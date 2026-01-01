Niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie spotkań zespołowych, zarządzanie firmą, czy spotkania z klientami, istnieje wiele sytuacji, w których twórca ankiety może okazać się przydatnym narzędziem. Być może chcesz zebrać opinie na temat ostatniego wydarzenia firmowego lub przeprowadzić ankietę, aby ustalić najlepszy termin cotygodniowego lunchu z klientami – niezależnie od powodu, Doodle sprawia, że cały proces jest niezwykle prosty. Zacznij już dziś.

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Wypróbuj internetowy system głosowania Doodle – jest łatwy w obsłudze

Dzięki Doodle przeprowadzanie ankiet online jest szybkie i łatwe. W ciągu zaledwie kilku minut możesz stworzyć bezpłatna ankieta na każdą okazję, a następnie udostępnij ją swoim współpracownikom lub znajomym. Po zakończeniu możesz w prosty sposób przejrzeć wyniki swojego bezpłatnego systemu głosowania online, aby wprowadzić ewentualne uzupełnienia lub edytować pierwotną treść.

Jak utworzyć ankietę w serwisie Doodle?

Po pierwsze, możesz rozpocząć ankietę w serwisie Doodle wybierając opcję „Utwórz ankietę Doodle” u góry strony. Dzięki Doodle w ciągu kilku minut znajdziesz najlepszy termin na spotkanie. W pierwszym kroku podaj nazwę spotkania, miejsce jego odbycia oraz wszelkie uwagi istotne dla tego spotkania. W tym przypadku użyjemy nazwy „Spotkanie biznesowe”.

Po drugie, możesz dodać wszystkie możliwe terminy spotkania. To właśnie na te opcje będą głosować Twoi goście. Podaj kilka propozycji, aby goście lub uczestnicy mogli wybrać termin, który najbardziej im odpowiada. Możesz to zrobić, korzystając z widoku miesięcznego lub tygodniowego.

Widok tygodniowy pokaże Ci cały tydzień, a jeśli połączysz swój kalendarz z serwisem Doodle, będziesz mógł zobaczyć swoje spotkania tuż obok dostępnych terminów, dzięki czemu unikniesz podwójnych lub zbyt licznych rezerwacji.

Jeśli wybierzesz widok miesięczny, będziesz mógł zobaczyć cały miesiąc, co zapewni Ci szerszą perspektywę przy wyborze daty. Dodaj dowolną liczbę opcji, na które uczestnicy będą mogli głosować. Jest to również przydatny sposób na planowanie spotkań cyklicznych — wystarczy dodać opcje takie jak „wtorki o 17:00” lub „poniedziałki o 12:00”.

Po trzecie, możesz zacząć dodawać do swojej ankiety różnego rodzaju przydatne funkcje dodatkowe. Wybierz opcje „tak”, „nie”, „w razie potrzeby”, ograniczoną liczbę opcji lub ustaw ankietę jako ukrytą, aby zachować anonimowość odpowiedzi.

Tutaj można również zobaczyć kilka opcji serwisu Doodle Professional, takich jak terminy zakończenia ankiet i prośby o dodatkowe informacje.

Na koniec wystarczy, że podasz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, abyśmy mogli wysłać Ci link administratora. Następnie prześlij go swoim gościom lub uczestnikom. Adresy e-mail możesz wpisać w polu na stronie ankiety lub po prostu udostępnić link w dowolny sposób. W ciągu kilku minut otrzymasz odpowiedzi i właśnie skorzystałeś z systemu głosowania online Doodle. Całkiem fajne!

Bezpłatny internetowy system głosowania Doodle można również wykorzystać do organizowania spotkań

Pamiętaj, że Doodle świetnie nadaje się również do organizowanie spotkań i inne wydarzenia. Z łatwością zsynchronizuj swoje kalendarze z serwisem Doodle, aby zyskać jeszcze większą kontrolę i mieć pewność, że już nigdy nie przegapisz żadnego ważnego spotkania. Wystarczy postępować zgodnie z intuicyjną instrukcją Doodle krok po kroku, a będziesz mógł cieszyć się bezpłatnym głosowaniem online i organizacją spotkań jak nigdy dotąd.