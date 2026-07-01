Vad är ett månadsmöte?

Månadsmötena kan handla om en rad olika ämnen, till exempel att diskutera framsteg, anpassa hela teamet för bättre resultat och mycket mer. Dessa möten är ett utmärkt sätt att få information och idéer att cirkulera inom företaget.

Skapa ett möte Sätt ihop ett möte på några minuter med ditt eget kostnadsfria Doodle-konto

Här kan du skapa ett forum där teammedlemmarna känner sig hörda, där du kan presentera fakta och siffror samt planera för framtiden. Månadsmöten kan bidra till att varje teammedlem känner sig full av energi, motiverad och stolt över sina prestationer under den senaste månaden.

Men det behöver inte bara handla om affärer. Att träffa vänner och familj regelbundet är ett utmärkt sätt att höra hur de mår och att samtidigt göra något för sin egen psykiska hälsa.

Så här planerar du ditt möte

Börja med att fundera över syftet med mötet och gör en lista över roller. På så sätt kan du skapa tydlighet och en övergripande struktur för det kommande mötet. Du kan också tilldela deltagarna olika roller för att effektivisera processen. Skapa en dagordning att följa så att ni håller er till de viktigaste ämnena.

När alla är samlade ska du bestämma vem som ska leda mötet om det inte är du själv. Se till att den personen har dagordningen, håller sig till den och ger alla möjlighet att yttra sig. Det är viktigt att alla i rummet får komma till tals. Om det finns områden där någon annan i rummet ska leda diskussionen – till exempel en avdelningschef som har bättre insikt i ämnet – se till att ordföranden är medveten om detta.

Ibland kan det vara bra att inleda med en isbrytare eller något annat som får alla att känna sig avslappnade. Redan några minuters prat och småprat med kollegorna kan få deltagarna att känna sig mer bekväma med att delta i diskussionen – särskilt om det är ett stort möte.

Se till att dagordningen är ordnad efter prioritet så att inget viktigt faller mellan stolarna. Börja längst upp och arbeta dig nedåt. Om något verkar ta för lång tid, föreslå att det flyttas till ett uppföljningsmöte där det kan diskuteras mer ingående.

När mötet avslutas bör du notera eventuella uppföljningar eller åtgärdspunkter och komma överens om att diskutera dem med berörda personer.

Be om synpunkter efter mötet så att du kontinuerligt kan förbättra upplägget på dina månatliga möten och få ut så mycket som möjligt av dem.

Du kan också avsätta tid för att diskutera eventuella nyheter, till exempel vilken riktning ni är på väg mot (det är bäst att inleda med något positivt – vi är glada över att vi har kommit så här långt hittills, men det finns fortfarande mer att göra).

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Hur planerar man ett månatligt möte?

Oavsett om det gäller arbete eller fritid är det ingen liten bedrift att samla ihop folk till ett möte en gång i månaden. Det är därför du har Doodle .

Vår Group Poll Med det här verktyget kan du på några minuter få reda på när dina gäster är lediga. Välj helt enkelt ett tidsintervall och skicka det till dina gäster. De väljer sedan vad som passar dem bäst, och du får en tid för mötet.

Doodle Professional gör det också möjligt att ta schemaläggningen till nästa nivå. Lägg till ditt eget varumärke i mötesinbjudningarna, ta bort annonser och ange tidsfrister för deltagarnas svar. Dessutom kan du skapa ett obegränsat antal Booking Pages - ett effektivt sätt att få ordning på din tidsplan.

Om ni ska ha ett virtuellt möte kan du ange ditt favoritverktyg för videokonferenser, så lägger Doodle automatiskt till länkarna i alla inbjudningar du skickar.