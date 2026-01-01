Pinterest पर एक त्वरित झलक दिखाती है कि सभी दोस्त या तो छद्म रूप में देवदूत हैं, या दुनिया को एक साथ जोड़े रखने वाला सीमेंट हैं, या आत्मा को ताज़गी देने में सक्षम हैं। ये भावनाएँ जितनी चीनी-सी मीठी हैं, उतनी ही असत्य भी। हम सभी जानते हैं कि वास्तव में, हालांकि दोस्ती खूबसूरत हो सकती है, सभी दोस्ती समान या समान रूप से जादुई नहीं होतीं।

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वह "दोस्त" है जिसके साथ तुम स्कूल गए थे और जो सोशल मीडिया पर तुम्हारा पीछा करता है। तुम उन्हें कभी सचमुच नहीं देखते, सिवाय उस समय जब घर आने पर तुम उनसे अजीब तरह से टकरा जाते हो और तुम्हें कभी ठीक से नहीं पता होता कि क्या कहो, लेकिन सौभाग्य से उन्हें पता होता है। सब कुछ आपके बारे में

एक सामाजिक दोस्त होता है, जो बातचीत और ड्रिंक के लिए तो ठीक है, लेकिन आपके रिश्ते की गहराई आधी रात की संबुका शॉट जितनी ही सतही रहती है। सुविधाजनक दोस्त ठीक-ठाक होता है, लेकिन आप सिर्फ इसलिए दोस्त हैं क्योंकि वे उसी सड़क पर रहते हैं या आपके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं।

मेरी सबसे पसंदीदा शायद छुट्टियों की दोस्ती है — एक ऐसी दोस्ती जो होटल के स्विमिंग पूल के किनारे दो हफ्ते तक बहुत जोरों से और चमकदार रूप से जलती है। "चलो जल्दी मिलते हैं," आप दोनों विदा होते समय कहते हैं। आप एक-दो साल तक क्रिसमस कार्ड भेज सकते हैं। लेकिन फिर वे छुट्टियों की फोटो एलबमों में धुंधली पड़ जाती हैं।

जिन दोस्तों का Pinterest जिक्र कर रहा है, वे बेशक आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। वह चुनिंदा समूह जो वफादार है और हमेशा आपके लिए मौजूद रहता है। उनकी संगति में रहना हमेशा आरामदायक और परिचित होता है, क्योंकि वे हमेशा जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और आपको क्या चाहिए। यह शेड्यूलिंग टूल की एक फीचर के बारे में ब्लॉग पोस्ट पेश करने का एक अजीब तरीका लग सकता है (क्योंकि वास्तव में यह वैसा ही है), लेकिन कृपया थोड़ी देर और मेरा साथ दीजिए।

देखिए, हमारे कामकाजी दिन के दौरान जिन उपकरणों और प्रोग्रामों का हम उपयोग करते हैं, वे एक ही श्रेणी में आते हैं। सोशल मीडिया? एक अजीब, ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी लेने वाला स्कूल का दोस्त। टीम्स? एक सामाजिक दोस्त — बातचीत के लिए उपयुक्त, लेकिन आप उस पर कोई विस्तृत काम नहीं कर सकते। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? एक सुविधाजनक दोस्त। इसे इस्तेमाल करने के लिए कोई उत्साहित नहीं होता, लेकिन यह बस मौजूद है और, खैर, यह बहुत बुरा भी नहीं है। और छुट्टियों का दोस्त? टिकटॉक, क्लबहाउस या उस महीने का कोई भी अल्पकालिक प्लेटफ़ॉर्म जो चलन में हो। "मैं पोकेमॉन गो खेलना कभी नहीं छोड़ूंगा," आपने खुद से कहा था। अब? क्रिसमस कार्ड भी नहीं।

सबसे अच्छे दोस्त का क्या? खैर, मेरा मानना है कि Doodle और, विशेष रूप से, बुक करने योग्य कैलेंडर सुविधा इसमें सभी गुण और विशेषताएँ हैं। आइए इसकी BFF योग्यताएँ देखें।

1. सबसे अच्छे दोस्त जीवन को आसान बनाते हैं।

हम सभी के पास वह दोस्त होता है जो ड्रामा को आकर्षित करता दिखता है। उनके साथ समय बिताना मज़ेदार होता है। हाँ, वे जीवन को आनंददायक बनाते हैं, लेकिन वे सबसे अच्छे दोस्त बनने लायक नहीं होते क्योंकि वे हर चीज़ को बहुत जटिल बना देते हैं। सबसे अच्छे दोस्त जटिलता नहीं बढ़ाते; वे चीज़ों को सरल बनाने में मदद करते हैं।

बुकएबल कैलेंडर सेट अप करना आसान है और उपयोग करना भी आसान है। इसे अपनी उपलब्धता के अनुसार सेट करें, कैलेंडर के नियम बनाएँ, और फिर ग्राहकों, साझेदारों और सहकर्मियों के साथ साझा करें। अब ईमेल का आदान-प्रदान नहीं करना पड़ेगा। मीटिंग शेड्यूल करने में लगने वाले घंटों की बचत तुरंत हो जाती है। और यह आपके पसंदीदा कैलेंडर टूल के साथ सहजता से सिंक हो जाता है। कोई झंझट नहीं।

2. सबसे अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताना मज़ेदार होता है।

