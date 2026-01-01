Tanto si se utiliza para programar reuniones de equipo como para la administración de empresas o reuniones con clientes, hay muchas ocasiones en las que un creador de encuestas puede ser una herramienta útil. Tal vez necesites obtener feedback sobre el tema de tu último evento corporativo o necesites configurar una encuesta para encontrar la mejor hora para una comida semanal con un cliente - sea cual sea la razón, Doodle hace que todo el proceso sea extremadamente sencillo. Empieza hoy mismo.

Pruebe el sistema de votación en línea de Doodle: es fácil de usar

Las encuestas en línea son rápidas y sencillas con Doodle. En sólo unos minutos puedes crear una encuesta gratuita para cualquier ocasión y luego compartirla entre tus colegas o amigos. Una vez completada, puedes ver fácilmente los resultados de tu sistema de votación en línea gratuito para hacer cualquier añadido o editar el contenido original.

Crear una encuesta de grupo

¿Cómo puedo crear una encuesta Doodle?

Primero, puedes empezar tu encuesta Doodle seleccionando 'crear un Doodle' en la parte superior de la página. Con Doodle, puedes encontrar la mejor hora para una reunión en cuestión de minutos. Durante el primer paso, incluye el nombre de la reunión, el lugar de la reunión y cualquier nota que sea importante para esa reunión. En este caso utilizaremos "Reunión de trabajo".

Crear una encuesta de grupo

En segundo lugar, puede añadir todas las posibles opciones horarias para su reunión. Éstas son las que votarán sus invitados. Incluya varias para asegurarse de que nuestros invitados o participantes puedan encontrar la mejor hora para su reunión. Para ello, puede elegir entre la vista del mes o la vista de la semana.

La vista de la semana te mostrará toda la semana, y si has conectado tu calendario a Doodle, podrás ver tus citas justo al lado de tus opciones de hora para asegurarte de que no reservas dos veces o más de la cuenta.

Si eliges la vista mensual, podrás ver un mes entero para tener una perspectiva más amplia de la selección de fechas. Añade tantas opciones como quieras para que tus participantes voten. Esta es también una forma útil de programar reuniones recurrentes, simplemente añade opciones como 'Martes a las 5' o 'Lunes a las 12:00'.

En tercer lugar, puedes añadir todo tipo de funciones adicionales a tu encuesta. Elige entre sí, no, si es necesario, opciones limitadas o hazla oculta para mantener el anonimato de las respuestas.

Aquí también puedes ver varias opciones de Doodle Professional como fechas límite para la encuesta y solicitudes de información adicional.

Por último, sólo tienes que añadir tu nombre y dirección de correo electrónico para que podamos enviarte el enlace de administración. A continuación, envíalo a tus invitados o participantes. Puedes añadir sus direcciones de correo electrónico en el recuadro de la página de la encuesta o simplemente compartir el enlace como prefieras. En unos minutos tendrás tus respuestas y acabas de utilizar el sistema de votación en línea de Doodle. ¡Muy chulo!

Crear una encuesta de grupo

El sistema gratuito de votación en línea de Doodle también puede utilizarse para organizar reuniones

Ten en cuenta que Doodle también es fantástico para organizar reuniones y otros eventos. Integra fácilmente tus calendarios con Doodle para tener un mayor control y asegurarte de que no vuelves a perderte ninguna reunión importante. Sólo tienes que seguir el intuitivo proceso paso a paso de Doodle y podrás disfrutar de las votaciones en línea gratuitas y de la organización de reuniones como nunca antes.