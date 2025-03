Che cos'è una riunione mensile?

Cos'è una riunione mensile?

Le riunioni mensili possono riguardare ogni tipo di ordine del giorno, come la discussione dei progressi, il riallineamento dell'intero team per ottenere risultati migliori e altro ancora. Queste riunioni sono un ottimo modo per far circolare informazioni e idee all'interno dell'azienda.

Creare una riunione Unitevi in pochi minuti con il vostro account Doodle gratuito

Qui è possibile creare uno spazio per far sentire i membri del team ascoltati, trasmettere fatti e cifre e pianificare il futuro. Le riunioni mensili possono aiutare ogni membro del team a sentirsi carico, motivato e orgoglioso dei risultati ottenuti nell'ultimo mese.

Ma non devono essere solo riunioni di lavoro. Riunirsi regolarmente con i propri amici e familiari è un ottimo modo per assicurarsi che stiano bene e per aiutare anche la propria salute mentale.

Come pianificare la riunione

Iniziate a pensare al motivo della riunione e preparate un elenco di ruoli. In questo modo, è possibile fornire chiarezza e una struttura generale per la riunione prevista. Potete anche assegnare i ruoli ai partecipanti per semplificare il processo. Creare un ordine del giorno da seguire per concentrarsi sugli argomenti principali.

Una volta riuniti tutti, decidete chi presiederà la riunione se non siete voi. Assicuratevi che abbia l'ordine del giorno, che lo rispetti e che dia a tutti la possibilità di parlare. È importante ascoltare tutte le voci presenti nella stanza. Inoltre, se ci sono aree in cui qualcun altro nella stanza deve condurre, per esempio il capo di un dipartimento con una maggiore conoscenza dell'argomento, assicuratevi che il presidente lo sappia.

A volte può essere utile iniziare con un rompighiaccio o qualcosa che aiuti tutti a sentirsi a proprio agio. Anche solo pochi minuti per chiacchierare e fare due chiacchiere con i colleghi possono far sentire le persone più a proprio agio nel contribuire, soprattutto se si tratta di una riunione numerosa.

Assicuratevi che l'ordine del giorno sia organizzato per priorità, in modo da non perdere nulla di importante. Iniziate dall'inizio e procedete per gradi. Se qualcosa sembra richiedere troppo tempo, consigliate di spostarlo in un secondo momento, dove potrà essere discusso in modo più approfondito.

Al termine della riunione, prendete nota di eventuali follow-up o punti d'azione e organizzate una discussione con le persone interessate.

Dopo la riunione, chiedete un feedback per migliorare continuamente la struttura delle vostre riunioni mensili e ottenere il massimo da esse.

Potete anche dedicare spazio alla discussione di eventuali aggiornamenti, come la direzione che state prendendo (meglio iniziare con una nota positiva: siamo contenti di aver raggiunto questi risultati finora, ma c'è ancora molto da fare).

Prova gratuitamente Non serve la carta di credito

Come si organizza una riunione mensile?

Che si tratti di lavoro o di svago, riunire le persone per una riunione una volta al mese non è un'impresa da poco. Ecco perché esiste Doodle.

Il nostro strumento Sondaggio di gruppo può darvi una risposta su quando le persone sono libere in pochi minuti. Basta selezionare una serie di orari e inviarla ai vostri ospiti. Saranno loro a decidere cosa va bene per loro e voi avrete un orario per incontrarvi.

Doodle Professional vi permette anche di portare la programmazione a un livello superiore. Aggiungete il vostro marchio agli inviti alle riunioni, eliminate gli annunci e fissate le scadenze per le risposte. Inoltre, è possibile creare un numero illimitato di Pagine di prenotazione, un modo efficace per tenere sotto controllo i propri impegni.

Se vi riunite virtualmente, aggiungete il vostro strumento di videoconferenza preferito e Doodle aggiungerà automaticamente i link a tutti gli inviti che invierete.

Doodle semplifica l'organizzazione di riunioni mensili, indipendentemente dal numero di partecipanti. Niente e-mail, niente stress, solo più tempo libero per concentrarsi su cose più importanti. Provatelo gratuitamente oggi stesso.