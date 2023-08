Ob bei der Planung von Teambesprechungen, in der Geschäftsverwaltung oder bei Kundengesprächen - es gibt viele Gelegenheiten, bei denen ein poll creator ein nützliches Werkzeug sein kann. Vielleicht brauchen Sie ein Feedback zum Thema Ihrer letzten Firmenveranstaltung oder Sie müssen eine Umfrage erstellen, um den besten Zeitpunkt für ein wöchentliches Kundenessen zu finden - was auch immer der Grund ist, Doodle macht den ganzen Prozess extrem einfach. Legen Sie noch heute los.

Testen Sie das Online-Voting-System von Doodle - es ist einfach zu bedienen

Online-Abstimmungen sind mit Doodle schnell und einfach. In nur wenigen Minuten können Sie eine kostenlose Umfrage für jeden Anlass erstellen und sie dann mit Ihren Kollegen oder Freunden teilen. Nach der Fertigstellung können Sie die Ergebnisse Ihres kostenlosen Online-Abstimmungssystems einfach einsehen, um Ergänzungen vorzunehmen oder Ihren ursprünglichen Inhalt zu bearbeiten.

Wie kann ich eine Doodle-Umfrage erstellen?

Zunächst können Sie Ihre Doodle-Umfrage starten, indem Sie oben auf der Seite "Doodle erstellen" auswählen. Mit Doodle können Sie in wenigen Minuten den besten Zeitpunkt für ein Treffen finden. Geben Sie im ersten Schritt den Namen des Meetings, den Ort des Meetings und alle für das Meeting wichtigen Notizen an. Wir werden "Geschäftliche Besprechung" für diesen Schritt verwenden.

Zweitens können Sie alle möglichen Zeitoptionen für Ihr Treffen hinzufügen. Über diese werden Ihre Gäste abstimmen. Fügen Sie mehrere ein, um sicherzustellen, dass unsere Gäste oder Teilnehmer die beste Zeit für ihr Treffen finden können. Sie können dabei zwischen der Monats- und der Wochenansicht wählen.

In der Wochenansicht sehen Sie die ganze Woche, und wenn Sie Ihren Kalender mit Doodle verbunden haben, können Sie Ihre Termine direkt neben den Zeitoptionen sehen, damit Sie sich nicht doppelt verplanen oder überbuchen.

Wenn Sie sich für die Monatsansicht entscheiden, können Sie einen ganzen Monat anzeigen lassen, um einen besseren Überblick über die Terminauswahl zu erhalten. Fügen Sie so viele Optionen hinzu, wie Sie möchten, damit Ihre Teilnehmer darüber abstimmen können. Dies ist auch eine nützliche Methode, um wiederkehrende Besprechungen zu planen. Fügen Sie einfach Optionen wie "dienstags um 5" oder "montags um 12:00" hinzu.

Drittens können Sie Ihre Umfrage mit allerlei tollen Zusatzfunktionen versehen. Wählen Sie "Ja", "Nein", "Bei Bedarf", "Eingeschränkte Optionen" oder verstecken Sie sie, damit die Antworten anonym bleiben.

Hier sehen Sie auch verschiedene Optionen von Doodle Professional, wie z.B. Abgabetermine für Umfragen und zusätzliche Informationsanfragen.

Zuletzt müssen Sie nur noch Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse angeben, damit wir Ihnen Ihren Admin-Link schicken können. Schicken Sie ihn dann an Ihre Gäste oder Teilnehmer weiter. Sie können deren E-Mail-Adressen in das Feld auf der Umfrageseite eintragen, oder Sie können den Link einfach weitergeben, wie Sie möchten. In wenigen Minuten haben Sie Ihre Antworten und haben gerade das Doodle-Online-Abstimmungssystem verwendet. Ziemlich cool!

Das kostenlose Online-Abstimmungssystem von Doodle kann auch für die Organisation von Meetings verwendet werden

Denken Sie daran, dass Doodle auch für die Organisation von Meetings und andere Veranstaltungen hervorragend geeignet ist. Integrieren Sie Ihre Kalender mit Doodle und verpassen Sie nie wieder ein wichtiges Meeting. Folgen Sie einfach der intuitiven Schritt-für-Schritt-Anleitung von Doodle und Sie werden die kostenlose Online-Abstimmung und Sitzungsorganisation wie nie zuvor genießen können.