Uanset om det er til planlægning af teammøder, forretningsadministration eller møder med kunder, er der mange lejligheder, hvor en poll creator kan være et nyttigt værktøj. Måske har du brug for at få feedback på emnet for dit sidste firmaarrangement, eller du har brug for at oprette en afstemning for at finde det bedste tidspunkt for en ugentlig kundelunch - uanset årsagen gør Doodle hele processen ekstremt enkel. Kom i gang i dag.

Online-afstemninger er hurtige og nemme med Doodle. På blot et par minutter kan du oprette en gratis afstemning til enhver lejlighed og derefter dele den med dine kolleger eller venner. Når du er færdig, kan du nemt se resultaterne af dit gratis online afstemningssystem for at foretage eventuelle tilføjelser eller redigere dit oprindelige indhold.

Hvordan opretter jeg en Doodle-afstemning?

Først kan du starte din Doodle-afstemning ved at vælge "create a Doodle" øverst på siden. Med Doodle kan du finde det bedste tidspunkt for et møde på få minutter. I første trin skal du angive mødets navn, mødested og eventuelle noter, der er vigtige for det pågældende møde. Vi bruger "Forretningsmøde" til dette.

For det andet kan du tilføje alle de potentielle tidsmuligheder for dit møde. Det er disse, som dine gæster vil stemme om. Medtag flere for at sikre, at dine gæster eller deltagere kan finde det bedste tidspunkt for deres møde. Du kan vælge mellem månedsvisningen eller ugevisningen for at gøre dette.

Ugevisningen viser dig hele ugen, og hvis du har tilsluttet din kalender til Doodle, kan du se dine aftaler lige ved siden af dine tidsmuligheder, så du er sikker på, at du ikke dobbelt- eller overbooker dig selv.

Hvis du vælger månedsvisningen, kan du se en hel måned, så du får et bredere perspektiv på valg af datoer. Tilføj så mange valgmuligheder, som du vil, så dine deltagere kan stemme om dem. Dette er også en nyttig måde at planlægge tilbagevendende møder på, idet du blot tilføjer indstillinger som "tirsdag kl. 17" eller "mandag kl. 12".

For det tredje kan du begynde at tilføje alle mulige gode bonusfunktioner til din afstemning. Vælg ja, nej, hvis-behov, begrænsede muligheder, eller gør den skjult for at holde svarene anonyme.

Her kan du også se flere Doodle Professional-muligheder som f.eks. frister for afstemninger og anmodninger om yderligere oplysninger.

Til sidst skal du blot tilføje dit navn og din e-mailadresse, så vi kan sende dig dit administrationslink. Derefter kan du sende det til dine gæster eller deltagere. Du kan tilføje deres e-mailadresser i feltet på afstemningssiden, eller du kan blot dele linket som du vil. På få minutter har du dine svar og har lige brugt Doodle online afstemningssystemet. Ret sejt!

Doodles gratis online afstemningssystem kan også bruges til at organisere møder

Husk på, at Doodle også er fantastisk til organisering af møder og andre arrangementer. Integrer nemt dine kalendere med Doodle for at få endnu mere kontrol, og sørg for, at du aldrig mere går glip af et vigtigt møde igen. Følg blot Doodles intuitive, trinvise proces, og du vil kunne nyde gratis online-afstemning og mødeorganisering som aldrig før.