Che lo si usi per programmare le riunioni del team, per l'amministrazione aziendale o per incontrare i clienti, sono molte le occasioni in cui un poll creator può essere uno strumento utile. Forse avete bisogno di un feedback sull'argomento dell'ultimo evento aziendale o di un sondaggio per trovare l'orario migliore per il pranzo settimanale con i clienti: qualunque sia la ragione, Doodle rende l'intero processo estremamente semplice. Iniziate oggi stesso.

Provate il sistema di voto online di Doodle: è facile da usare

Con Doodle i sondaggi online sono facili e veloci. In pochi minuti potete creare un sondaggio gratuito per qualsiasi occasione e poi condividerlo con i vostri colleghi o amici. Una volta completato, è possibile visualizzare facilmente i risultati del sistema di votazione online gratuito per apportare eventuali aggiunte o modificare il contenuto originale.

Come si crea un sondaggio Doodle?

Innanzitutto, potete iniziare il vostro sondaggio Doodle selezionando "crea un Doodle" nella parte superiore della pagina. Con Doodle, è possibile trovare l'orario migliore per una riunione in pochi minuti. Durante la prima fase, includere il nome della riunione, il luogo della riunione e qualsiasi nota importante per quella riunione. In questo caso utilizzeremo "Riunione di lavoro".

In secondo luogo, è possibile aggiungere tutte le potenziali opzioni di orario per la riunione. Queste sono le opzioni che i vostri ospiti voteranno. Includetene diverse per garantire che gli ospiti o i partecipanti possano trovare l'orario migliore per la loro riunione. A tale scopo, è possibile scegliere tra la visualizzazione del mese e quella della settimana.

La vista settimanale vi mostrerà l'intera settimana e, se avete collegato il vostro calendario a Doodle, potrete vedere i vostri appuntamenti proprio accanto alle opzioni di orario, per essere sicuri di non fare una doppia prenotazione o di non andare in overbooking.

Se scegliete la vista mese, potrete vedere un intero mese per avere una prospettiva più ampia sulla selezione delle date. Aggiungete tutte le opzioni che volete per farle votare ai vostri partecipanti. Questo è anche un modo utile per programmare riunioni ricorrenti: basta aggiungere opzioni come "martedì alle 17:00" o "lunedì alle 12:00".

In terzo luogo, è possibile aggiungere al sondaggio tutti i tipi di funzioni bonus. Scegliete sì, no, se necessario, opzioni limitate o rendetelo nascosto per mantenere le risposte anonime.

Qui potete anche vedere diverse opzioni di Doodle Professional, come le scadenze del sondaggio e le richieste di informazioni aggiuntive.

Infine, tutto ciò che dovete fare è aggiungere il vostro nome e il vostro indirizzo e-mail, in modo da potervi inviare il vostro link di amministrazione. Poi inviatelo ai vostri ospiti o partecipanti. Potete aggiungere i loro indirizzi e-mail nella casella della pagina del sondaggio o semplicemente condividere il link come preferite. In pochi minuti avrete le vostre risposte e avrete appena utilizzato il sistema di votazione online di Doodle. Davvero fantastico!

Il sistema di votazione online gratuito di Doodle può essere utilizzato anche per organizzare riunioni.

Ricordate che Doodle è fantastico anche per organizzare riunioni e altri eventi. Integrate facilmente i vostri calendari con Doodle per avere un controllo ancora maggiore e assicurarvi di non perdere mai più una riunione importante. È sufficiente seguire l'intuitiva procedura di Doodle passo dopo passo e potrete godere di votazioni online gratuite e dell'organizzazione di riunioni come mai prima d'ora.