Hvordan synkroniserer man Microsoft Teams-kalenderen med Google Kalender?
Hvis du bruger både Microsoft Teams og Google Calendar, kan synkronisering af de to spare dig tid og strømline din planlægning. Her er Doodles trin-for-trin-guide til, hvordan du synkroniserer din Microsoft Teams-kalender med Google Kalender.
Log ind på Microsoft Teams
Start med at logge ind på din Microsoft Teams-konto. Få adgang til din kalender, og klik på fanen "Kalender" i venstre sidepanel for at åbne din Microsoft Teams-kalender.
Hent kalenderens URL
I øverste højre hjørne af din Microsoft Teams-kalender skal du klikke på de tre prikker (...) og vælge "Indstillinger". Under afsnittet "Kalendersynkronisering" finder du kalenderens URL. Kopier denne URL til din udklipsholder.
Åbn Google Kalender
Nu skal du åbne din Google Kalender i en ny fane eller et nyt vindue.
For at tilføje en ny kalender skal du finde afsnittet "Andre kalendere" i venstre sidepanel. Klik på ikonet "+" ved siden af, og vælg "Fra URL".
Indsæt den kopierede kalender-URL fra Microsoft Teams i det angivne felt, og klik på "Tilføj kalender."
Google Kalender vil forsøge at synkronisere med din Microsoft Teams-kalender ved hjælp af den angivne URL. Det kan tage et øjeblik. Når synkroniseringen er fuldført, vil dine Microsoft Teams-kalenderbegivenheder blive vist i din Google Kalender.
Juster indstillinger
Du kan tilpasse visningsindstillingerne for din synkroniserede kalender i Google Kalender. Klik på de tre prikker ved siden af din nyligt tilføjede kalender, og vælg "Kalenderindstillinger".
Ved at følge disse trin har du synkroniseret din Microsoft Teams-kalender med Google Kalender. Nu kan du nemt se og administrere dine møder og aftaler fra begge platforme.
Synkronisering af kalendere er en god løsning — men hvis du opdager, at du hele tiden skal skifte mellem Microsoft og Google ved hvert møde, er det som regel et tegn på, at noget ikke fungerer optimalt. Her er de tre situationer, hvor du er vokset ud af dit kalenderværktøj, og hvordan koordinering på tværs af økosystemer ser ud ud over ren synkronisering.