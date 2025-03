Un rapide coup d'œil sur Pinterest vous dit que tous les amis sont soit des anges déguisés, soit le ciment qui maintient le monde ensemble, soit capables de rafraîchir l'âme. Des sentiments aussi sucrés qu'ils sont faux. Nous savons tous qu'en vérité, si les amitiés peuvent être de belles choses, toutes les amitiés ne sont pas égales ou également magiques.

Il y a l'"ami" avec lequel vous êtes allé à l'école et qui vous harcèle sur les médias sociaux. Vous ne les voyez jamais vraiment, sauf lorsque vous les croisez maladroitement lors de visites à la maison où vous ne savez jamais trop quoi dire, mais, heureusement, ils savent tout sur vous.

Il y a l'ami social qui est pratique pour discuter et boire un verre, mais avec qui votre relation reste aussi superficielle qu'un verre de sambuca à minuit. L'ami pratique est assez gentil, mais vous n'êtes amis que parce qu'ils vivent dans la même rue ou que vos enfants vont dans la même école.

Mon préféré est peut-être l'ami de vacances - une amitié qui brûle pendant deux semaines autour de la piscine de l'hôtel. "On se reverra bientôt", promettez-vous en vous quittant. Vous pouvez envoyer une carte de Noël pendant un an ou deux. Mais ensuite, elles disparaissent dans les albums de photos de vacances.

Les amis auxquels Pinterest fait référence sont, bien sûr, les meilleurs amis. Ce groupe restreint de personnes qui sont loyales et toujours là pour vous. Être en leur compagnie est toujours confortable et familier, car ils savent toujours ce que vous pensez et ce dont vous avez besoin. Cela peut sembler une façon étrange d'introduire un article de blog sur une fonctionnalité d'un outil de planification (parce que c'est le cas), mais restez avec moi un moment de plus.

Vous voyez, les outils et programmes que nous utilisons au cours de notre journée de travail entrent dans les mêmes catégories. Les médias sociaux ? Un ami d'école maladroit et trop intéressé. Les équipes ? Un ami social - approprié pour une discussion, mais vous ne pouvez pas y faire un travail détaillé. Microsoft Word ? Un ami pratique. Personne n'est excité à l'idée de l'utiliser, mais il est juste là et, bon, il n'est pas épouvantable. Et l'ami des vacances ? TikTok, Clubhouse ou toute autre plateforme éphémère qui est de rigueur ce mois-là. "Je n'arrêterai jamais de jouer à Pokemon Go", vous vous êtes dit. Et maintenant ? Pas même une carte de Noël.

Et pour le meilleur ami ? Eh bien, je pense que Doodle et, plus précisément, la fonction Calendrier à réserver possède tous les attributs et caractéristiques nécessaires. Jetons un coup d'œil à ses qualités de meilleur ami.

1. Les meilleurs amis rendent la vie plus facile

Nous avons tous cet ami qui semble attirer les drames. Il est amusant de les avoir autour de soi. Bien sûr, ils rendent la vie plus agréable, mais ils ne sont pas des meilleurs amis parce qu'ils rendent tout si compliqué. Les meilleurs amis ne compliquent pas les choses, ils vous aident à les simplifier.

Bookable Calendar est facile à configurer et à utiliser. Configurez-le en fonction de vos disponibilités, créez les règles du calendrier, puis partagez-le avec vos clients, partenaires et collègues. Finis les allers-retours par e-mail. Les heures passées à essayer de planifier des réunions sont sauvées instantanément. Et il se synchronise sans effort avec l'outil de calendrier de votre choix. Pas de drame.

2. Les meilleurs amis sont agréables à fréquenter

Les bons amis vous font rire, ils vous font sourire, ils vous font vous sentir bien dans votre peau. Tout comme les calendriers réservables. La nécessité d'effectuer des tâches subalternes et répétitives, comme essayer de planifier des réunions avec des clients, est un facteur essentiel de l'engagement réduit au sein de la main-d'œuvre. Et les employés moins engagés sont plus susceptibles de quitter l'entreprise, de devenir stressés ou de prendre des congés maladie. Ils sont également moins productifs. Réduisez le fardeau des horaires et vous aurez des employés motivés et engagés qui seront mieux équipés pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux.

3. Les meilleurs amis sont ceux qui donnent, pas ceux qui prennent

Nous avons tous besoin de nous appuyer sur nos amis de temps en temps ; ils sont là pour ça. Mais certaines relations ne semblent aller que dans un sens : elles ne concernent qu'eux. Bookable Calendar n'est pas comme ça. Oh non.

Bookable Calendar ne vous demande pas grand-chose. C'est entièrement "réglé et oublié". Et une fois qu'il est "réglé et oublié", c'est le cadeau qui continue à donner : une programmation plus rapide, moins d'emails, moins de stress, plus de temps pour travailler sur les choses importantes. Quel ami !

4. Les meilleurs amis ne sont pas jaloux

Une sous-section des amis jaloux est constituée des amis qui aiment monopoliser tout votre temps. Ils engloutissent avidement chaque moment libre de sorte que vous n'avez pas une minute à vous, et encore moins le temps de vous faire de nouveaux amis. Comme les processus RH.

L'ancien calendrier Bookable Goold est désintéressé. Comme un ami fidèle, il est là pour vous quand vous en avez besoin et ne fait pas de jaloux. Il fait tout son possible pour vous faire gagner du temps afin que vous puissiez passer encore plus de temps en réunion avec vos clients ou à gérer les processus RH.

5. Les meilleurs amis vous soutiennent

Le signe d'une vraie meilleure amie, c'est lorsque vous traversez une période difficile. Elles laissent tout tomber pour venir discuter avec vous, ou elles décrochent immédiatement le téléphone et vous appellent. Ils sont là où vous avez besoin d'eux, au moment où vous en avez le plus besoin. C'est aussi ça, Bookable Calendar. BC est toujours là pour vous grâce à sa gamme de bots et d'intégrations - que vous soyez sur Outlook, Teams ou Google Meet, il est à vos côtés pour vous aider quand vous en avez besoin. De plus, il est entièrement indépendant de la plateforme.

6. Les meilleurs amis répondent à vos appels

Vous appelez, ils ne répondent pas. Vous arrivez à une réunion, ils ne se présentent pas. Il s'agit là de descriptions de mauvais amis ou de réunions clients désastreuses.

Heureusement, Bookable Calendar peut vous aider dans ce domaine également. Chaque invitation générée par Bookable Calendar comporte un lien de reprogrammation. Les clients confrontés à des délais ou à des changements de plan inattendus peuvent rapidement et sans effort choisir une nouvelle heure et une nouvelle date pour la réunion, ce qui signifie que votre temps et votre énergie ne sont pas gaspillés à cause de non-présentations ou d'annulations de dernière minute.

7. Les meilleurs amis ne sont que des meilleurs amis

Ils savent peut-être écouter. Ou ils vous comprennent. Ou vous vous connaissez depuis si longtemps que vous savez ce que l'autre pense. Parfois, il est difficile de démêler précisément pourquoi une personne particulière, ou un outil de planification en ligne, est une meilleure amie. Ils le sont, tout simplement. Votre relation fonctionne tout simplement. Vous ne pouvez pas imaginer la vie sans eux et le monde est un peu meilleur et plus ensoleillé parce que vous savez qu'ils sont là si vous avez besoin d'eux.

Tu sais ce qu'il y a d'autre qui est comme ça... ? OK, tu vois le tableau.

