Seja usado para agendar reuniões de equipe, administração de empresas ou reuniões com clientes, há muitas ocasiões em que um criador de pesquisa pode ser uma ferramenta útil. Talvez você precise obter algum feedback sobre o tópico para seu último evento corporativo ou você precisa montar uma enquete para encontrar a melhor hora para um almoço semanal do cliente - qualquer que seja o motivo, Doodle torna todo o processo extremamente simples. Comece hoje mesmo.

As pesquisas on-line são rápidas e fáceis com o Doodle. Em apenas alguns minutos você pode criar uma sondagem gratuita para qualquer ocasião e depois compartilhá-la entre seus colegas ou amigos. Uma vez concluído, você pode visualizar facilmente os resultados de seu sistema de votação online gratuito para fazer quaisquer adições ou editar seu conteúdo original.

Como faço para criar uma pesquisa Doodle?

Primeiro, você pode iniciar sua pesquisa Doodle selecionando 'criar um Doodle' no topo da página. Com o Doodle, você pode encontrar o melhor horário para uma reunião em ata. Durante o primeiro passo, inclua o nome da reunião, o local da reunião e quaisquer notas que sejam importantes para essa reunião. Usaremos a "Reunião de negócios" para esta.

Em segundo lugar, você pode adicionar todas as opções de tempo potenciais para sua reunião. Estas são as opções que seus convidados irão votar. Inclua várias para garantir que nossos convidados ou participantes possam encontrar o melhor momento para sua reunião. Você pode escolher entre a visão do mês ou da semana para fazer isso.

A visão da semana lhe mostrará a semana inteira, e se você conectou seu calendário ao Doodle, você poderá ver seus compromissos bem ao lado de suas opções de horário para ter certeza de que você não fará duplicatas ou over-book.

Se você escolher a visão do mês, você poderá ver um mês inteiro para uma perspectiva mais ampla na seleção da data. Adicione quantas opções você quiser para que seus participantes votem. Esta também é uma maneira útil de agendar reuniões recorrentes, basta adicionar opções como "terças-feiras às 5" ou "segundas-feiras às 12:00".

Em terceiro lugar, você começa a acrescentar todos os tipos de grandes recursos de bônus à sua pesquisa. Escolha sim, não, se necessário, opções limitadas, ou torne-a oculta para manter as respostas anônimas.

Aqui você também pode ver várias opções da Doodle Professional, como prazos de votação e pedidos de informações adicionais.

Por último, tudo que você precisa fazer é adicionar seu nome e endereço de e-mail, para que possamos enviar-lhe seu link administrativo. Em seguida, envie-o aos seus convidados ou participantes. Você pode adicionar seus endereços de e-mail na caixa da página da pesquisa ou simplesmente compartilhar o link como quiser. Em minutos você terá suas respostas e acabou de usar o sistema de votação online Doodle. Muito legal!

O sistema de votação on-line gratuito da Doodle também pode ser usado para organizar reuniões

Tenha em mente que o Doodle também é fantástico para organizar reuniões e outros eventos. Integre facilmente seus calendários com o Doodle para um controle ainda maior e certifique-se de nunca mais perder outra reunião importante. Basta seguir o processo intuitivo e passo a passo do Doodle e você poderá desfrutar de votação online gratuita e organização de reuniões como nunca antes.