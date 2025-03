Ein kurzer Blick auf Pinterest verrät uns, dass alle Freunde entweder verkleidete Engel sind, der Kitt, der die Welt zusammenhält, oder in der Lage, die Seele zu erfrischen. Sätze, die ebenso süß wie unwahr sind. Wir alle wissen, dass Freundschaften zwar etwas Wunderschönes sind, aber nicht alle Freundschaften sind gleich oder gleich magisch.

Da ist der "Freund", mit dem du zur Schule gegangen bist und der dich über die sozialen Medien stalkt. Man sieht sie nie wirklich, es sei denn, man stößt bei Besuchen zu Hause unbeholfen mit ihnen zusammen und weiß nicht so recht, was man sagen soll, aber zum Glück wissen sie alles über einen.

Es gibt den geselligen Freund, mit dem man gerne plaudert und etwas trinkt, zu dem die Beziehung aber so oberflächlich bleibt wie ein mitternächtlicher Sambuca-Shot. Der bequeme Freund ist zwar nett, aber Sie sind nur befreundet, weil er in derselben Straße wohnt oder Ihre Kinder in dieselbe Schule gehen.

Mein Favorit ist vielleicht der Urlaubsfreund - eine Freundschaft, die zwei Wochen lang am Swimmingpool des Hotels heiß und hell brennt. "Wir sehen uns bald wieder", versprechen Sie beide, als Sie sich trennen. Ein oder zwei Jahre lang schickt man sich vielleicht eine Weihnachtskarte. Aber dann verschwinden sie in den Urlaubsalben.

Die Freunde, auf die sich Pinterest bezieht, sind natürlich die besten Freunde. Diese ausgewählte Gruppe von Menschen, die loyal sind und immer für einen da sind. In ihrer Gesellschaft fühlt man sich immer wohl und vertraut, da sie immer wissen, was man denkt und was man braucht. Das mag sich nach einer seltsamen Einleitung für einen Blogbeitrag über ein Planungswerkzeug anhören (denn das ist es auch), aber haben Sie noch einen Moment Geduld mit mir.

Die Tools und Programme, die wir während unseres Arbeitstages verwenden, fallen in dieselben Kategorien. Soziale Medien? Peinliche, überinteressierte Schulfreunde. Teams? Sozialer Freund - geeignet für einen Chat, aber man kann dort keine detaillierte Arbeit verrichten. Microsoft Word? Bequemer Freund. Niemand ist begeistert, es zu benutzen, aber es ist einfach da und, nun ja, es ist nicht furchtbar. Und der Urlaubsfreund? TikTok, Clubhouse oder welche kurzlebige Plattform auch immer in diesem Monat angesagt ist. "Ich werde nie aufhören, Pokemon Go zu spielen", dachtest du dir. Und jetzt? Nicht einmal eine Weihnachtskarte.

Und was ist mit dem besten Freund? Nun, ich denke, Doodle und insbesondere die Funktion des buchbaren Kalenders hat alle Eigenschaften und Merkmale. Werfen wir einen Blick auf seine BFF-Eigenschaften.

1. Beste Freunde machen das Leben leichter

Wir alle haben einen Freund, der das Drama anzieht. Es macht Spaß, sie um sich zu haben. Sicher, sie machen das Leben angenehm, aber sie sind nicht als beste Freunde geeignet, weil sie alles so kompliziert machen. Beste Freunde machen es nicht kompliziert, sie helfen dir, das Leben zu vereinfachen.

Bookable Calendar ist leicht einzurichten und einfach zu benutzen. Richten Sie ihn so ein, dass er zu Ihrer Verfügbarkeit passt, erstellen Sie die Kalenderregeln und teilen Sie sie dann mit Kunden, Partnern und Kollegen. Kein Hin und Her von E-Mails mehr. Stundenlange Versuche, Besprechungen zu planen, werden im Handumdrehen eingespart. Und es lässt sich mühelos mit dem Kalenderprogramm Ihrer Wahl synchronisieren. Kein Drama.

