Lors de l’étape 3 de la création du vote en ligne gratuit, vous êtes libre de définir les paramètres de votre sondage selon votre convenance et de cocher éventuellement la case « Sondage Oui / Non / Si nécessaire » afin de mettre en place le sondage vote et de pouvoir le partager à vos invités. Cliquez ensuite sur « Continuer » et proposez l’évènement. Vous serez alors diriger vers la 4e étape de la planification d’évènement, vous recevrez l’URL du vote en ligne et pourrez le partager sur Internet via Facebook, Twitter et par e-mail.

Répondre au vote en ligne

Si vous avez reçu une URL pour répondre à un vote en ligne gratuit voici comment procéder. Lorsque vous cliquez sur le lien, votre vote en ligne apparaît sur votre écran. Pour y répondre il vous suffit de cliquer sur les mentions « Oui », « (Oui) » ou « Non ». Enregistrez votre vote et le tour est joué.