomnienia o spotkaniach za pomocą serwisu Doodle? Oto kilka powodów dlaczego przypomnienia o spotkaniach są ważne.

Gotowy, żeby zacząć? Wypróbuj za darmo Poproś o prezentację

„Kalendarz rezerwacji” to teraz „Booking Page”!