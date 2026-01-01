Jak zsynchronizować kalendarz aplikacji Microsoft Teams z Kalendarzem Google?
Nie jest wymagana karta kredytowa.
Jeśli korzystasz zarówno z aplikacji Microsoft Teams, jak i Kalendarz Google, a zsynchronizowanie tych dwóch narzędzi pozwala zaoszczędzić czas i usprawnić planowanie. Oto przewodnik Doodle krok po kroku, jak zsynchronizować kalendarz Microsoft Teams z Kalendarzem Google.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Zaloguj się do aplikacji Microsoft Teams
Zacznij od zalogowania się na swoje konto w aplikacji Microsoft Teams. Przejdź do kalendarza i kliknij kartę „Kalendarz” na lewym pasku bocznym, aby otworzyć kalendarz w aplikacji Microsoft Teams.
Pobierz adres URL kalendarza
W prawym górnym rogu kalendarza aplikacji Microsoft Teams kliknij trzy kropki (...) i wybierz opcję „Ustawienia”. W sekcji „Synchronizacja kalendarza” znajdziesz adres URL kalendarza. Skopiuj ten adres do schowka.
Otwórz Kalendarz Google
Teraz otwórz Kalendarz Google w nowej karcie lub oknie.
Aby dodać nowy kalendarz, znajdź sekcję „Inne kalendarze” na lewym pasku bocznym. Kliknij ikonę „+” obok niej i wybierz opcję „Z adresu URL”.
Wklej skopiowany adres URL kalendarza z aplikacji Microsoft Teams w odpowiednim polu i kliknij „Dodaj kalendarz”.
Kalendarz Google spróbuje zsynchronizować się z kalendarzem Microsoft Teams, korzystając z podanego adresu URL. Może to potrwać chwilę. Po zakończeniu synchronizacji wydarzenia z kalendarza Microsoft Teams pojawią się w Kalendarzu Google.
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Dostosuj ustawienia
W Kalendarzu Google możesz dostosować ustawienia wyświetlania zsynchronizowanego kalendarza. Kliknij trzy kropki obok nowo dodanego kalendarza i wybierz opcję „Ustawienia kalendarza”.
Wykonując te czynności, pomyślnie zsynchronizowałeś kalendarz aplikacji Microsoft Teams z Kalendarzem Google. Teraz możesz wygodnie przeglądać swoje spotkania i terminy oraz zarządzać nimi z poziomu obu platform.