2. Mit besten Freunden macht es Spaß, zusammen zu sein

Gute Freunde bringen dich zum Lachen, sie bringen dich zum Lächeln, sie geben dir ein gutes Gefühl für dich selbst. Genau wie buchbare Kalender. Die Notwendigkeit, niedere und sich wiederholende Aufgaben zu erledigen, wie z. B. Termine mit Kunden zu vereinbaren, ist ein entscheidender Faktor für geringes Engagement in der Belegschaft. Und weniger engagierte Mitarbeiter verlassen eher das Unternehmen, sind gestresst oder nehmen Krankheitstage in Anspruch. Sie sind auch weniger produktiv. Reduzieren Sie die Belastung durch die Terminplanung, und Sie haben motivierte und engagierte Mitarbeiter, die besser gerüstet sind um Ihnen zu helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen.

3. Beste Freunde sind Geber, nicht Nehmer

Wir alle müssen uns von Zeit zu Zeit auf unsere Freunde stützen; dafür sind sie ja da. Aber manche Beziehungen scheinen nur in eine Richtung zu gehen: Es geht nur um sie. Bookable Calendar ist nicht so. Oh nein.

Bookable Calendar verlangt nicht viel von Ihnen. Es ist völlig "einrichten und vergessen". Und einmal eingestellt und vergessen, ist es das Geschenk, das immer wieder kommt: schnellere Terminplanung, weniger E-Mails, weniger Stress, mehr Zeit für die wichtigen Dinge. Was für ein Freund!

4. Beste Freunde sind nicht eifersüchtig

Eine Untergruppe der bedürftigen Freunde sind die Freunde, die gerne deine ganze Zeit für sich beanspruchen. Sie verschlingen gierig jede freie Minute, so dass du keine Minute für dich hast, geschweige denn Zeit, neue Freunde zu finden. Wie HR-Prozesse.

Goold old Bookable Calendar ist selbstlos. Wie ein treuer Kumpel ist er für Sie da, wenn Sie ihn brauchen, und wird nicht eifersüchtig. Er tut alles, um Zeit freizumachen, damit Sie noch mehr Zeit in Meetings mit Kunden verbringen oder diese lästigen HR-Prozesse erledigen können.

5. Beste Freunde sind unterstützend

Eine echte beste Freundin erkennt man daran, dass sie alles stehen und liegen lässt, um mit dir zu reden. Sie lassen alles stehen und liegen, um sich mit dir zu unterhalten, oder sie nehmen sofort den Hörer ab und rufen dich an. Sie sind da, wo du sie brauchst, wenn du sie am meisten brauchst. Auch das ist Bookable Calendar. BC ist durch eine Reihe von Bots und Integrationen immer für Sie da - egal, ob Sie Outlook, Teams oder Google Meet verwenden, es ist an Ihrer Seite und hilft Ihnen, wenn Sie es brauchen. Außerdem ist es völlig plattformunabhängig.

6. Beste Freunde rufen Sie zurück

Du rufst an, sie gehen nicht ran. Sie kommen zu einer Besprechung und sie erscheinen nicht. Dies sind entweder Beschreibungen schlechter Freunde oder katastrophaler Kundentermine.

Glücklicherweise hält Ihnen Bookable Calendar auch in diesem Fall den Rücken frei. Jede Einladung, die über Bookable Calendar generiert wird, enthält einen Link zur Terminverschiebung. Kunden, die sich mit Fristen oder unerwarteten Planänderungen konfrontiert sehen, können schnell und mühelos eine neue Uhrzeit und ein neues Datum für das Treffen wählen, was bedeutet, dass Ihre Zeit und Energie nicht mit Nichterscheinen oder Absagen in letzter Minute verschwendet werden.

7. Beste Freunde sind einfach nur beste Freunde

Vielleicht sind sie gute Zuhörer. Oder sie verstehen dich. Oder ihr kennt euch einfach schon so lange, dass ihr wisst, was der andere denkt. Manchmal ist es schwer zu entschlüsseln, warum eine bestimmte Person oder ein Online-Planungstool als bester Freund geeignet ist. Sie sind es einfach. Ihre Beziehung funktioniert einfach. Man kann sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen, und die Welt ist ein bisschen besser und sonniger, weil man weiß, dass sie da sind, wenn man sie braucht.

Wissen Sie, was sonst noch so ist...? OK, Sie haben es verstanden.

Wussten Sie, dass Sie mit Doodle nicht nur den Bookable Calendar, sondern auch Terminerinnerungen einstellen können? Hier sind einige Gründe**, warum Terminerinnerungen wichtig sind.

Bookable Calendar ist jetzt Booking Page!