अच्छे दोस्त आपको हँसाते हैं, वे आपको मुस्कुराते हैं, वे आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराते हैं। बिल्कुल बुकएबल कैलेंडर्स की तरह। ग्राहकों के साथ बैठकें निर्धारित करने की कोशिश करने जैसे तुच्छ और दोहराए जाने वाले कार्यों को करने की आवश्यकता, के लिए महत्वपूर्ण है घटी हुई सहभागिता कार्यबल के भीतर। और कम संलग्न कर्मचारी कंपनी छोड़ने, तनावग्रस्त होने या बीमारी की छुट्टियाँ लेने की अधिक संभावना रखते हैं। वे कम उत्पादक भी होते हैं। शेड्यूलिंग के बोझ को कम करें और आपके पास प्रेरित और संलग्न कर्मचारी होंगे जो बेहतर रूप से सुसज्जित हैं। आपके व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिएबिंदु

3. सबसे अच्छे दोस्त देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं।

हम सभी को समय-समय पर अपने दोस्तों पर भरोसा करना पड़ता है; वे इसके लिए ही होते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते केवल एकतरफा ही लगते हैं: सब कुछ उन्हीं के बारे में होता है। बुकएबल कैलेंडर ऐसा नहीं है। ओह नहीं।

बुकएबल कैलेंडर आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। यह पूरी तरह से "सेट करें और भूल जाएं" है। और एक बार "सेट और भूल" हो जाने के बाद, यह वह उपहार है जो लगातार लाभ देता रहता है: तेज़ शेड्यूलिंग, कम ईमेल, कम तनाव, महत्वपूर्ण कामों पर काम करने के लिए अधिक समय। क्या शानदार साथी है!

4. सबसे अच्छे दोस्त ईर्ष्यालु नहीं होते।

जरूरतमंद दोस्तों का एक उपसमूह वे दोस्त हैं जो आपका सारा समय हड़प लेना पसंद करते हैं। वे लालच से हर खाली पल निगल लेते हैं, ताकि आपको खुद के लिए एक मिनट भी न मिले, नए दोस्त बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे HR प्रक्रियाएँ।

गोल्ड ओल्ड बुकेबल कैलेंडर निःस्वार्थ है। एक वफादार दोस्त की तरह, यह आपकी ज़रूरत पड़ने पर हमेशा आपके साथ रहता है और ईर्ष्या नहीं करता। यह आपके लिए समय खाली करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, ताकि आप ग्राहकों के साथ बैठकों में या उन झंझट भरी HR प्रक्रियाओं से निपटने में और अधिक समय बिता सकें।

5. सबसे अच्छे दोस्त सहयोगी होते हैं।

एक सच्चे सबसे अच्छे दोस्त की पहचान तब होती है जब आपको मुश्किल समय से गुजरना पड़ता है। वे सब कुछ छोड़कर आकर बातें करने आते हैं, या तुरंत फोन उठाकर आपको कॉल करते हैं। वे वहीं होते हैं जहाँ आपको उनकी ज़रूरत होती है, ठीक उसी समय जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यही बात Bookable Calendar पर भी पूरी तरह लागू होती है। BC हमेशा अपने माध्यम से आपके लिए मौजूद रहता है। बॉट्स और इंटीग्रेशन्स की श्रृंखला — चाहे आप आउटलुक, टीम्स या गूगल मीट पर हों, यह ज़रूरत पड़ने पर आपकी मदद के लिए आपके साथ है। साथ ही, यह पूरी तरह से प्लेटफ़ॉर्म-निष्पक्ष है।

6. सबसे अच्छे दोस्त आपकी कॉल्स का जवाब देते हैं।

आप फोन करते हैं, वे जवाब नहीं देते। आप बैठक में पहुँचते हैं; वे नहीं आते। ये या तो बुरे दोस्तों का वर्णन हैं या विनाशकारी ग्राहक बैठकों का।

सौभाग्य से, बुकेबल कैलेंडर इस मामले में भी आपकी मदद करता है। बुकेबल कैलेंडर के माध्यम से भेजे गए प्रत्येक निमंत्रण में पुनःनिर्धारण लिंक सीधे उपलब्ध होता है। समयसीमाओं का सामना कर रहे या अचानक योजना में बदलाव का सामना कर रहे ग्राहक बैठक के लिए आसानी से और तुरंत नया समय और तारीख चुन सकते हैं, जिससे आपका समय और ऊर्जा अनुपस्थित रहने वालों या अंतिम समय में रद्द होने वालों पर बर्बाद नहीं होती।

7. सबसे अच्छे दोस्त बस सबसे अच्छे दोस्त होते हैं।

शायद वे बेहतरीन श्रोता हैं। या वे आपको समझते हैं। या आप एक-दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं कि आप जान जाते हैं कि एक-दूसरे के मन में क्या है। कभी-कभी, यह समझना मुश्किल होता है कि कोई खास व्यक्ति, या कोई ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल, सबसे अच्छे दोस्त बनने के काबिल क्यों है। वे बस होते ही हैं। आपका रिश्ता बस काम करता है। आप उनके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते और दुनिया थोड़ी बेहतर और उज्जवल हो जाती है क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो वे आपके साथ हैं।

तुम्हें पता है और क्या वैसा ही है..? ठीक है, तुम समझ ही गए।

बुकएबल कैलेंडर के अलावा, क्या आप जानते हैं कि आप Doodle के माध्यम से मीटिंग रिमाइंडर सेट कर सकते हैं? यहाँ कुछ कारण हैं मीटिंग रिमाइंडर क्यों मायने रखते हैं।

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बुकएबल कैलेंडर अब बुकिंग पेज है!