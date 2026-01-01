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Guide pratiche

Come sincronizzare il calendario di Microsoft Teams con Google Calendar?

Tempo di lettura: 3 minuti
MS Teams and Google Cal

Se utilizzate sia Microsoft Teams che Google Calendar, la sincronizzazione dei due può farvi risparmiare tempo e ottimizzare la programmazione. Ecco la guida passo passo di Doodle su come sincronizzare il calendario di Microsoft Teams con Google Calendar.

Accedi a Microsoft Teams

Iniziate con l'accesso al vostro account Microsoft Teams. Accedere al calendario e fare clic sulla scheda "Calendario" nella barra laterale sinistra per aprire il calendario di Microsoft Teams.

Ottenere l'URL del calendario

Nell'angolo in alto a destra del calendario di Microsoft Teams, fare clic sui tre punti (...) e selezionare "Impostazioni". Nella sezione "Sincronizzazione del calendario", troverete l'URL del calendario. Copiare questo URL negli appunti.

Aprire Google Calendar

A questo punto, aprire il calendario di Google in una nuova scheda o finestra.

Per aggiungere un nuovo calendario, trovare la sezione "Altri calendari" nella barra laterale sinistra. Fare clic sull'icona "+" accanto e scegliere "Da URL".

Incollare l'URL del calendario copiato da Microsoft Teams nel campo previsto e fare clic su "Aggiungi calendario".

Google Calendar tenterà di sincronizzarsi con il calendario di Microsoft Teams utilizzando l'URL fornito. Potrebbero essere necessari alcuni istanti. Una volta completata la sincronizzazione, gli eventi del calendario di Microsoft Teams appariranno nel calendario di Google.

Regola le impostazioni

È possibile personalizzare le impostazioni di visualizzazione del calendario sincronizzato in Google Calendar. Fare clic sui tre punti accanto al calendario appena aggiunto e selezionare "Impostazioni calendario".

Seguendo questi passaggi, si è riusciti a sincronizzare il calendario di Microsoft Teams con Google Calendar. Ora è possibile visualizzare e gestire comodamente le riunioni e gli appuntamenti da entrambe le piattaforme.

Sincronizzare i calendari è una soluzione valida, ma se ti ritrovi a dover passare da Microsoft a Google per ogni riunione, quel disagio di solito ti sta dicendo qualcosa. Ecco i 3 momenti in cui il tuo strumento di calendario non fa più al caso tuo, e come funziona il coordinamento tra ecosistemi diversi, al di là della semplice sincronizzazione.

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