Microsoft Teams कैलेंडर को Google कैलेंडर के साथ कैसे सिंक करें?

यदि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और दोनों का उपयोग कर रहे हैं गूगल कैलेंडर इन दोनों को सिंक करने से आपका समय बचता है और आपकी शेड्यूलिंग सुगम हो जाती है। यहाँ Doodle का चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका है कि आप अपने Microsoft Teams कैलेंडर को Google Calendar के साथ कैसे सिंक कर सकते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में साइन इन करें

अपना Microsoft Teams खाते में साइन इन करके शुरू करें। अपने कैलेंडर पर जाएँ और बाएँ साइडबार में "Calendar" टैब पर क्लिक करके अपना Microsoft Teams कैलेंडर खोलें।

कैलेंडर URL प्राप्त करें

अपने Microsoft Teams कैलेंडर के ऊपरी दाएँ कोने में, तीन बिंदु (...) पर क्लिक करें और "Settings." चुनें। "Calendar sync" अनुभाग में आपको कैलेंडर का URL मिलेगा। इस URL को अपने क्लिपबोर्ड में कॉपी करें।

गूगल कैलेंडर खोलें

अब, अपने Google कैलेंडर को एक नई टैब या विंडो में खोलें।

नया कैलेंडर जोड़ने के लिए, बाएँ साइडबार में "Other calendars" अनुभाग खोजें। इसके बगल में "+" आइकन पर क्लिक करें और "From URL." चुनें।

प्रदान किए गए फ़ील्ड में Microsoft Teams से कॉपी किया गया कैलेंडर URL पेस्ट करें और "Add Calendar." पर क्लिक करें।

Google Calendar प्रदान किए गए URL का उपयोग करके आपके Microsoft Teams कैलेंडर के साथ सिंक करने का प्रयास करेगा। इसमें कुछ क्षण लग सकते हैं। एक बार सिंक पूरा हो जाने पर, आपके Microsoft Teams कैलेंडर के इवेंट्स आपके Google Calendar में दिखाई देंगे।

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सेटिंग्स समायोजित करें

आप Google Calendar में अपने सिंक किए गए कैलेंडर की डिस्प्ले सेटिंग्स को अनुकूलित कर सकते हैं। अपने नए जोड़े गए कैलेंडर के बगल में तीन बिंदुओं पर क्लिक करें और "Calendar settings." चुनें।

इन चरणों का पालन करके, आपने सफलतापूर्वक अपने Microsoft Teams कैलेंडर को Google Calendar के साथ सिंक कर लिया है। अब आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से अपनी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स को आसानी से देख और प्रबंधित कर सकते हैं।