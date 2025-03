Qu'est-ce qu'une réunion mensuelle ?

Les réunions mensuelles peuvent couvrir toutes sortes d'ordres du jour, comme l'examen des progrès réalisés, le réalignement de toute votre équipe pour obtenir de meilleurs résultats, etc. Ces réunions sont un excellent moyen de faire circuler les informations et les idées dans votre entreprise.

Vous pouvez y créer un espace pour que les membres de votre équipe se sentent écoutés, relayer des faits et des chiffres et planifier l'avenir. Les réunions mensuelles peuvent aider chaque membre de l'équipe à se sentir énergisé, motivé et fier de ses réalisations du mois précédent.

Ces réunions ne doivent pas être réservées aux affaires. Se réunir régulièrement avec ses amis et sa famille est un excellent moyen de s'assurer qu'ils vont bien et d'améliorer sa propre santé mentale.

Comment planifier votre réunion

Commencez par réfléchir à l'objet de votre réunion et préparez une liste des rôles. De cette façon, vous pourrez donner de la clarté et une structure globale à la réunion prévue. Vous pouvez également attribuer des rôles aux participants afin de rationaliser le processus. Créez un ordre du jour à suivre afin de ne pas vous écarter des principaux sujets abordés.

Une fois que tout le monde est réuni, décidez qui présidera la réunion si ce n'est pas vous. Assurez-vous qu'il dispose de l'ordre du jour, qu'il s'y tient et qu'il donne à chacun la possibilité de s'exprimer. Il est important d'entendre toutes les voix dans la salle. De même, si quelqu'un d'autre dans la salle doit diriger la réunion, par exemple le chef d'un département qui a plus de connaissances sur le sujet, assurez-vous que le président le sache.

Parfois, il peut être utile de commencer par une activité pour briser la glace ou quelque chose pour aider tout le monde à se sentir à l'aise. Le fait de prendre quelques minutes pour discuter et rattraper le temps perdu avec les collègues permet aux participants de se sentir plus à l'aise pour participer, surtout s'il s'agit d'une réunion importante.

Veillez à ce que l'ordre du jour soit organisé par priorité afin que rien d'important ne soit oublié. Commencez par le haut et allez-y progressivement. Si un sujet semble prendre trop de temps, recommandez de le déplacer vers un suivi où il pourra être discuté plus en détail.

À la fin de la réunion, prenez note de tout suivi ou point d'action et arrangez-vous pour en discuter avec les personnes concernées.

Après la réunion, demandez un retour d'information afin d'améliorer continuellement la structure de vos réunions mensuelles et d'en tirer le meilleur parti.

Vous pouvez également faire de la place pour discuter des mises à jour, comme la direction que vous prenez (il est préférable de commencer par une note positive - nous sommes heureux d'avoir accompli tant de choses jusqu'à présent, mais il y a encore beaucoup à faire).

Comment organiser une réunion mensuelle ?

