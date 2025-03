O que é uma reunião mensal?

As reuniões mensais podem cobrir todos os tipos de agendas, tais como discutir o progresso, realinhar toda sua equipe para melhores resultados e muito mais. Estas reuniões são uma ótima maneira de obter informações e idéias que fluem através de sua empresa.

Aqui, você pode criar um espaço para fazer com que os membros de sua equipe se sintam ouvidos, transmitir fatos e números e planejar o futuro. As reuniões mensais podem ajudar cada membro da equipe a se sentir energizado, motivado e orgulhoso de suas realizações do último mês.

Mas eles não têm que ser apenas para os negócios. Reunir-se regularmente com seus amigos e familiares é uma ótima maneira de se certificar de que eles estão indo bem e de ajudar sua própria saúde mental também.

Como planejar sua reunião

Comece pensando no que você vai encontrar e prepare uma lista de papéis. Desta forma, você pode proporcionar clareza e uma estrutura geral para a reunião antecipada. Você também pode atribuir papéis aos participantes para agilizar o processo. Crie uma agenda a ser seguida para que você permaneça sobre os tópicos-chave em mãos.

Uma vez que todos estejam juntos, decida quem presidirá a reunião, se não for você. Certifique-se de que eles tenham a agenda, mantenha-se fiel a ela e dê a todos a oportunidade de falar. É importante ouvir todas as vozes que estão na sala. Além disso, se houver áreas onde outra pessoa na sala irá conduzir, por exemplo, o chefe de um departamento com mais conhecimento sobre o assunto, certifique-se de que o presidente saiba disso.

Às vezes pode ser útil começar com um quebra-gelo ou algo para ajudar a todos a se sentirem à vontade. Mesmo apenas alguns minutos para conversar e alcançar os colegas, as pessoas podem se sentir mais à vontade para contribuir - especialmente se for uma grande reunião.

Certifique-se de que a agenda esteja organizada por prioridade para que nada importante seja perdido. Comece pelo topo e siga seu caminho. Se algo parecer que vai levar muito tempo, recomendo que se mude para um acompanhamento onde possa ser discutido com mais detalhes.

No final da reunião, tome nota de qualquer acompanhamento ou pontos de ação e providencie para discuti-los com as pessoas relevantes.

Após a reunião, peça feedback para que você possa melhorar continuamente a estrutura de suas reuniões mensais e tirar o máximo proveito das mesmas.

Você também pode criar espaço para discutir quaisquer atualizações, como a direção que está tomando (o melhor é começar com uma nota positiva - estamos felizes por termos conseguido isto até agora, mas ainda há mais a ser feito).

Como você marca uma reunião de grupo?

