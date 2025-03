Et hurtigt kig på Pinterest fortæller dig, at alle venner enten er engle i forklædning, den cement, der holder verden sammen, eller de er i stand til at genopfriske sjælen. Sentimenter, der er lige så sygeligt søde, som de er usande. Vi ved alle sammen, at selv om venskaber er smukke ting, er det i virkeligheden ikke alle venskaber, der er lige gode eller lige magiske.

Der er den "ven", du gik i skole med, og som forfølger dig via de sociale medier. Du ser dem aldrig rigtig, undtagen når du akavet støder ind i dem under besøg hjemme, hvor du aldrig helt ved, hvad du skal sige, men heldigvis ved de alt om dig.

Der er den sociale ven, som er praktisk til en snak og en drink, men som dit forhold til dig forbliver lige så overfladisk som et midnats-sambuca-shot. Den praktiske ven er sød nok, men I er kun venner, fordi de bor i samme gade, eller fordi jeres børn går i samme skole.

Min favorit af alle er måske ferievennen - et venskab, der brænder varmt og klart i to uger omkring hotellets swimmingpool. "Vi ses snart igen", lover I begge, mens I går fra hinanden. I sender måske et julekort i et år eller to. Men så forsvinder de i feriefotoalbummet.

De venner, som Pinterest henviser til, er naturligvis de bedste venner. Den udvalgte gruppe af mennesker, som er loyale og altid er der for dig. At være i deres selskab er altid behageligt og velkendt, da de altid ved, hvad du tænker, og hvad du har brug for. Dette lyder måske som en mærkelig måde at indlede et blogindlæg om en funktion i et planlægningsværktøj på (for det er det i høj grad), men følg mig et øjeblik endnu.

Ser du, de værktøjer og programmer, vi bruger i løbet af vores arbejdsdag, falder i de samme kategorier. Sociale medier? Pinlig overinteresseret skoleven. Teams? Social ven - velegnet til en chat, men du kan ikke lave noget detaljeret arbejde der. Microsoft Word? Praktisk ven. Ingen bliver begejstret for at bruge det, men det er der bare, og det er ikke forfærdeligt. Og ferievennen? TikTok, Clubhouse eller en anden kortlivet platform, der er de rigeur i den pågældende måned. "Jeg holder aldrig op med at spille Pokemon Go," tænkte du ved dig selv. Og nu? Ikke engang et julekort.

Hvad med den bedste ven? Jeg mener, at Doodle og mere specifikt funktionen Bookable Calendar har alle egenskaberne og karakteristika. Lad os tage et kig på dens BFF-egenskaber.

1. Bedste venner gør livet lettere

Vi har alle sammen den ven, som synes at tiltrække drama. De er sjove at have omkring sig. Selvfølgelig gør de livet behageligt, men de er ikke bedstevenner, fordi de gør alting så kompliceret. Bedste venner gør det ikke kompliceret; de hjælper dig med at forenkle.

Bookable Calendar er nem at oprette og nem at bruge. Indstil den til at passe til din tilgængelighed, opret kalenderreglerne, og del den derefter med kunder, partnere og kolleger. Ikke flere e-mails frem og tilbage. Timer med at forsøge at planlægge møder spares øjeblikkeligt. Og den synkroniseres ubesværet med dit foretrukne kalenderværktøj. Ingen dramatik.

2. Bedste venner er sjove at være sammen med

Gode venner får dig til at grine, de får dig til at smile, de får dig til at få det godt med dig selv. Ligesom Bookable Calendars. Behovet for at udføre små og gentagne opgaver, som f.eks. at forsøge at planlægge møder med kunder, er afgørende for reduceret engagement i arbejdsstyrken. Og mindre engagerede medarbejdere er mere tilbøjelige til at forlade virksomheden, blive stressede eller tage sygedage. De er også mindre produktive. Hvis du reducerer planlægningsbyrden, får du motiverede og engagerede medarbejdere, som er bedre rustet til at hjælpe dig med at nå dine forretningsmål.

3. De bedste venner er givere, ikke tagerere

Vi har alle brug for at støtte os til vores venner fra tid til anden; det er det, de er der for. Men nogle forhold ser kun ud til at gå én vej: det handler kun om dem. Sådan er det ikke med Bookable Calendar. Åh nej.

Bookable Calendar beder ikke om meget fra dig. Det er helt og holdent "sæt og glem det". Og når du først har indstillet og glemt det, er det gaven, der bliver ved med at give: hurtigere planlægning, færre e-mails, mindre stress og mere tid til at arbejde på de vigtige ting. Sikke en ven!

4. Bedste venner er ikke jaloux

En underafdeling af de trængende venner er de venner, der gerne monopoliserer al din tid. De sluger grådigt hvert eneste ledige øjeblik, så du ikke har et minut for dig selv, og slet ikke tid til at få nye venner. Som HR-processer.

Goold gamle Bookable Calendar er uselvisk. Som en trofast kammerat er den der for dig, når du har brug for den, og den bliver ikke jaloux. Den gør alt for at frigøre tid, så du kan bruge endnu mere tid på møder med kunder eller på at håndtere de irriterende HR-processer.

5. Bedste venner er støttende

Tegnet på en ægte bedste ven er, at du har det svært, når du har det svært. De dropper alt for at komme og få en snak, eller de tager straks telefonen og ringer til dig. De er der, hvor du har brug for dem, lige når du har mest brug for dem. Det er også det, der er Bookable Calendar over det hele. BC er altid der for dig gennem sin række bots og integrationer - uanset om du er i Outlook, Teams eller Google Meet, er den ved din side og hjælper dig, når du har brug for det. Desuden er den fuldstændig platformsuafhængig.

6. De bedste venner besvarer dine opkald

Du ringer, og de svarer ikke. Du ankommer til et møde, de dukker ikke op. Dette er enten beskrivelser af dårlige venner eller katastrofale kundemøder.

Heldigvis har Bookable Calendar dig også i dette tilfælde. Alle invitationer, der genereres via Bookable Calendar, har et link til at ændre tidsplanlægning lige der. Kunder, der står over for deadlines eller uventede planændringer, kan hurtigt og ubesværet vælge et nyt tidspunkt og en ny dato for mødet, hvilket betyder, at din tid og energi ikke går til spilde på udeblivelser eller aflysninger i sidste øjeblik.

7. Bedste venner er bare bedste venner

Måske er de gode lyttere. Eller de forstår dig. Eller I har bare kendt hinanden så længe, at I ved, hvad hinanden tænker. Nogle gange er det svært at finde ud af præcist, hvorfor en bestemt person eller et online planlægningsværktøj er bedste venner. Det er de bare. Jeres forhold fungerer simpelthen. Du kan ikke forestille dig et liv uden dem, og verden er lidt bedre og mere solrig, fordi du ved, at de er der, hvis du har brug for dem.

Ved du, hvad der også er sådan? Okay, du har forstået det.

Vidste du, at du ud over Bookable Calendar også kan indstille påmindelser om møder via Doodle? til, hvorfor påmindelser om møder er vigtige.

Bookable Calendar er nu Booking Page!