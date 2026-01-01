Hur synkroniserar man Microsoft Teams-kalendern med Google Kalender?

Om du använder både Microsoft Teams och Google Kalender , och genom att synkronisera de två kan du spara tid och effektivisera din schemaläggning. Här är Doodles steg-för-steg-guide till hur du synkroniserar din Microsoft Teams-kalender med Google Kalender.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Logga in på Microsoft Teams

Börja med att logga in på ditt Microsoft Teams-konto. Öppna din kalender och klicka på fliken ”Kalender” i vänster sidomeny för att öppna din Microsoft Teams-kalender.

Hämta kalender-URL:en

Klicka på de tre punkterna (...) i det övre högra hörnet av din Microsoft Teams-kalender och välj ”Inställningar”. Under avsnittet ”Kalendersynkronisering” hittar du kalender-URL:en. Kopiera denna URL till urklipp.

Öppna Google Kalender

Öppna nu din Google Kalender i en ny flik eller ett nytt fönster.

För att lägga till en ny kalender, leta upp avsnittet ”Övriga kalendrar” i vänster sidomeny. Klicka på ”+”-ikonen bredvid och välj ”Från URL”.

Klistra in den kopierade kalenderlänken från Microsoft Teams i fältet och klicka på ”Lägg till kalender”.

Google Kalender kommer att försöka synkronisera med din Microsoft Teams-kalender via den angivna webbadressen. Det kan ta en stund. När synkroniseringen är klar kommer händelserna i din Microsoft Teams-kalender att visas i din Google Kalender.

Dela din kalender Skapa ett gratis Doodle-konto och dela din kalender på några minuter

Justera inställningarna

Du kan anpassa visningsinställningarna för din synkroniserade kalender i Google Kalender. Klicka på de tre punkterna bredvid den kalender du just har lagt till och välj ”Kalenderinställningar”.

Genom att följa dessa steg har du nu synkroniserat din Microsoft Teams-kalender med Google Kalender. Nu kan du enkelt visa och hantera dina möten och avtalade tider från vilken av plattformarna som helst.