मासिक बैठक क्या है?

मासिक बैठकें सभी प्रकार के एजेंडा को कवर कर सकती हैं, जैसे प्रगति पर चर्चा करना, बेहतर परिणामों के लिए अपनी पूरी टीम को पुनः संरेखित करना और भी बहुत कुछ। ये बैठकें आपकी कंपनी में जानकारी और विचारों के प्रवाह को बनाए रखने का एक शानदार तरीका हैं।

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यहाँ आप अपनी टीम के सदस्यों को सुने जाने का एहसास कराने, तथ्यों और आंकड़ों को साझा करने और भविष्य की योजना बनाने के लिए एक मंच बना सकते हैं। मासिक बैठकें प्रत्येक टीम सदस्य को पिछले महीने की अपनी उपलब्धियों से ऊर्जावान, प्रेरित और गौरवान्वित महसूस करने में मदद कर सकती हैं।

वे सिर्फ़ व्यवसाय के लिए ही नहीं होते। अपने दोस्तों और परिवार के साथ नियमित रूप से मिलना यह जानने का एक शानदार तरीका है कि वे ठीक हैं या नहीं, और यह आपकी मानसिक सेहत के लिए भी फायदेमंद है।

अपनी बैठक की योजना कैसे बनाएं

सबसे पहले यह सोचें कि आप किस उद्देश्य से मिल रहे हैं और भूमिकाओं की एक सूची तैयार करें। इस तरह आप अपेक्षित बैठक के लिए स्पष्टता और एक समग्र ढांचा प्रदान कर सकते हैं। प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए आप प्रतिभागियों को भूमिकाएँ भी सौंप सकते हैं। एक एजेंडा बनाएँ ताकि आप मुख्य विषयों पर केंद्रित रह सकें।

जब सभी लोग एक साथ आ जाएँ, तो तय करें कि अगर आप बैठक की अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं तो कौन करेगा। सुनिश्चित करें कि उनके पास एजेंडा हो, उस पर टिके रहें और सभी को बोलने का मौका दें। कमरे में मौजूद सभी लोगों की बातें सुनना महत्वपूर्ण है। साथ ही, यदि कोई ऐसा क्षेत्र है जिसे कमरे में कोई और व्यक्ति, उदाहरण के लिए उस विषय में अधिक जानकारी रखने वाला विभाग का प्रमुख, नेतृत्व करने वाला है, तो सुनिश्चित करें कि अध्यक्ष को इसकी जानकारी हो।

कभी-कभी बर्फ तोड़ने वाला कोई खेल या ऐसा कुछ शुरू करना मददगार हो सकता है, जिससे सभी सहज महसूस करें। सहकर्मियों के साथ कुछ ही मिनटों की बातचीत और हालचाल पूछने से भी लोग योगदान देने में अधिक सहज महसूस करते हैं – खासकर यदि बैठक बड़ी हो।

सुनिश्चित करें कि एजेंडा प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित हो, ताकि कोई महत्वपूर्ण बात छूट न जाए। ऊपर से शुरू करें और क्रमवार आगे बढ़ें। यदि कोई आइटम बहुत अधिक समय लेगा, तो उसे फॉलो-अप में स्थानांतरित करने का सुझाव दें, जहाँ इस पर अधिक विस्तार से चर्चा की जा सके।

बैठक समाप्त होते ही, किसी भी फॉलो-अप या कार्रवाई बिंदुओं पर ध्यान दें और संबंधित लोगों के साथ उन पर चर्चा करने की व्यवस्था करें।

बैठक के बाद प्रतिक्रिया मांगें ताकि आप अपनी मासिक बैठकों की संरचना में निरंतर सुधार कर सकें और उनसे अधिकतम लाभ उठा सकें।

आप किसी भी अपडेट पर चर्चा करने के लिए भी जगह बना सकते हैं, जैसे आप किस दिशा में जा रहे हैं (सकारात्मक नोट से शुरू करना सबसे अच्छा है – हमें खुशी है कि हमने अब तक इतना हासिल कर लिया है, लेकिन अभी और काम बाकी है)।

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आप मासिक बैठक कैसे निर्धारित करते हैं?

चाहे काम हो या मनोरंजन, लोगों को महीने में एक बार बैठक के लिए एक साथ लाना कोई मामूली काम नहीं है। इसलिए आपके पास Doodle .

हमारा ग्रुप पोल यह टूल आपको मिनटों में यह बता सकता है कि लोग कब फ्री हैं। बस समय की एक सीमा चुनें और उसे अपने मेहमानों को भेजें। वे तय करेंगे कि उनके लिए क्या सुविधाजनक है और फिर आप मिलने का समय तय कर लेंगे।

Doodle Professional यह आपको शेड्यूलिंग को अगले स्तर पर ले जाने की सुविधा भी देता है। मीटिंग निमंत्रणों में अपनी खुद की ब्रांडिंग जोड़ें, विज्ञापनों को हटाएं और लोगों को जवाब देने के लिए समय सीमा निर्धारित करें। साथ ही आप असीमित बना सकते हैं। बुकिंग पेज - अपने कार्यक्रम को संभालने का एक शक्तिशाली तरीका।

यदि आप वर्चुअल रूप से मिल रहे हैं, तो अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जोड़ें और Doodle आपके द्वारा भेजे गए किसी भी निमंत्रण में स्वचालित रूप से लिंक जोड़ देगा।