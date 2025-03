Un rápido vistazo a Pinterest te dice que todos los amigos son ángeles disfrazados, el cemento que mantiene unido al mundo o capaces de refrescar el alma. Sentimientos tan enfermizamente dulces como falsos. Todos sabemos que, en realidad, aunque las amistades pueden ser cosas hermosas, no todas son iguales ni igual de mágicas.

Está el "amigo" con el que fuiste al colegio y que te acosa a través de las redes sociales. En realidad, nunca los ves, excepto cuando te los encuentras incómodamente durante las visitas a casa, cuando nunca sabes muy bien qué decirles, pero, afortunadamente, lo saben todo sobre ti.

Está el amigo social, que es útil para charlar y tomar una copa, pero con el que tu relación sigue siendo tan superficial como un chupito de sambuca a medianoche. El amigo conveniente es bastante simpático, pero sólo sois amigos porque viven en la misma calle o porque vuestros hijos van al mismo colegio.

Mi favorito de todos es quizás el amigo de vacaciones, una amistad que arde durante dos semanas alrededor de la piscina del hotel. "Quedamos pronto", prometéis al despediros. Puede que durante uno o dos años se envíen tarjetas de Navidad. Pero luego desaparecen en los álbumes de fotos navideñas.

Los amigos a los que se refiere Pinterest son, por supuesto, los mejores amigos. Ese selecto grupo de personas que son leales y siempre están ahí para ti. Estar en su compañía siempre es cómodo y familiar, ya que siempre saben lo que estás pensando y lo que necesitas. Esto puede parecer una forma extraña de introducir una entrada de blog sobre una función de una herramienta de programación (porque lo es), pero aguanta conmigo un momento más.

Verás, las herramientas y programas que utilizamos durante nuestra jornada laboral entran dentro de las mismas categorías. ¿Medios de comunicación social? Incomoda amiga del colegio demasiado interesada. ¿Equipos? Amigo social, adecuado para charlar, pero en el que no se puede hacer ningún trabajo detallado. ¿Microsoft Word? Un amigo práctico. A nadie le entusiasma usarlo, pero está ahí y, bueno, no es terrible. ¿Y el amigo de las vacaciones? TikTok, Clubhouse o cualquier otra plataforma efímera que esté de moda ese mes. "Nunca dejaré de jugar a Pokemon Go", pensaste para tus adentros. ¿Y ahora? Ni siquiera una felicitación navideña.

¿Y el mejor amigo? Bueno, creo que Doodle y, más concretamente, la función Bookable Calendar tiene todos los atributos y características. Echemos un vistazo a sus credenciales de mejor amigo.

1. Los mejores amigos hacen la vida más fácil

Todos tenemos ese amigo que parece atraer el drama. Es divertido tenerlos cerca. Seguro que te hacen la vida más agradable, pero no son buenos amigos porque lo complican todo. Los mejores amigos no complican, ayudan a simplificar.

Bookable Calendar es fácil de configurar y de usar. Configúralo para que se ajuste a tu disponibilidad, crea las reglas del calendario y luego compártelo con clientes, socios y compañeros. Se acabaron los correos electrónicos de un lado para otro. Horas de intentar programar reuniones ahorradas al instante. Y se sincroniza sin esfuerzo con la herramienta de calendario que elijas. Sin dramas.

2. Los mejores amigos son divertidos

Los buenos amigos te hacen reír, te hacen sonreír, te hacen sentir bien contigo mismo. Igual que Bookable Calendars. La necesidad de realizar tareas serviles y repetitivas, como intentar programar reuniones con clientes, es fundamental para reducir el compromiso dentro de la plantilla. Y los empleados menos comprometidos son más propensos a dejar la empresa, estresarse o coger días de baja por enfermedad. También son menos productivos. Reduzca la carga de la programación y tendrá empleados motivados y comprometidos que estarán mejor equipados para ayudarle a alcanzar sus objetivos empresariales.

3. Los mejores amigos son los que dan, no los que reciben

Todos necesitamos apoyarnos en nuestros amigos de vez en cuando; para eso están. Pero algunas relaciones sólo parecen ir en una dirección: todo gira en torno a ellos. Bookable Calendar no es así. Oh, no.

Bookable Calendar no te pide mucho. Es totalmente "configurar y olvidar". Y una vez "configurado y olvidado", es el regalo que sigue dando: programación más rápida, menos correos electrónicos, menos estrés, más tiempo para trabajar en las cosas importantes. ¡Qué amigo!

4. Los mejores amigos no son celosos

Los amigos necesitados son aquellos a los que les gusta monopolizar todo tu tiempo. Engullen con avidez cada momento libre para que no tengas ni un minuto para ti, y mucho menos tiempo para hacer nuevos amigos. Como los procesos de RRHH.

El viejo Goold Bookable Calendar es desinteresado. Como un amigo fiel, está ahí cuando lo necesitas y no se pone celoso. Se desvive por liberarte tiempo para que puedas dedicar aún más tiempo a reuniones con clientes o a lidiar con esos molestos procesos de RRHH.

5. Los mejores amigos te apoyan

La señal de un verdadero mejor amigo es cuando lo estás pasando mal. Lo dejan todo para venir a charlar contigo, o enseguida cogen el teléfono y te llaman. Están donde los necesites, justo cuando más los necesitas. Eso también es Bookable Calendar. BC siempre está ahí para ti a través de su gama de bots e integraciones - tanto si estás en Outlook, Teams o Google Meet, está a tu lado ayudándote cuando lo necesitas. Además, es totalmente independiente de la plataforma.

6. Los mejores amigos te devuelven las llamadas

Llamas y no contestan. Llegas a una reunión y no aparecen. Estas son descripciones de malos amigos o de desastrosas reuniones con clientes.

Afortunadamente, Bookable Calendar también te cubre las espaldas en este caso. Cada invitación generada a través de Bookable Calendar tiene un enlace de reprogramación allí mismo. Los clientes que se enfrentan a fechas límite o cambios inesperados de planes pueden elegir rápidamente y sin esfuerzo una nueva hora y fecha para la reunión, lo que significa que tu tiempo y energías no se pierden en no presentarse o cancelaciones de última hora.

7. Los mejores amigos son sólo mejores amigos

Puede que sepan escuchar. O te entienden. O simplemente os conocéis desde hace tanto tiempo que sabéis lo que cada uno piensa. A veces, es difícil desentrañar por qué una persona en particular, o una herramienta de programación en línea, es material de mejor amigo. Simplemente lo son. Vuestra relación simplemente funciona. No puedes imaginarte la vida sin ellos y el mundo es un poco mejor y más soleado porque sabes que están a tu lado si los necesitas.

¿Sabes qué más es así? Vale, ya te haces una idea.

Bookable Calendar es ahora Booking Page.