Hur synkroniserar man Microsoft Teams-kalendern med Google Kalender?
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Om du använder både Microsoft Teams och Google Kalender, och genom att synkronisera de två kan du spara tid och effektivisera din schemaläggning. Här är Doodles steg-för-steg-guide till hur du synkroniserar din Microsoft Teams-kalender med Google Kalender.
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Logga in på Microsoft Teams
Börja med att logga in på ditt Microsoft Teams-konto. Öppna din kalender och klicka på fliken ”Kalender” i vänster sidomeny för att öppna din Microsoft Teams-kalender.
Hämta kalender-URL:en
Klicka på de tre punkterna (...) i det övre högra hörnet av din Microsoft Teams-kalender och välj ”Inställningar”. Under avsnittet ”Kalendersynkronisering” hittar du kalender-URL:en. Kopiera denna URL till urklipp.
Öppna Google Kalender
Öppna nu din Google Kalender i en ny flik eller ett nytt fönster.
För att lägga till en ny kalender, leta upp avsnittet ”Övriga kalendrar” i vänster sidomeny. Klicka på ”+”-ikonen bredvid och välj ”Från URL”.
Klistra in den kopierade kalenderlänken från Microsoft Teams i fältet och klicka på ”Lägg till kalender”.
Google Kalender kommer att försöka synkronisera med din Microsoft Teams-kalender via den angivna webbadressen. Det kan ta en stund. När synkroniseringen är klar kommer händelserna i din Microsoft Teams-kalender att visas i din Google Kalender.
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Justera inställningarna
Du kan anpassa visningsinställningarna för din synkroniserade kalender i Google Kalender. Klicka på de tre punkterna bredvid den kalender du just har lagt till och välj ”Kalenderinställningar”.
Genom att följa dessa steg har du nu synkroniserat din Microsoft Teams-kalender med Google Kalender. Nu kan du enkelt visa och hantera dina möten och avtalade tider från vilken av plattformarna som helst.
Att synkronisera kalendrar är en bra lösning – men om du märker att du måste växla mellan Microsoft och Google inför varje möte, brukar det vara ett tecken på att något inte stämmer. Här är tre tillfällen då du har vuxit ur ditt kalenderverktyg, och hur samordning mellan olika ekosystem kan se ut utöver ren synkronisering.