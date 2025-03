Basta sfogliare Pinterest per capire che tutti gli amici sono angeli travestiti, il cemento che tiene insieme il mondo o capaci di rinfrescare l'anima. Sentimenti tanto stucchevoli quanto falsi. Sappiamo tutti che, in realtà, anche se le amicizie possono essere belle, non tutte sono uguali o ugualmente magiche.

C'è l'"amico" con cui andavi a scuola e che ti perseguita sui social media. Non li vedete mai veramente, tranne quando li incontrate goffamente durante le visite a casa, quando non siete mai sicuri di cosa dire, ma, fortunatamente, sanno tutto di voi.

C'è l'amico socievole che è comodo per una chiacchierata e un drink, ma con il quale il vostro rapporto rimane superficiale come un bicchierino di sambuca a mezzanotte. L'amico comodo è abbastanza simpatico, ma siete amici solo perché vivono nella stessa strada o i vostri figli frequentano la stessa scuola.

Il mio preferito di tutti è forse l'amico delle vacanze, un'amicizia che brucia calda e luminosa per due settimane intorno alla piscina dell'hotel. "Ci vediamo presto", promettete entrambi mentre vi lasciate. Per un anno o due ci si può mandare una cartolina di Natale. Ma poi svaniscono negli album di foto delle vacanze.

Gli amici a cui si riferisce Pinterest sono, ovviamente, i migliori amici. Quel gruppo selezionato di persone che sono fedeli e sempre presenti per voi. Stare in loro compagnia è sempre confortevole e familiare, perché sanno sempre cosa stai pensando e di cosa hai bisogno. Può sembrare un modo strano per introdurre un post su uno strumento di pianificazione (perché lo è), ma seguitemi ancora per un momento.

Gli strumenti e i programmi che utilizziamo durante la nostra giornata lavorativa rientrano nelle stesse categorie. Social media? Compagni di scuola imbarazzanti e troppo interessati. Team? Un amico sociale, adatto per una chiacchierata, ma su cui non si può lavorare in modo approfondito. Microsoft Word? Un amico comodo. Nessuno è entusiasta di usarlo, ma è lì e, beh, non è terribile. E l'amico delle vacanze? TikTok, Clubhouse o qualsiasi altra piattaforma di breve durata sia di moda in quel mese. "Non smetterò mai di giocare a Pokemon Go", hai pensato tra te e te. E adesso? Nemmeno una cartolina di Natale.

E il migliore amico? Beh, credo che Doodle e, più precisamente, la funzione Calendario prenotabile abbia tutti gli attributi e le caratteristiche. Diamo un'occhiata alle sue credenziali di BFF.

1. I migliori amici rendono la vita più facile

Tutti abbiamo un amico che sembra attirare i drammi. Sono divertenti da avere intorno. Certo, rendono la vita più piacevole, ma non sono amici del cuore perché rendono tutto così complicato. I migliori amici non complicano, ma aiutano a semplificare.

Bookable Calendar è facile da configurare e da usare. Si può impostare in base alla propria disponibilità, creare le regole del calendario e poi condividerlo con clienti, partner e colleghi. Niente più e-mail. Ore di tentativi di programmare riunioni risparmiate all'istante. E si sincronizza senza sforzo con il vostro strumento di calendario preferito. Niente drammi.

2. I migliori amici sono divertenti da frequentare

I buoni amici ti fanno ridere, ti fanno sorridere, ti fanno sentire bene con te stesso. Proprio come i calendari prenotabili. La necessità di svolgere compiti banali e ripetitivi, come cercare di programmare le riunioni con i clienti, è fondamentale per ridurre l'impegno all'interno della forza lavoro. I dipendenti meno impegnati sono più propensi a lasciare l'azienda, a stressarsi o a prendersi dei giorni di malattia. E sono anche meno produttivi. Riducendo l'onere della programmazione, avrete dipendenti motivati e impegnati, meglio attrezzati per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi aziendali.

3. I migliori amici sono quelli che danno, non quelli che prendono

Tutti noi abbiamo bisogno di appoggiarci ai nostri amici di tanto in tanto; sono lì per questo. Ma alcune relazioni sembrano andare in una sola direzione: sono tutte incentrate su di loro. Il Calendario prenotabile non è così. Oh no.

Bookable Calendar non chiede molto all'utente. È completamente "imposta e dimentica". E una volta "impostato e dimenticato", è il regalo che continua a dare: programmazione più rapida, meno e-mail, meno stress, più tempo per lavorare sulle cose importanti. Che amico!

4. I migliori amici non sono gelosi

Una sottosezione degli amici bisognosi sono quelli che amano monopolizzare tutto il vostro tempo. Ingoiano avidamente ogni momento libero in modo che non abbiate nemmeno un minuto per voi stessi, per non parlare del tempo per fare nuove amicizie. Come i processi HR.

Il vecchio Calendario prenotabile di Goold è altruista. Come un amico fedele, è lì per voi quando ne avete bisogno e non si ingelosisce. Fa di tutto per liberare tempo, in modo che possiate dedicarne ancora di più alle riunioni con i clienti o alle fastidiose procedure HR.

5. I migliori amici sono solidali

Il segno di un vero migliore amico è quando stai passando un momento difficile. Lasciano tutto per venire a fare due chiacchiere, oppure prendono subito il telefono e ti chiamano. Sono ovunque tu abbia bisogno di loro, proprio quando ne hai più bisogno. Anche questo è Calendario prenotabile. BC è sempre al vostro fianco grazie alla sua gamma di bot e integrazioni: che siate su Outlook, Teams o Google Meet, è al vostro fianco per aiutarvi quando ne avete bisogno. Inoltre, è completamente indipendente dalla piattaforma.

6. I migliori amici rispondono alle chiamate

Chiamate, non rispondono. Arrivate a una riunione e non si presentano. Queste sono descrizioni di cattivi amici o di riunioni disastrose con i clienti.

Fortunatamente, Bookable Calendar vi copre anche in questo caso. Ogni invito generato tramite Bookable Calendar contiene un link per la riprogrammazione. I clienti che devono affrontare scadenze o cambiamenti di programma imprevisti possono scegliere rapidamente e senza sforzo una nuova data e un nuovo orario per l'incontro, evitando così che il vostro tempo e le vostre energie vadano sprecati per no-show o cancellazioni dell'ultimo minuto.

7. I migliori amici sono solo migliori amici

Forse sono grandi ascoltatori. O ti capiscono. O semplicemente vi conoscete da così tanto tempo che sapete cosa pensate l'uno dell'altro. A volte è difficile capire perché una particolare persona, o uno strumento di programmazione online, sia un'amica del cuore. Lo sono e basta. Il vostro rapporto semplicemente funziona. Non riuscite a immaginare la vita senza di loro e il mondo è un po' più bello e soleggiato perché sapete che ci sono se ne avete bisogno.

Sapete cos'altro è così? Ok, avete capito.

Il Calendario prenotabile è ora la Pagina di prenotazione!