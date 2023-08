Hvordan synkroniserer man Microsoft Teams-kalenderen med Google Kalender?

Hvis du bruger både Microsoft Teams og Google Calendar, kan synkronisering af de to spare dig tid og strømline din planlægning. Her er Doodles trin-for-trin-guide til, hvordan du synkroniserer din Microsoft Teams-kalender med Google Kalender.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Log ind på Microsoft Teams

Start med at logge ind på din Microsoft Teams-konto. Få adgang til din kalender, og klik på fanen "Kalender" i venstre sidepanel for at åbne din Microsoft Teams-kalender.

Hent kalenderens URL

I øverste højre hjørne af din Microsoft Teams-kalender skal du klikke på de tre prikker (...) og vælge "Indstillinger". Under afsnittet "Kalendersynkronisering" finder du kalenderens URL. Kopier denne URL til din udklipsholder.

Åbn Google Kalender

Nu skal du åbne din Google Kalender i en ny fane eller et nyt vindue.

For at tilføje en ny kalender skal du finde afsnittet "Andre kalendere" i venstre sidepanel. Klik på ikonet "+" ved siden af, og vælg "Fra URL".

Indsæt den kopierede kalender-URL fra Microsoft Teams i det angivne felt, og klik på "Tilføj kalender."

Google Kalender vil forsøge at synkronisere med din Microsoft Teams-kalender ved hjælp af den angivne URL. Det kan tage et øjeblik. Når synkroniseringen er fuldført, vil dine Microsoft Teams-kalenderbegivenheder blive vist i din Google Kalender.

Del din kalender Opret en gratis Doodle-konto og del din kalender på få minutter

Juster indstillinger

Du kan tilpasse visningsindstillingerne for din synkroniserede kalender i Google Kalender. Klik på de tre prikker ved siden af din nyligt tilføjede kalender, og vælg "Kalenderindstillinger".

Ved at følge disse trin har du synkroniseret din Microsoft Teams-kalender med Google Kalender. Nu kan du nemt se og administrere dine møder og aftaler fra begge platforme.