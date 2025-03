Uma rápida passagem pelo Pinterest lhe diz que todos os amigos ou são anjos disfarçados, o cimento que mantém o mundo unido ou capazes de refrescar a alma. Sentimentos que são tão doentiamente doces quanto inverídicos. Todos sabemos que, na verdade, embora as amizades possam ser coisas belas, nem todas as amizades são iguais ou igualmente mágicas.

Há o "amigo" com quem você freqüentou a escola e que o persegue através das mídias sociais. Você nunca os vê realmente, exceto quando você se depara com eles durante as visitas a casa, quando você nunca tem certeza do que dizer, mas, felizmente, eles sabem tudo tudo* sobre você.

Há o amigo social que é útil para uma conversa e uma bebida, mas com quem sua relação permanece tão rasa como um tiro de sambuca da meia-noite. O amigo conveniente é bom o suficiente, mas você só é amigo porque eles vivem na mesma rua ou porque seus filhos freqüentam a mesma escola.

Meu favorito de todos talvez seja o amigo de férias - uma amizade que arde quente e brilhante por duas semanas ao redor da piscina do hotel. "Vamos nos encontrar em breve", ambos prometem enquanto se separam. Vocês podem enviar um cartão de Natal por um ano ou dois. Mas depois eles se desvanecem nos álbuns de fotos das férias.

Os amigos a que a Pinterest se refere são, naturalmente, os melhores amigos. Esse seleto grupo de pessoas que são leais e sempre presentes para você. Estar na empresa deles é sempre confortável e familiar, pois eles sempre sabem o que você está pensando e o que você precisa. Isto pode parecer uma maneira estranha de introduzir um post no blog sobre uma ferramenta de agendamento (porque é muito), mas tenha paciência por um momento a mais.

As ferramentas e programas que usamos durante nosso dia de trabalho se enquadram nas mesmas categorias. Mídias sociais? Amigo de escola muito interessado. Equipes? Amigo social - adequado para um bate-papo, mas você não pode fazer nenhum trabalho detalhado lá. Microsoft Word? Amigo conveniente. Ninguém fica entusiasmado em usá-lo, mas ele só está lá e, bem, não é horrível. E o amigo de férias? TikTok, Clubhouse ou qualquer plataforma de vida curta que seja de rigeur naquele mês. "Eu nunca vou parar de jogar Pokemon Go", você pensou para si mesmo. Agora? Nem mesmo um cartão de Natal.

E quanto ao melhor amigo? Bem, eu acho que o Doodle e, mais especificamente, o recurso de Calendário Bookable tem todos os atributos e características. Vamos dar uma olhada em suas credenciais do BFF.

1. Os melhores amigos tornam a vida mais fácil

Todos nós temos aquele amigo que parece atrair o drama. Eles são divertidos de se ter por perto. Claro, eles tornam a vida prazerosa, mas não são material de primeira porque tornam tudo tão complicado. Os melhores amigos não complicam; eles ajudam a simplificar.

O Calendário Reservável é fácil de configurar e fácil de usar. Configure-o de acordo com sua disponibilidade, crie as regras do calendário e depois compartilhe com clientes, parceiros e colegas. Chega de e-mails de e para. Horas de tentativas de agendamento de reuniões salvas instantaneamente. E sincroniza-se sem esforço com a ferramenta de calendário de sua escolha. Sem drama.

2. Os melhores amigos são divertidos de ficar

Os bons amigos fazem você rir, fazem você sorrir, fazem você se sentir bem consigo mesmo. Assim como os calendários que podem ser reservados. A necessidade de realizar tarefas domésticas e repetitivas, como tentar agendar reuniões com os clientes, é fundamental para reduzir o engajamento dentro da força de trabalho. E funcionários menos engajados são mais propensos a deixar a empresa, ficar estressados, ou tirar dias de doença. Eles também são menos produtivos. Reduza a carga de programação e você tem funcionários motivados e engajados que estão mais bem equipados para ajudá-lo a atingir seus objetivos comerciais.

3. Os melhores amigos são doadores, não tomadores

Todos nós precisamos nos apoiar em nossos amigos de tempos em tempos; é para isso que eles estão lá. Mas alguns relacionamentos só parecem ir por um caminho: é tudo sobre eles. O Calendário para reservas não é assim. Oh, não.

O Calendário para reservas não pede muito de você. É inteiramente "colocar e esquecer". E uma vez "ajustado e esquecido", é o presente que continua a dar: agendamento mais rápido, menos e-mails, menos estresse, mais tempo para trabalhar no que é importante. Que amigo!

4. Os melhores amigos não são ciumentos

Uma subseção dos amigos necessitados são os amigos que gostam de monopolizar todo o seu tempo. Eles engolem avidamente cada momento livre para que você não tenha um minuto para si mesmo, muito menos tempo para fazer novos amigos. Como os processos de RH.

O antigo Calendário de Reservas Goold é altruísta. Como um companheiro fiel, ele está lá para você quando você precisa e não fica com ciúmes. Ele sai de seu caminho para liberar tempo para que você possa passar ainda mais tempo em reuniões com clientes ou lidando com esses processos irritantes de RH.

5. Os melhores amigos são solidários

O sinal de um verdadeiro melhor amigo é quando você está passando por um momento difícil. Eles largam tudo para vir e ter uma conversa, ou pegam imediatamente o telefone e telefonam para você. Eles estão onde você precisa deles, exatamente quando você mais precisa deles. Isso também é o Calendário Reservável em toda parte. BC está sempre lá para você através de sua gama de bots e integrações - quer você esteja no Outlook, nas Equipes ou no Google Meet, está ao seu lado ajudando-o quando você precisar. Além disso, é totalmente agnóstico de plataforma.

6. Os melhores amigos retornam suas ligações

Você liga, eles não atendem. Você chega a uma reunião; eles não aparecem. Ou são descrições de maus amigos ou reuniões desastrosas de clientes.

Felizmente, o Calendário Reservável também tem suas costas neste. Cada convite gerado via Calendário Reservável tem um link de reescalonamento ali mesmo. Os clientes que enfrentam prazos ou mudanças inesperadas de plano podem rapidamente e sem esforço escolher uma nova hora e data para a reunião, o que significa que seu tempo e energias não são desperdiçados em não comparências ou cancelamentos de última hora.

7. Os melhores amigos são apenas os melhores amigos

Talvez eles sejam ótimos ouvintes. Ou eles o entendem. Ou vocês se conhecem há tanto tempo que sabem o que estão pensando uns aos outros. Às vezes, é difícil desembaraçar exatamente por que uma determinada pessoa, ou ferramenta de agendamento on-line, é o melhor material para amigos. Eles simplesmente são. Seu relacionamento simplesmente funciona. Você não pode imaginar a vida sem eles e o mundo é um pouco melhor e mais ensolarado porque você sabe que eles estão por perto se você precisar deles.

Sabe o que mais é assim...? OK, você entendeu.

Como também o Calendário de Reservas, você sabia que pode definir lembretes de reuniões através do Doodle? Aqui estão algumas razões* porque os lembretes de reuniões são importantes.

Calendário Reservável é agora Página de Reservas!