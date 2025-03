Hvad er et månedligt møde?

Månedlige møder kan dække alle mulige dagsordener, f.eks. drøftelse af fremskridt, omlægning af hele dit team for at opnå bedre resultater og meget mere. Disse møder er en fantastisk måde at få information og idéer til at flyde gennem din virksomhed.

Her kan du skabe et rum til at få dine teammedlemmer til at føle sig hørt, videregive fakta og tal og planlægge for fremtiden. Månedlige møder kan hjælpe hvert enkelt teammedlem til at føle sig energisk, motiveret og stolt af deres resultater fra den seneste måned.

De behøver dog ikke kun at være til forretningsmøder. At mødes med venner og familie regelmæssigt er en god måde at tjekke, om de har det godt, og det er også godt for din egen mentale sundhed.

Sådan planlægger du dit møde

Start med at overveje, hvad du skal mødes om, og udarbejd en liste over roller. På denne måde kan du skabe klarhed og en overordnet struktur for det forventede møde. Du kan også tildele rollerne til deltagerne for at strømline processen. Udarbejd en dagsorden, som du kan følge, så du bliver ved de vigtigste emner.

Når du har samlet alle, skal du beslutte, hvem der skal lede mødet, hvis det ikke er dig. Sørg for, at de har dagsordenen, at de holder sig til den og giver alle mulighed for at komme til orde. Det er vigtigt at høre alle stemmer i lokalet. Hvis der er områder, hvor en anden person i lokalet skal lede mødet, f.eks. lederen af en afdeling med mere indsigt i emnet, skal du også sørge for, at formanden ved det.

Nogle gange kan det være nyttigt at starte med en isbryder eller noget andet, der kan hjælpe alle til at føle sig trygge. Bare et par minutter til at snakke og snakke med kolleger kan få folk til at føle sig mere trygge ved at bidrage - især hvis det er et stort møde.

Sørg for, at dagsordenen er ordnet efter prioritet, så intet vigtigt går tabt. Begynd øverst og arbejd dig igennem. Hvis noget føles som om, at det vil tage for lang tid, kan du anbefale at flytte det til en opfølgning, hvor det kan diskuteres mere detaljeret.

Når mødet afsluttes, noterer du eventuelle opfølgninger eller handlingspunkter, og sørg for at drøfte dem med de relevante personer.

Efter mødet skal du bede om feedback, så du løbende kan forbedre strukturen af dine månedlige møder og få mest muligt ud af dem.

Du kan også gøre plads til at drøfte eventuelle opdateringer, f.eks. den retning, I er på vej i (det er bedst at starte med en positiv bemærkning - vi er glade for, at vi har opnået så meget indtil videre, men der er mere at gøre).

Hvordan planlægger man et gruppemøde?

Uanset om det er arbejde eller leg, er det ikke nogen lille opgave at samle folk til et møde en gang om måneden. Det er derfor, du har Doodle.

Vores Group Poll værktøj kan give dig et svar på, hvornår folk er ledige på få minutter. Du skal blot vælge en række tidspunkter og sende det til dine gæster. De bestemmer, hvad der passer dem, og I har et tidspunkt at mødes på.

Doodle Professional giver dig også mulighed for at tage planlægning til det næste niveau. Desuden kan du oprette et ubegrænset antal Booking Pages - en effektiv måde at få styr på din tidsplan på.

Hvis du skal mødes virtuelt, kan du tilføje dit foretrukne videokonferenceværktøj, og Doodle vil automatisk tilføje links til alle invitationer, du sender.

Doodle gør det nemt for dig at holde månedlige møder - uanset hvor mange der deltager. Ingen e-mail frem og tilbage, ikke mere stress, bare mere fritid, så du kan fokusere på vigtigere ting. Prøv det gratis i dag.