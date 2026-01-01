Comment synchroniser le calendrier Microsoft Teams avec Google Calendar ?

Si vous utilisez à la fois Microsoft Teams et Google Calendar, la synchronisation des deux peut vous faire gagner du temps et rationaliser votre planification. Voici le guide étape par étape de Doodle sur la synchronisation de votre calendrier Microsoft Teams avec Google Calendar.

Se connecter à Microsoft Teams

Commencez par vous connecter à votre compte Microsoft Teams. Accédez à votre calendrier et cliquez sur l'onglet "Calendrier" dans la barre latérale gauche pour ouvrir votre calendrier Microsoft Teams.

Créer une page de réservation

Obtenir l'URL du calendrier

Dans le coin supérieur droit de votre calendrier Microsoft Teams, cliquez sur les trois points (...) et sélectionnez "Paramètres". Dans la section "Synchronisation du calendrier", vous trouverez l'URL du calendrier. Copiez cette URL dans votre presse-papiers.

Ouvrir le calendrier Google

Ouvrez maintenant votre agenda Google dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre.

Pour ajouter un nouveau calendrier, recherchez la section "Autres calendriers" dans la barre latérale gauche. Cliquez sur l'icône "+" située à côté et choisissez "À partir de l'URL".

Collez l'URL du calendrier copié depuis Microsoft Teams dans le champ prévu à cet effet et cliquez sur "Ajouter un calendrier".

Google Agenda tente de se synchroniser avec votre calendrier Microsoft Teams à l'aide de l'URL fournie. Cela peut prendre quelques instants. Une fois la synchronisation terminée, les événements de votre calendrier Microsoft Teams apparaîtront dans votre calendrier Google.

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Ajuster les paramètres

Créer une page de réservation

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'affichage de votre calendrier synchronisé dans Google Agenda. Cliquez sur les trois points en regard de votre calendrier nouvellement ajouté et sélectionnez "Paramètres du calendrier".

En suivant ces étapes, vous avez réussi à synchroniser votre calendrier Microsoft Teams avec Google Calendar. Vous pouvez désormais afficher et gérer facilement vos réunions et rendez-vous à partir de l'une ou l'autre plateforme.