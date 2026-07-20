En snabb blick på Pinterest räcker för att inse att alla vänner antingen är änglar i förklädnad, det cement som håller ihop världen eller har förmågan att ge själen ny kraft. Sådana känslor är lika klibbigt söta som de är osanna. Vi vet alla att vänskap visserligen kan vara något vackert, men att inte alla vänskap är likvärdiga eller lika magiska.

Är du redo att sätta igång? Prova gratis Begär en demonstration

Så finns det den där ”vännen” som du gick i skolan med och som förföljer dig på sociala medier. Du träffar hen egentligen aldrig, förutom när ni på ett lite pinsamt sätt stöter på varandra när du är hemma på besök – då vet du aldrig riktigt vad du ska säga, men lyckligtvis vet hen allt om dig.

Det finns den där sociala kompisen som är bra att träffa för en pratstund och en drink, men vars relation till dig förblir lika ytlig som en sambuca-shot mitt i natten. Denna bekvämlighetskompis är visserligen trevlig nog, men ni är bara vänner för att hen bor på samma gata eller för att era barn går i samma skola.

Min absoluta favorit är kanske semestervännen – en vänskap som brinner intensivt och starkt under två veckor vid hotellets pool. ”Vi ses snart”, lovar ni båda när ni skiljs åt. Kanske skickar ni ett julkort till varandra i ett eller två år. Men sedan försvinner de in i semesterfotoalbumen.

De vänner som Pinterest syftar på är förstås de allra bästa vännerna. Den där utvalda gruppen människor som är lojala och alltid finns där för dig. Det känns alltid tryggt och bekvämt att vara i deras sällskap, eftersom de alltid vet vad du tänker och vad du behöver. Det här kanske låter som ett konstigt sätt att inleda ett blogginlägg om en funktion i ett schemaläggningsverktyg (för det är det verkligen), men ha tålamod med mig ett ögonblick till.

Du förstår, de verktyg och program vi använder under arbetsdagen faller inom samma kategorier. Sociala medier? Den där pinsamma, överintresserade skolkompisen. Teams? Den sociala kompisen – perfekt för en pratstund, men man kan inte utföra något detaljerat arbete där. Microsoft Word? Den praktiska kompisen. Ingen blir särskilt uppspelt över att använda det, men det finns ju där och, tja, det är inte direkt hemskt. Och semestervännen? TikTok, Clubhouse eller vilken kortlivad plattform som än är på modet just den månaden. ”Jag kommer aldrig sluta spela Pokémon Go”, tänkte du för dig själv. Nu? Inte ens ett julkort.

Och den bästa vännen då? Tja, jag skulle säga Doodle och, mer specifikt, funktionen ”Bookable Calendar” har alla egenskaper och kännetecken. Låt oss ta en titt på dess meriter som bästa vän.

1. Bästa vänner gör livet enklare

Vi har alla en sådan vän som verkar dra till sig dramatik. Det är roligt att ha dem i sin närhet. Visst, de gör livet trevligare, men de är inte det rätta valet som bästa vän eftersom de gör allt så komplicerat. Bästa vänner komplicerar inte saker och ting; de hjälper dig att förenkla dem.

Bookable Calendar är enkelt att konfigurera och lätt att använda. Ställ in den efter din tillgänglighet, skapa kalenderregler och dela sedan med kunder, samarbetspartners och kollegor. Inget mer mejlande fram och tillbaka. Du sparar omedelbart timmar av mötesplanering. Och den synkroniseras smidigt med det kalenderverktyg du föredrar. Helt utan krångel.

2. Det är roligt att umgås med sina bästa vänner

Goda vänner får dig att skratta, de får dig att le och de får dig att må bra. Precis som Bookable Calendars. Behovet av att utföra enkla och repetitiva uppgifter, som att försöka boka möten med kunder, är avgörande för minskat engagemang bland personalen. Och medarbetare med lägre engagemang löper större risk att lämna företaget, drabbas av stress eller sjukskriva sig. De är dessutom mindre produktiva. Minska arbetsbördan i samband med schemaläggningen så får du motiverade och engagerade medarbetare som är bättre rustade för att hjälpa dig att nå dina affärsmål.

3. Bästa vänner är de som ger, inte de som tar

Vi behöver alla få stöd av våra vänner då och då; det är ju därför de finns där. Men vissa relationer verkar bara gå åt ett håll: allt handlar om dem. Bookable Calendar är inte så. Åh nej.

Bookable Calendar kräver inte mycket av dig. Det är helt och hållet ”ställ in och glöm bort”. Och när du väl har ”ställt in och glömt bort” det är det en gåva som fortsätter att ge: snabbare schemaläggning, färre e-postmeddelanden, mindre stress och mer tid att ägna åt det viktiga. Vilken kompis!

4. Bästa vänner är inte avundsjuka

En undergrupp bland de behövande vännerna är de vänner som gärna tar upp all din tid. De slukar girigt varje ledig stund så att du inte har en minut över för dig själv, för att inte tala om tid att skaffa nya vänner. Precis som HR-processer.

Den gamla goda Bookable-kalendern är osjälvisk. Precis som en trogen kompis finns den där för dig när du behöver den och blir aldrig avundsjuk. Den gör sitt yttersta för att frigöra tid så att du kan ägna ännu mer tid åt möten med kunder eller hantera de där besvärliga HR-processerna.

5. Bästa vänner ställer upp för varandra

Ett tecken på en riktig bästa vän är när du har det svårt. Då släpper de allt för att komma och prata med dig, eller så lyfter de genast luren och ringer dig. De finns där du behöver dem, precis när du behöver dem som mest. Det är precis så Bookable Calendar fungerar också. BC finns alltid där för dig genom sin utbud av botar och integrationer — oavsett om du använder Outlook, Teams eller Google Meet finns den alltid till hands och hjälper dig när du behöver det. Dessutom är den helt plattformsoberoende.

6. Bästa vänner ringer tillbaka

Du ringer, men de svarar inte. Du kommer till ett möte, men de dyker inte upp. Det här är antingen beskrivningar av dåliga vänner eller katastrofala kundmöten.

Lyckligtvis hjälper Bookable Calendar dig även i det här fallet. Varje inbjudan som skapas via Bookable Calendar innehåller en länk för ombokning direkt i meddelandet. Kunder som har tidsfrister eller drabbas av oväntade ändringar i sina planer kan snabbt och enkelt välja ett nytt datum och en ny tid för mötet, vilket innebär att din tid och energi inte går till spillo på uteblivna besök eller avbokningar i sista minuten.

7. Bästa vänner är bara bästa vänner

Kanske är de fantastiska på att lyssna. Eller så förstår de dig. Eller så har ni helt enkelt känt varandra så länge att ni vet vad den andre tänker. Ibland är det svårt att sätta fingret på exakt varför en viss person – eller ett visst verktyg för tidsbokning online – är som en bästa vän. Det är de bara. Er relation fungerar helt enkelt. Du kan inte föreställa dig ett liv utan dem, och världen är lite bättre och ljusare eftersom du vet att de finns där om du behöver dem.

Vet du vad mer som är så där...? Okej, du fattar nog.

Visste du att du, förutom Bookable Calendar, även kan ställa in mötespåminnelser via Doodle? Här är några skäl Varför påminnelser om möten är viktiga.

Är du redo att sätta igång? Prova gratis Begär en demonstration

”Bookable Calendar” heter nu ”Booking Page”!