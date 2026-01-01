¿Cómo sincronizar el calendario de Microsoft Teams con Google Calendar?

Si utilizas Microsoft Teams y Google Calendar, sincronizar ambos puede ahorrarte tiempo y agilizar tu programación. Aquí tienes la guía paso a paso de Doodle sobre cómo sincronizar tu calendario de Microsoft Teams con Google Calendar.

Iniciar sesión en Microsoft Teams

Comienza accediendo a tu cuenta de Microsoft Teams. Accede a tu calendario y haz clic en la pestaña "Calendario" de la barra lateral izquierda para abrir tu calendario de Microsoft Teams.

Obtener la URL del calendario

En la esquina superior derecha de su calendario de Microsoft Teams, haga clic en los tres puntos (...) y seleccione "Configuración". En la sección "Sincronización del calendario", encontrarás la URL del calendario. Copia esta URL en tu portapapeles.

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Abrir Google Calendar

Ahora, abre tu Google Calendar en una nueva pestaña o ventana.

Para añadir un nuevo calendario, busca la sección "Otros calendarios" en la barra lateral izquierda. Haz clic en el icono "+" que aparece junto a él y selecciona "Desde URL".

Pega la URL del calendario copiada de Microsoft Teams en el campo proporcionado y haz clic en "Añadir calendario."

Google Calendar intentará sincronizarse con tu calendario de Microsoft Teams mediante la URL proporcionada. Puede tardar unos instantes. Una vez completada la sincronización, los eventos del calendario de Microsoft Teams aparecerán en Google Calendar.

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Ajustar la configuración

Puedes personalizar la configuración de visualización de tu calendario sincronizado en Google Calendar. Haz clic en los tres puntos situados junto al calendario recién añadido y selecciona "Configuración del calendario".

Si sigues estos pasos, habrás sincronizado correctamente tu calendario de Microsoft Teams con Google Calendar. Ahora puedes ver y gestionar cómodamente tus reuniones y citas desde cualquiera de las dos plataformas.