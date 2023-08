Como sincronizar o calendário do Microsoft Teams com o Google Calendar?

Se você estiver usando o Microsoft Teams e o Google Calendar, a sincronização dos dois pode economizar seu tempo e agilizar sua programação. Aqui está o guia passo a passo do Doodle sobre como sincronizar seu calendário do Microsoft Teams com o Google Calendar.

Entre no Microsoft Teams

Comece fazendo login na sua conta do Microsoft Teams. Acesse o seu calendário e clique na guia "Calendário" na barra lateral esquerda para abrir o calendário do Microsoft Teams.

Obter a URL do calendário

No canto superior direito do seu calendário do Microsoft Teams, clique nos três pontos (...) e selecione "Configurações". Na seção "Sincronização do calendário", você encontrará o URL do calendário. Copie esse URL para sua área de transferência.

Abra o Google Agenda

Agora, abra o Google Agenda em uma nova guia ou janela.

Para adicionar um novo calendário, localize a seção "Outros calendários" na barra lateral esquerda. Clique no ícone "+" ao lado dela e escolha "From URL" (Do URL).

Cole o URL do calendário copiado do Microsoft Teams no campo fornecido e clique em "Add Calendar".

O Google Agenda tentará sincronizar com seu calendário do Microsoft Teams usando o URL fornecido. Isso pode levar alguns minutos. Quando a sincronização for concluída, os eventos do calendário do Microsoft Teams aparecerão no Google Agenda.

Ajustar configurações

Você pode personalizar as configurações de exibição do calendário sincronizado no Google Agenda. Clique nos três pontos ao lado do calendário recém-adicionado e selecione "Configurações do calendário".

Seguindo essas etapas, você sincronizou com sucesso o calendário do Microsoft Teams com o Google Calendar. Agora você pode visualizar e gerenciar de forma conveniente suas reuniões e compromissos em qualquer uma das plataformas.