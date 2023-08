Qu'il soit utilisé pour planifier des réunions d'équipe, pour l'administration d'une entreprise ou pour rencontrer des clients, il existe de nombreuses occasions où un créateur de sondage peut être un outil utile. Vous avez peut-être besoin d'obtenir des commentaires sur le thème de votre dernier événement d'entreprise ou vous devez mettre en place un sondage pour trouver le meilleur moment pour le déjeuner hebdomadaire avec les clients - quelle que soit la raison, Doodle rend tout le processus extrêmement simple. Commencez dès aujourd'hui.

Les sondages en ligne sont rapides et faciles avec Doodle. En quelques minutes, vous pouvez créer un sondage gratuit pour n'importe quelle occasion et le partager avec vos collègues ou amis. Une fois terminé, vous pouvez facilement consulter les résultats de votre système de vote en ligne gratuit pour faire des ajouts ou modifier votre contenu original.

Comment créer un sondage Doodle ?

Tout d'abord, vous pouvez commencer votre sondage Doodle en sélectionnant "créer un Doodle" en haut de la page. Avec Doodle, vous pouvez trouver le meilleur moment pour une réunion en quelques minutes. Au cours de la première étape, indiquez le nom de la réunion, le lieu de la réunion et toute note importante pour cette réunion. Nous utiliserons "Réunion d'affaires" pour cette réunion.

Ensuite, vous pouvez ajouter toutes les options de temps possibles pour votre réunion. C'est sur ces options que vos invités voteront. Incluez-en plusieurs pour que vos invités ou participants puissent trouver le meilleur moment pour leur réunion. Pour ce faire, vous pouvez choisir entre la vue mensuelle et la vue hebdomadaire.

La vue hebdomadaire vous montrera la semaine entière et, si vous avez connecté votre calendrier à Doodle, vous pourrez voir vos rendez-vous juste à côté de vos options de temps pour vous assurer de ne pas faire deux réservations ou de ne pas vous surcharger.

Si vous choisissez la vue mensuelle, vous pourrez voir un mois entier pour une perspective plus large de la sélection des dates. Ajoutez autant d'options que vous le souhaitez pour que vos participants puissent voter. C'est également un moyen utile de programmer des réunions récurrentes, il suffit d'ajouter des options comme "mardi à 17 heures" ou "lundi à 12 heures".

Troisièmement, vous pouvez commencer à ajouter toutes sortes de fonctions bonus à votre sondage. Choisissez le oui, le non, le si besoin est, les options limitées, ou faites en sorte qu'il soit caché pour que les réponses restent anonymes.

Vous pouvez également voir ici plusieurs options de Doodle Professional telles que les dates limites du sondage et les demandes d'informations supplémentaires.

Enfin, il ne vous reste plus qu'à ajouter votre nom et votre adresse électronique, afin que nous puissions vous envoyer votre lien d'administration. Ensuite, envoyez-le à vos invités ou participants. Vous pouvez ajouter leur adresse électronique dans la case prévue à cet effet sur la page du sondage ou vous pouvez simplement partager le lien comme vous le souhaitez. En quelques minutes, vous aurez vos réponses et vous venez d'utiliser le système de vote en ligne Doodle. Plutôt cool !

Le système de vote en ligne gratuit de Doodle peut également être utilisé pour organiser des réunions

N'oubliez pas que Doodle est également fantastique pour organiser des réunions et d'autres événements. Intégrez facilement vos calendriers à Doodle pour un meilleur contrôle et assurez-vous de ne plus jamais manquer une réunion importante. Il vous suffit de suivre le processus intuitif de Doodle, étape par étape, et vous pourrez profiter du vote en ligne gratuit et de l'organisation de réunions comme jamais auparavant.