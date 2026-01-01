Czym jest comiesięczne spotkanie?

Comiesięczne spotkania mogą dotyczyć najróżniejszych tematów, takich jak omówienie postępów, dostosowanie strategii całego zespołu w celu osiągnięcia lepszych wyników i wiele innych. Spotkania te stanowią doskonały sposób na zapewnienie swobodnego przepływu informacji i pomysłów w firmie.

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W tym miejscu możesz stworzyć przestrzeń, w której członkowie zespołu poczują, że są wysłuchani, przekazać fakty i dane liczbowe oraz zaplanować przyszłe działania. Comiesięczne spotkania mogą pomóc każdemu członkowi zespołu poczuć się pełnym energii, zmotywowanym i dumnym ze swoich osiągnięć z ostatniego miesiąca.

Nie muszą to jednak być wyłącznie spotkania służbowe. Regularne spotkania z przyjaciółmi i rodziną to świetny sposób, by sprawdzić, czy wszystko u nich w porządku, a także zadbać o własne zdrowie psychiczne.

Jak zaplanować spotkanie

Zacznij od zastanowienia się, jaki jest cel spotkania, i przygotuj listę ról. W ten sposób zapewnisz przejrzystość i ogólną strukturę planowanego spotkania. Możesz również przydzielić role uczestnikom, aby usprawnić przebieg spotkania. Opracuj plan spotkania, aby skupić się na kluczowych tematach.

Gdy wszyscy już się zgromadzą, zdecyduj, kto będzie przewodniczył spotkaniu, jeśli nie będziesz to ty. Upewnij się, że osoba ta ma porządek obrad, trzymaj się go i daj każdemu szansę zabrania głosu. Ważne jest, aby wysłuchać wszystkich obecnych. Ponadto, jeśli w niektórych kwestiach prowadzenie przejmie inna osoba, na przykład kierownik działu posiadający większą wiedzę na dany temat, upewnij się, że osoba przewodnicząca jest tego świadoma.

Czasami warto zacząć od ćwiczenia przełamującego pierwsze lody lub czegoś, co pomoże wszystkim poczuć się swobodnie. Nawet kilka minut na pogawędkę i wymianę nowinek z kolegami może sprawić, że ludzie będą czuli się bardziej na swój sposób, by zabrać głos – zwłaszcza jeśli jest to duże spotkanie.

Upewnij się, że porządek obrad jest uporządkowany według priorytetów, aby nie pominąć żadnej ważnej kwestii. Zacznij od góry i przechodź kolejno przez wszystkie punkty. Jeśli wydaje ci się, że jakaś sprawa zajmie zbyt dużo czasu, zaproponuj przeniesienie jej do kolejnego spotkania, gdzie będzie można omówić ją bardziej szczegółowo.

Gdy spotkanie dobiega końca, zanotuj wszelkie sprawy wymagające dalszych działań oraz punkty do realizacji i uzgodnij, kiedy omówisz je z odpowiednimi osobami.

Po zakończeniu spotkania poproś o opinie, abyś mógł stale udoskonalać strukturę comiesięcznych spotkań i czerpać z nich jak najwięcej korzyści.

Można również poświęcić chwilę na omówienie wszelkich aktualnych spraw, takich jak kierunek, w którym zmierzacie (najlepiej zacząć od pozytywnego akcentu – cieszymy się, że udało nam się dotychczas osiągnąć tyle, ale przed nami jeszcze wiele do zrobienia).

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Jak zaplanować comiesięczne spotkanie?

Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, czy o rozrywkę, zebranie ludzi na comiesięczne spotkanie to nie lada wyzwanie. Dlatego właśnie masz Doodle .

Nasze Group Poll Dzięki temu narzędziu w ciągu kilku minut dowiesz się, kiedy Twoi goście mają wolne. Wystarczy wybrać przedział czasowy i przesłać go gościom. Oni sami zdecydują, który termin im odpowiada, a Ty będziesz wiedzieć, kiedy możecie się spotkać.

Doodle Professional pozwala również przenieść planowanie na wyższy poziom. Dodaj własne elementy brandingowe do zaproszeń na spotkania, wyłącz reklamy i ustal terminy, w których uczestnicy muszą udzielić odpowiedzi. Ponadto możesz tworzyć nieograniczoną liczbę Booking Page - skuteczny sposób na opanowanie swojego harmonogramu.

Jeśli spotykacie się wirtualnie, dodajcie swoje ulubione narzędzie do wideokonferencji, a Doodle automatycznie dołączy linki do wszystkich wysyłanych przez Was zaproszeń.